ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಕ್ಕಳು 5-7ನೇ ತರಗತಿಯಲ್ಲಿ ಓದಿನೊಂದಿಗೆ ಹೋರಾಡುತ್ತಿರುವಾಗ, ಬಿಹಾರದ ಸಣ್ಣ ಹಳ್ಳಿಯ ಸತ್ಯಂ ಕುಮಾರ್ ಜೆಇಇ ಪಾಸಾಗಿ ದೇಶದ ಅತಿ ಕಿರಿಯ ಐಐಟಿಯನ್ ಆಗಿದ್ದರು.
ಕೇವಲ 12ನೇ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಸತ್ಯಂ ಕುಮಾರ್ ಜೆಇಇ ಪಾಸಾಗಿ AIR 8137 ಪಡೆದರು. ಇದು ದೊಡ್ಡ ಸಾಧನೆಯಾದರೂ, ಟಾಪ್ 100-200 ಶ್ರೇಯಾಂಕ ಪಡೆಯುವ ಅವರ ಕನಸು ಇನ್ನೂ ದೊಡ್ಡದಾಗಿತ್ತು.
ಗುರಿಯ ಮೇಲೆ ಗಮನವಿಟ್ಟು, ಸತ್ಯಂ 13ನೇ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಜೆಇಇ ಬರೆದರು. ಈ ಬಾರಿ AIR 670 ಗಳಿಸಿ ಅಚ್ಚರಿ ಮೂಡಿಸಿದರು. ಈ ಬಾಲಕ ಪ್ರತಿಭಾವಂತ ಮಾತ್ರವಲ್ಲ, ಹೆಚ್ಚು ಏಕಾಗ್ರತೆಯುಳ್ಳವನು ಎಂದು ಸಾಬೀತಾಯಿತು.
ಜುಲೈ 20, 1999 ರಂದು ಬಿಹಾರ ರಾಜ್ಯ ಭೋಜ್ಪುರದ ಬಖೋರಾಪುರ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಜನಿಸಿದ ಸತ್ಯಂ ಬಾಲ್ಯದಿಂದಲೂ ಚುರುಕಾಗಿದ್ದರು. ಕುಟುಂಬದ ಸ್ನೇಹಿತರ ಸಲಹೆಯಂತೆ ಕೋಟಾಗೆ ಹೋಗಿ, ಜೆಇಇಗೆ ಸಿದ್ಧತೆ ನಡೆಸಿ ಇತಿಹಾಸ ಸೃಷ್ಟಿಸಿದರು.
2012 ರಲ್ಲಿ, ಸತ್ಯಂ ಮೊದಲ ಪ್ರಯತ್ನದಲ್ಲೇ ಜೆಇಇ ಪಾಸಾಗಿ 360 ರಲ್ಲಿ 292 ಅಂಕಗಳನ್ನು ಗಳಿಸಿ ಅತಿ ಕಿರಿಯ ಐಐಟಿಯನ್ ಆದರು. ಇದಕ್ಕೂ ಮೊದಲು ಈ ದಾಖಲೆ 14 ವರ್ಷದ ಸಹಕ್ ಕೌಶಿಕ್ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿತ್ತು.
ಸತ್ಯಂ ಐಐಟಿ ಕಾನ್ಪುರದಿಂದ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕಲ್ನಲ್ಲಿ ಡ್ಯುಯಲ್ ಪದವಿ ಪಡೆದರು. 24ನೇ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಅಮೆರಿಕಕ್ಕೆ ತೆರಳಿ ಯುಟಿ ಆಸ್ಟಿನ್ನಿಂದ ಪಿಎಚ್ಡಿ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಿ, ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2024 ರಲ್ಲಿ ಆಪಲ್ ಇಂಟರ್ನ್ ಆದರು.
ಇಂದು ಸತ್ಯಂ ಬ್ರೈನ್-ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಇಂಟರ್ಫೇಸ್ನಂತಹ ಸುಧಾರಿತ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನದಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಯುಟಿ ಆಸ್ಟಿನ್ನಲ್ಲಿ ಪದವೀಧರ ಸಂಶೋಧನಾ ಸಹಾಯಕರಾಗಿದ್ದು, ಸಂಶೋಧನೆ ಮೂಲಕ ಹೊಸ ದಿಕ್ಕು ನೀಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
ಎರಡು ತಿಂಗಳು ಇಂಟರ್ನ್ಶಿಪ್ ಮಾಡುವವರಿಗೆ 4 ಲಕ್ಷ ಸ್ಟೈಫಂಡ್ ಕೊಡುತ್ತದೆ ಈ ಕಾಲೇಜು
ಭಾರತದಲ್ಲಿ ವೈದ್ಯರಾಗುವ ಕನಸು ಬಡವರಿಗಲ್ಲ! ಇಷ್ಟು ಹಣ ನೀಡಲು ಸಿದ್ಧರಿದ್ದೀರಾ?
ಬುದ್ಧಿಗೆ ಸವಾಲ್; ಈ ಟ್ರಿಕಿ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಉತ್ತರಿಸಬಲ್ಲಿರಾ?
ಯುಪಿಎಸ್ಸಿ ಟಾಪರ್ ಶಕ್ತಿ ದುಬೆ ಬೆಸ್ಟ್ ಸಲಹೆ 'ಕಡಿಮೆ ಓದಿ, ಪದೇ ಪದೆ ಓದಿ'