ಇಲ್ಲಿ, ಅನುಭವಿ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಅಥವಾ ಮಾಧ್ಯಮಿಕ ಶಿಕ್ಷಕರ ಸರಾಸರಿ ವೇತನ €80,000 ರಿಂದ €115,000 ವರೆಗೆ ಇರುತ್ತದೆ. ಭಾರತೀಯ ರೂಪಾಯಿಗಳಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು ₹86 - ₹1.24 ಕೋಟಿಗಳಷ್ಟಾಗುತ್ತದೆ.
ಜರ್ಮನಿಯಲ್ಲಿ, 10 -15 ವರ್ಷ ಅನುಭವ ಹೊಂದಿರುವ ಶಿಕ್ಷಕರು ವಾರ್ಷಿಕ 55,000 ರಿಂದ 67,000 ರವರೆಗೆ ವೇತನವನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತಾರೆ. ಭಾರತೀಯ ರೂಪಾಯಿಗಳಲ್ಲಿ ಸರಿಸುಮಾರು 59 ಲಕ್ಷದಿಂದ 72 ಲಕ್ಷದವರೆಗೆ ಇರುತ್ತದೆ.
ಶಿಕ್ಷಕರಿಗೆ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಸಂಬಳ ನೀಡುವ ವಿಶ್ವದ ಮೂರನೇ ರಾಷ್ಟ್ರ ಸ್ವಿಟ್ಜರ್ಲೆಂಡ್. ಇಲ್ಲಿ, ಶಿಕ್ಷಕರು ವಾರ್ಷಿಕ CHF 80,000 ರಿಂದ 99,000 (ಸುಮಾರು ₹72 ಲಕ್ಷದಿಂದ ₹90 ಲಕ್ಷ) ವರೆಗೆ ವೇತನ ಪಡೆಯುತ್ತಾರೆ.
ಈ ದೇಶದಲ್ಲಿ, ಮಾಧ್ಯಮಿಕ ಶಿಕ್ಷಕರ ಸರಾಸರಿ ವಾರ್ಷಿಕ ವೇತನ DKK 460,000 ರಿಂದ DKK 568,000 ವರೆಗೆ ಇರುತ್ತದೆ. ಭಾರತೀಯ ರೂಪಾಯಿಗಳಲ್ಲಿ ₹55 ಲಕ್ಷದಿಂದ ₹68 ಲಕ್ಷದವರೆಗೆ ಇರುತ್ತದೆ.
ಒಬ್ಬ ಶಿಕ್ಷಕರಿಗೆ 15 ವರ್ಷ ಅಥವಾ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿನ ಅನುಭವವಿದ್ದರೆ, ಅವರು ವಾರ್ಷಿಕ CAD 99,000 (7.5 ಮಿಲಿಯನ್ ರೂಪಾಯಿಗಳು) ವರೆಗೆ ವೇತನವನ್ನು ಗಳಿಸಬಹುದು.
ಈ ದೇಶದಲ್ಲಿ, ಅನುಭವಿ ಶಿಕ್ಷಕರು ವಾರ್ಷಿಕ €70,000 ರಿಂದ €90,000 ಅಥವಾ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿನ ವೇತನವನ್ನು ಗಳಿಸುತ್ತಾರೆ. ಭಾರತೀಯ ರೂಪಾಯಿಗಳಲ್ಲಿ, ಇದು ₹75 ರಿಂದ ₹97 ಲಕ್ಷಕ್ಕೆ ಸಮ.
ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾದಲ್ಲಿ ಶಿಕ್ಷಕರಿಗೆ ಉತ್ತಮ ಸಂಬಳ ಸಿಗುತ್ತದೆ. ಒಬ್ಬರಿಗೆ 10 ರಿಂದ 12 ವರ್ಷಗಳ ಅನುಭವವಿದ್ದರೆ, ವಾರ್ಷಿಕ ವೇತನವು AUD 90,000 ವರೆಗೆ ಅಂದರೆ, 65 ಲಕ್ಷ ರೂ.ವರೆಗೆ ಸಿಗುತ್ತದೆ.
ಐರ್ಲೆಂಡ್ನಲ್ಲಿ, 10 ವರ್ಷಗಳಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿನ ಅನುಭವ ಹೊಂದಿರುವ ಶಿಕ್ಷಕರಿಗೆ ವಾರ್ಷಿಕ €60,000 ವರೆಗೆ ವೇತನ ಪ್ಯಾಕೇಜ್ ನೀಡಬಹುದು - ಇದು ₹65 ಲಕ್ಷಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು.
ಶಿಕ್ಷಕರಿಗೆ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಸಂಬಳ ನೀಡುವ ದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ದಕ್ಷಿಣ ಕೊರಿಯಾ 8 ನೇ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಶಿಕ್ಷಕರು ವಾರ್ಷಿಕ KRW 70–90 ಮಿಲಿಯನ್ ಗಳಿಸಬಹುದು . ಅಂದರೆ ಸುಮಾರು ₹53 ರಿಂದ ₹68 ಲಕ್ಷಕ್ಕೆ ಸಮನಾಗಿರುತ್ತದೆ.
55,000 ದಿಂದ 60,000 ಯುರೋಗಳವರೆಗೆ ನೀಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಭಾರತೀಯ ರೂಪಾಯಿಗಳಲ್ಲಿ, ಆಸ್ಟ್ರಿಯಾದಲ್ಲಿ ಶಿಕ್ಷಕರು ವಾರ್ಷಿಕ 59 ರಿಂದ 65 ಲಕ್ಷ ರೂ ವೇತನ ಪ್ಯಾಕೇಜ್ ಪಡೆಯಬಹುದು.
ಈ ದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಕಡಿಮೆ ವೆಚ್ಚದಲ್ಲಿ ಉನ್ನತ ಶಿಕ್ಷಣ ಪಡೆಯಬಹುದು… ನೀವೂ ಟ್ರೈ ಮಾಡಬಹುದು
Khan Sir Tips: 5 ಅಭ್ಯಾಸ ಬದಲಿಸಿ, ಓದು ತಾನಾಗಿಯೇ ಸುಲಭವಾಗುತ್ತೆ
CBSE ಪರೀಕ್ಷೆಗಳಲ್ಲಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಮಾಡುವ 10 ಸಾಮಾನ್ಯ ತಪ್ಪುಗಳಿವು! ನೆನಪಿರಲಿ
12ನೇ ವಯಸ್ಸಿಗೆ ಐಐಟಿ ಪಾಸಾದರೂ ತೃಪ್ತಿ ಪಟ್ಟುಕೊಳ್ಳದ ಹುಡುಗ!