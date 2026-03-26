Kannada

ಲಕ್ಸೆಂಬರ್ಗ್

ಇಲ್ಲಿ, ಅನುಭವಿ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಅಥವಾ ಮಾಧ್ಯಮಿಕ ಶಿಕ್ಷಕರ ಸರಾಸರಿ ವೇತನ €80,000 ರಿಂದ €115,000 ವರೆಗೆ ಇರುತ್ತದೆ. ಭಾರತೀಯ ರೂಪಾಯಿಗಳಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು ₹86 - ₹1.24 ಕೋಟಿಗಳಷ್ಟಾಗುತ್ತದೆ.

education Mar 26 2026
Author: Pavna Das Image Credits:pinterest
Kannada

ಜರ್ಮನಿ

ಜರ್ಮನಿಯಲ್ಲಿ, 10 -15 ವರ್ಷ ಅನುಭವ ಹೊಂದಿರುವ ಶಿಕ್ಷಕರು ವಾರ್ಷಿಕ 55,000 ರಿಂದ 67,000 ರವರೆಗೆ ವೇತನವನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತಾರೆ. ಭಾರತೀಯ ರೂಪಾಯಿಗಳಲ್ಲಿ ಸರಿಸುಮಾರು 59 ಲಕ್ಷದಿಂದ 72 ಲಕ್ಷದವರೆಗೆ ಇರುತ್ತದೆ.

Image credits: pinterest
Kannada

ಸ್ವಿಟ್ಜರ್ಲೆಂಡ್

ಶಿಕ್ಷಕರಿಗೆ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಸಂಬಳ ನೀಡುವ ವಿಶ್ವದ ಮೂರನೇ ರಾಷ್ಟ್ರ ಸ್ವಿಟ್ಜರ್ಲೆಂಡ್. ಇಲ್ಲಿ, ಶಿಕ್ಷಕರು ವಾರ್ಷಿಕ CHF 80,000 ರಿಂದ 99,000 (ಸುಮಾರು ₹72 ಲಕ್ಷದಿಂದ ₹90 ಲಕ್ಷ) ವರೆಗೆ ವೇತನ ಪಡೆಯುತ್ತಾರೆ.

Image credits: pinterest
Kannada

ಡೆನ್ಮಾರ್ಕ್

ಈ ದೇಶದಲ್ಲಿ, ಮಾಧ್ಯಮಿಕ ಶಿಕ್ಷಕರ ಸರಾಸರಿ ವಾರ್ಷಿಕ ವೇತನ DKK 460,000 ರಿಂದ DKK 568,000 ವರೆಗೆ ಇರುತ್ತದೆ. ಭಾರತೀಯ ರೂಪಾಯಿಗಳಲ್ಲಿ ₹55 ಲಕ್ಷದಿಂದ ₹68 ಲಕ್ಷದವರೆಗೆ ಇರುತ್ತದೆ.

Image credits: pinterest
Kannada

ಕೆನಡಾ

ಒಬ್ಬ ಶಿಕ್ಷಕರಿಗೆ 15 ವರ್ಷ ಅಥವಾ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿನ ಅನುಭವವಿದ್ದರೆ, ಅವರು ವಾರ್ಷಿಕ CAD 99,000 (7.5 ಮಿಲಿಯನ್ ರೂಪಾಯಿಗಳು) ವರೆಗೆ ವೇತನವನ್ನು ಗಳಿಸಬಹುದು.

Image credits: iSTOCK
Kannada

ನೆದರ್ಲ್ಯಾಂಡ್ಸ್

ಈ ದೇಶದಲ್ಲಿ, ಅನುಭವಿ ಶಿಕ್ಷಕರು ವಾರ್ಷಿಕ €70,000 ರಿಂದ €90,000 ಅಥವಾ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿನ ವೇತನವನ್ನು ಗಳಿಸುತ್ತಾರೆ. ಭಾರತೀಯ ರೂಪಾಯಿಗಳಲ್ಲಿ, ಇದು ₹75 ರಿಂದ ₹97 ಲಕ್ಷಕ್ಕೆ ಸಮ.

Image credits: pexel
Kannada

ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ

ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾದಲ್ಲಿ ಶಿಕ್ಷಕರಿಗೆ ಉತ್ತಮ ಸಂಬಳ ಸಿಗುತ್ತದೆ. ಒಬ್ಬರಿಗೆ 10 ರಿಂದ 12 ವರ್ಷಗಳ ಅನುಭವವಿದ್ದರೆ, ವಾರ್ಷಿಕ ವೇತನವು AUD 90,000 ವರೆಗೆ ಅಂದರೆ, 65 ಲಕ್ಷ ರೂ.ವರೆಗೆ ಸಿಗುತ್ತದೆ.

Image credits: Unsplash
Kannada

ಐರ್ಲೆಂಡ್

ಐರ್ಲೆಂಡ್‌ನಲ್ಲಿ, 10 ವರ್ಷಗಳಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿನ ಅನುಭವ ಹೊಂದಿರುವ ಶಿಕ್ಷಕರಿಗೆ ವಾರ್ಷಿಕ €60,000 ವರೆಗೆ ವೇತನ ಪ್ಯಾಕೇಜ್ ನೀಡಬಹುದು - ಇದು ₹65 ಲಕ್ಷಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು.

Image credits: Unsplash
Kannada

ದಕ್ಷಿಣ ಕೊರಿಯಾ

ಶಿಕ್ಷಕರಿಗೆ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಸಂಬಳ ನೀಡುವ ದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ದಕ್ಷಿಣ ಕೊರಿಯಾ 8 ನೇ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಶಿಕ್ಷಕರು ವಾರ್ಷಿಕ KRW 70–90 ಮಿಲಿಯನ್ ಗಳಿಸಬಹುದು . ಅಂದರೆ ಸುಮಾರು ₹53 ರಿಂದ ₹68 ಲಕ್ಷಕ್ಕೆ ಸಮನಾಗಿರುತ್ತದೆ.

Image credits: Unsplash
Kannada

ಆಸ್ಟ್ರಿಯಾ

55,000 ದಿಂದ 60,000 ಯುರೋಗಳವರೆಗೆ ನೀಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಭಾರತೀಯ ರೂಪಾಯಿಗಳಲ್ಲಿ, ಆಸ್ಟ್ರಿಯಾದಲ್ಲಿ ಶಿಕ್ಷಕರು ವಾರ್ಷಿಕ 59 ರಿಂದ 65 ಲಕ್ಷ ರೂ ವೇತನ ಪ್ಯಾಕೇಜ್ ಪಡೆಯಬಹುದು.

Image credits: Unsplash

