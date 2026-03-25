ಜರ್ಮನಿಯ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯಗಳು ಪದವಿಪೂರ್ವ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬೋಧನಾ ಶುಲ್ಕ ವಿಧಿಸುವುದಿಲ್ಲ. ಆದರೆ 150 ರಿಂದ 250 ಯುರೋ (16,200 ರಿಂದ 27,000 ರೂ) ಆಡಳಿತ ಶುಲ್ಕ ಮಾತ್ರ ಪಾವತಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ.
ಫ್ರಾನ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಉನ್ನತ ಶಿಕ್ಷಣ ವೆಚ್ಚ ತುಂಬಾ ಕಡಿಮೆ. ಇಲ್ಲಿನ ಪಬ್ಲಿಕ್ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯಗಳು ಯುರೋಪಿನ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ವರ್ಷಕ್ಕೆ 170 ಯುರೋ (18,365 ರೂಪಾಯಿ) ಶುಲ್ಕ ವಿಧಿಸಿದೆ.
ನಾರ್ವೆಯಲ್ಲಿ, ಯುರೋಪ್ನ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಶಿಕ್ಷಣ ಉಚಿತ. ಪದವಿಪೂರ್ವ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ, ಸ್ಥಳೀಯ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಶಿಕ್ಷಣ. ಸ್ನಾತಕೋತ್ತರ ಮತ್ತು ಪಿಎಚ್ಡಿ ಕೋರ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಇಂಗ್ಲಿಷ್ನಲ್ಲಿ ಕಲಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.
ಐಸ್ಲ್ಯಾಂಡ್ನಲ್ಲಿ ನಾಲ್ಕು ಸಾರ್ವಜನಿಕ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯಗಳಿವೆ, ಅಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬೋಧನಾ ಶುಲ್ಕ ಇಲ್ಲ. ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ವಾರ್ಷಿಕ $600 (₹54,400) ನೋಂದಣಿ ಶುಲ್ಕ ಮಾತ್ರ ಪಾವತಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ.
ಆಸ್ಟ್ರಿಯಾದಲ್ಲಿ, ಯುರೋಪ್ನ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಂಪೂರ್ಣ ಉಚಿತ. ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು, ಪ್ರತಿ ಸೆಮಿಸ್ಟರ್ಗೆ 726 ಯುರೋ (78,430 ರೂಪಾಯಿಗಳು) ಶುಲ್ಕ ನೀಡಬೇಕು.
ಜೆಕ್ ಭಾಷೆ ತಿಳಿದಿದ್ದರೆ, ನೀವು ಜೆಕ್ ರಿಪಬ್ಲಿಕ್ ನಲ್ಲಿ ಉಚಿತ ಶಿಕ್ಷಣ ಪಡೆಯಬಹುದು. ಈ ಸೌಲಭ್ಯವು ಸಾರ್ವಜನಿಕ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯಗಳಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಲಭ್ಯವಿದೆ.
ಗ್ರೀಸ್ನ ಸರ್ಕಾರಿ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯಗಳು ಮತ್ತು ಕಾಲೇಜುಗಳಲ್ಲಿ ಯುರೋಪ್ನ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಬೋಧನಾ ಶುಲ್ಕವಿಲ್ಲ. ಯುರೋಪ್ನ ಹೊರಗಿನಿಂದ ಬರುವ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು 1,500 ಯುರೋ (162,000 ರೂ) ಪಾವತಿಸಬೇಕು.
ಇಟಲಿಯ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯಗಳ ಭೋಧನಾ ಶುಲ್ಕ ಕಡಿಮೆ. ಇಲ್ಲಿ, ಸ್ನಾತಕೋತ್ತರ ಪದವಿಯ ಶುಲ್ಕ ₹98,000 ರಿಂದ ₹4.30 ಲಕ್ಷಗಳವರೆಗೆ ಇರುತ್ತದೆ. ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ವೇತನ ಕೂಡ ಇದೆ.
ಯುರೋಪಿಯನ್ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಸ್ಪೇನ್ನಲ್ಲಿ ಬೋಧನಾ ಶುಲ್ಕ ಕಡಿಮೆ, ಆದರೆ ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಶುಲ್ಕ ₹81,000 ರಿಂದ ₹270,000 ರವರೆಗೆ ಇರುತ್ತದೆ.
ಬೆಲ್ಜಿಯಂನಲ್ಲಿ ಶಿಕ್ಷಣವು ಕೈಗೆಟುಕುವಂತಿದ್ದು, ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಸುಮಾರು 4,175 ಯುರೋಗಳು (451,000 ರೂಪಾಯಿಗಳು) ವೆಚ್ಚವಾಗುತ್ತದೆ. ಜೀವನ ವೆಚ್ಚಗಳಿಗಾಗಿ, ವರ್ಷಕ್ಕೆ 1.2 ಮಿಲಿಯನ್ ರೂಪಾಯಿ ಬಜೆಟ್ ಮಾಡಬೇಕು.
