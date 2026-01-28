Kannada

12ನೇ ವಯಸ್ಸಿಗೆ ಐಐಟಿ ಪಾಸಾದ ಹುಡುಗನ ಜೆಇಇ ಯಶಸ್ಸಿನ ಕಥೆ

education Jan 28 2026
Author: Sathish Kumar KH Image Credits:facebook.com/SatyamKumarIitian/
12ನೇ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಜೆಇಇ ಪಾಸಾದ ಬಾಲಕ

ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಕ್ಕಳು 5-7ನೇ ತರಗತಿಯಲ್ಲಿ ಓದಿನೊಂದಿಗೆ ಹೋರಾಡುತ್ತಿರುವಾಗ, ಬಿಹಾರದ ಸಣ್ಣ ಹಳ್ಳಿಯ ಸತ್ಯಂ ಕುಮಾರ್ ಜೆಇಇ ಪಾಸಾಗಿ ದೇಶದ ಅತಿ ಕಿರಿಯ ಐಐಟಿಯನ್ ಆಗಿದ್ದರು.

Image credits: facebook.com/SatyamKumarIitian/
12ನೇ ವಯಸ್ಸಿಗೆ ಜೆಇಇ ಪಾಸ್, ಆದರೂ ಸತ್ಯಂಗೆ ಖುಷಿ ಇರಲಿಲ್ಲ

ಕೇವಲ 12ನೇ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಸತ್ಯಂ ಕುಮಾರ್ ಜೆಇಇ ಪಾಸಾಗಿ AIR 8137 ಪಡೆದರು. ಇದು ದೊಡ್ಡ ಸಾಧನೆಯಾದರೂ, ಟಾಪ್ 100-200 ಶ್ರೇಯಾಂಕ ಪಡೆಯುವ ಅವರ ಕನಸು ಇನ್ನೂ ದೊಡ್ಡದಾಗಿತ್ತು.

Image credits: facebook.com/SatyamKumarIitian/
13ನೇ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ AIR 670, ಕನಸು ನನಸಾಯಿತು

ಗುರಿಯ ಮೇಲೆ ಗಮನವಿಟ್ಟು, ಸತ್ಯಂ 13ನೇ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಜೆಇಇ ಬರೆದರು. ಈ ಬಾರಿ AIR 670 ಗಳಿಸಿ ಅಚ್ಚರಿ ಮೂಡಿಸಿದರು. ಈ ಬಾಲಕ ಪ್ರತಿಭಾವಂತ ಮಾತ್ರವಲ್ಲ, ಹೆಚ್ಚು ಏಕಾಗ್ರತೆಯುಳ್ಳವನು ಎಂದು ಸಾಬೀತಾಯಿತು.

Image credits: facebook.com/SatyamKumarIitian/
ಪುಟ್ಟ ಹಳ್ಳಿಯಿಂದ ಐಐಟಿ ಕಾನ್ಪುರದವರೆಗಿನ ಪ್ರಯಾಣ

ಜುಲೈ 20, 1999 ರಂದು ಬಿಹಾರ ರಾಜ್ಯ ಭೋಜ್‌ಪುರದ ಬಖೋರಾಪುರ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಜನಿಸಿದ ಸತ್ಯಂ ಬಾಲ್ಯದಿಂದಲೂ ಚುರುಕಾಗಿದ್ದರು. ಕುಟುಂಬದ ಸ್ನೇಹಿತರ ಸಲಹೆಯಂತೆ ಕೋಟಾಗೆ ಹೋಗಿ, ಜೆಇಇಗೆ ಸಿದ್ಧತೆ ನಡೆಸಿ ಇತಿಹಾಸ ಸೃಷ್ಟಿಸಿದರು.

Image credits: facebook.com/SatyamKumarIitian/
12ನೇ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಜೆಇಇ ಪಾಸಾಗಿ ದಾಖಲೆ ಮುರಿದರು

2012 ರಲ್ಲಿ, ಸತ್ಯಂ ಮೊದಲ ಪ್ರಯತ್ನದಲ್ಲೇ ಜೆಇಇ ಪಾಸಾಗಿ 360 ರಲ್ಲಿ 292 ಅಂಕಗಳನ್ನು ಗಳಿಸಿ ಅತಿ ಕಿರಿಯ ಐಐಟಿಯನ್ ಆದರು. ಇದಕ್ಕೂ ಮೊದಲು ಈ ದಾಖಲೆ 14 ವರ್ಷದ ಸಹಕ್ ಕೌಶಿಕ್ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿತ್ತು.

Image credits: facebook.com/SatyamKumarIitian/
ಐಐಟಿ ಕಾನ್ಪುರದಿಂದ ಪಿಎಚ್‌ಡಿ ಮತ್ತು ಆಪಲ್‌ವರೆಗಿನ ಪ್ರಯಾಣ

ಸತ್ಯಂ ಐಐಟಿ ಕಾನ್ಪುರದಿಂದ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕಲ್‌ನಲ್ಲಿ ಡ್ಯುಯಲ್ ಪದವಿ ಪಡೆದರು. 24ನೇ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಅಮೆರಿಕಕ್ಕೆ ತೆರಳಿ ಯುಟಿ ಆಸ್ಟಿನ್‌ನಿಂದ ಪಿಎಚ್‌ಡಿ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಿ, ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2024 ರಲ್ಲಿ ಆಪಲ್ ಇಂಟರ್ನ್ ಆದರು.

Image credits: facebook.com/SatyamKumarIitian/
ಇಂದು ಬ್ರೈನ್-ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಇಂಟರ್ಫೇಸ್ ಮೇಲೆ ಸಂಶೋಧನೆ

ಇಂದು ಸತ್ಯಂ ಬ್ರೈನ್-ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಇಂಟರ್ಫೇಸ್‌ನಂತಹ ಸುಧಾರಿತ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನದಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಯುಟಿ ಆಸ್ಟಿನ್‌ನಲ್ಲಿ ಪದವೀಧರ ಸಂಶೋಧನಾ ಸಹಾಯಕರಾಗಿದ್ದು, ಸಂಶೋಧನೆ ಮೂಲಕ ಹೊಸ ದಿಕ್ಕು ನೀಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

Image credits: facebook.com/SatyamKumarIitian/

