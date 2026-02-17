Kannada

CBSE ಪರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಈ 10 ಸಾಮಾನ್ಯ ತಪ್ಪುಗಳನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಾರೆ!

CBSE ಬೋರ್ಡ್ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಜೀವನದ ಪ್ರಮುಖ ಘಟ್ಟ. ಆದರೆ, ಅನೇಕರು ಸಣ್ಣಪುಟ್ಟ ತಪ್ಪುಗಳಿಂದ ಉತ್ತಮ ಅಂಕಗಳನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ. ಅಂತಹ 10 ತಪ್ಪುಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಇಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಲಾಗಿದೆ.
Author: Naveen Kodase Image Credits:Getty
ಬೋರ್ಡ್ ಪರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮ ಅಂಕಗಳಿಗೆ ಬರೀ ಓದು ಮಾತ್ರ ಸಾಕಾಗಲ್ಲ

CBSE ಬೋರ್ಡ್ ಪರೀಕ್ಷೆ 2026ರಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮ ಅಂಕಗಳನ್ನು ಗಳಿಸಲು ಕೇವಲ ಓದುವುದು ಮಾತ್ರ ಸಾಕಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ಸರಿಯಾದ ತಂತ್ರಗಾರಿಕೆಯೂ ಅಷ್ಟೇ ಮುಖ್ಯವಾಗಿರುತ್ತದೆ.

ಸಣ್ಣಪುಟ್ಟ ತಪ್ಪುಗಳಿಂದ ಬೋರ್ಡ್ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಅಂಕ ಕಳೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ

ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಅನೇಕ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಚೆನ್ನಾಗಿ ತಯಾರಿ ನಡೆಸಿದರೂ ಸಣ್ಣಪುಟ್ಟ ತಪ್ಪುಗಳಿಂದ ಅಂಕಗಳನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ. ವಿಶೇಷವೆಂದರೆ, ಈ ತಪ್ಪುಗಳನ್ನು ಸುಲಭವಾಗಿ ತಪ್ಪಿಸಬಹುದು.

ಬೋರ್ಡ್ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಈ 10 ಸಾಮಾನ್ಯ ತಪ್ಪುಗಳಿಂದ ದೂರವಿರಿ

ನೀವು ಈ ಬಾರಿ 10ನೇ ಅಥವಾ 12ನೇ ತರಗತಿಯ ಬೋರ್ಡ್ ಪರೀಕ್ಷೆ ಬರೆಯುತ್ತಿದ್ದರೆ, ಈ 10 ಸಾಮಾನ್ಯ ತಪ್ಪುಗಳಿಂದ ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ದೂರವಿರಿ.

NCERT ಬಿಟ್ಟು ಹಲವು ಗೈಡ್‌ಗಳನ್ನು ಓದುವುದು

ಒಂದೇ ಬಾರಿಗೆ ಹಲವು ಪುಸ್ತಕಗಳನ್ನು ನಂಬುವುದು ದೊಡ್ಡ ತಪ್ಪು. ಇದರಿಂದ ಮನಸ್ಸು ಗೊಂದಲಕ್ಕೀಡಾಗುತ್ತದೆ. CBSEಯಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು NCERT ಪುಸ್ತಕಗಳಿಂದಲೇ ಬರುತ್ತವೆ. ಮೊದಲು ಅದನ್ನೇ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಓದಿಕೊಳ್ಳಿ.

ರಾತ್ರಿಯಿಡೀ ನಿದ್ದೆ ಬಿಟ್ಟು ಓದುವುದು

ಕೆಲವು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ನಿದ್ದೆ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಿ ಹೆಚ್ಚು ಓದಬಹುದು ಎಂದು ಭಾವಿಸುತ್ತಾರೆ. ಆದರೆ, ಕಡಿಮೆ ನಿದ್ದೆಯಿಂದ ಮೆದುಳು ದಣಿಯುತ್ತದೆ. ಪರೀಕ್ಷೆಯ ದಿನ ನೆನಪಿಸಿಕೊಂಡ ವಿಷಯಗಳೂ ಮರೆತುಹೋಗಬಹುದು.

ರಿವಿಷನ್ ಅನ್ನು ಹಗುರವಾಗಿ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವುದು

ಹೊಸ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಕಲಿಯುವ ಭರದಲ್ಲಿ ಹಳೆಯ ಪಾಠಗಳನ್ನು ಪುನರಾವರ್ತಿಸುವುದನ್ನು ಬಿಡುವುದು ನಷ್ಟಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗುತ್ತದೆ. ಕೊನೆಯ ಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ ರಿವಿಷನ್ ಮಾಡುವುದೇ ಅತಿ ದೊಡ್ಡ ಅಸ್ತ್ರ.

ಸ್ನೇಹಿತರೊಂದಿಗೆ ಹೋಲಿಕೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವುದು

'ಅವನು ಅಷ್ಟು ಓದಿದ್ದಾನೆ, ನಾನು ಓದಿಲ್ಲ' ಎಂಬ ಯೋಚನೆ ಒತ್ತಡವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ. ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಯ ತಯಾರಿ ವಿಧಾನ ವಿಭಿನ್ನವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ನಿಮ್ಮ ಗಮನವನ್ನು ನಿಮ್ಮ ಮೇಲೆಯೇ ಇಟ್ಟುಕೊಳ್ಳಿ.

ಪರೀಕ್ಷಾ ಕೊಠಡಿಯಲ್ಲಿ ಸಮಯ ನಿರ್ವಹಣೆ ಇಲ್ಲದಿರುವುದು

ಒಂದೇ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಸಮಯ ವ್ಯಯಿಸಿದರೆ ಉಳಿದ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ತಪ್ಪಿಹೋಗುತ್ತವೆ. ಮೊದಲು ಸುಲಭವಾದ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿಗೆ ಉತ್ತರಿಸಿ, ನಂತರ ಕಠಿಣ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳತ್ತ ಗಮನಹರಿಸಿ.

ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನು ಸರಿಯಾಗಿ ಓದದಿರುವುದು

ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ “Explain”, “Define” ಅಥವಾ “Write in 50 words” ನಂತಹ ಪದಗಳನ್ನು ಕಡೆಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಇದರಿಂದಾಗಿ ಪೂರ್ತಿ ಉತ್ತರ ಬರೆದರೂ ಅಂಕಗಳು ಕಡಿತವಾಗಬಹುದು.

ತುಂಬಾ ಉದ್ದವಾದ ಮತ್ತು ಗೊಂದಲಮಯ ಉತ್ತರ

ಉದ್ದವಾದ ಪ್ಯಾರಾಗ್ರಾಫ್‌ಗಳ ಬದಲು ಪಾಯಿಂಟ್‌ಗಳಲ್ಲಿ ಬರೆಯಿರಿ. ಹೆಡ್ಡಿಂಗ್, ಸಬ್‌ಹೆಡ್ಡಿಂಗ್ ಮತ್ತು ಅಗತ್ಯವಿದ್ದಲ್ಲಿ ಚಿತ್ರಗಳನ್ನು ಬಳಸಿ. ಇದರಿಂದ ಉತ್ತರ ಪತ್ರಿಕೆ ಅಚ್ಚುಕಟ್ಟಾಗಿ ಕಾಣುತ್ತದೆ.

ಕೆಟ್ಟ ಕೈಬರಹ

ಕೈಬರಹ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿಲ್ಲದಿದ್ದರೆ, ಮೌಲ್ಯಮಾಪಕರಿಗೆ ಓದಲು ಕಷ್ಟವಾಗುತ್ತದೆ. ಅಚ್ಚುಕಟ್ಟಾದ ಉತ್ತರ ಪತ್ರಿಕೆ ಉತ್ತಮ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಮೂಡಿಸುವುದರ ಜೊತೆಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಅಂಕಗಳನ್ನು ಗಳಿಸಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ.

ಉತ್ತರ ಪತ್ರಿಕೆ ಪರಿಶೀಲಿಸದಿರುವುದು

ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ 10-15 ನಿಮಿಷಗಳನ್ನು ಉಳಿಸಿಕೊಳ್ಳಿ. ಅಪೂರ್ಣ ಉತ್ತರಗಳು, ತಪ್ಪು ಲೆಕ್ಕಾಚಾರಗಳು ಅಥವಾ ಬಿಟ್ಟುಹೋದ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಗಮನಕ್ಕೆ ಬರುತ್ತವೆ.

ಗಾಬರಿಯಿಂದ ಮೆದುಳು ಖಾಲಿಯಾಗುವುದು

ಆತಂಕಗೊಂಡರೆ ಸುಲಭ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳೂ ಕಷ್ಟವೆನಿಸುತ್ತವೆ. ನಿಯಮಿತವಾಗಿ ಮಾದರಿ ಪ್ರಶ್ನೆಪತ್ರಿಕೆಗಳು ಮತ್ತು ಅಣಕು ಪರೀಕ್ಷೆಗಳನ್ನು ಬರೆಯುವುದರಿಂದ ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸ ಹೆಚ್ಚುತ್ತದೆ.

