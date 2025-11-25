Kannada

cricket-sports Nov 25 2025
Author: Naveen Kodase Image Credits:Gemini AI
ಮಹಿಳಾ ಪ್ರೀಮಿಯರ್ ಲೀಗ್ 2026 ಮೆಗಾ ಹರಾಜು

ಮಹಿಳಾ ಪ್ರೀಮಿಯರ್ ಲೀಗ್ 2026ರ ಮೆಗಾ ಹರಾಜು ನವೆಂಬರ್ 27 ರಂದು ದೆಹಲಿಯಲ್ಲಿ ನಡೆಯಲಿದೆ. ಇದರಲ್ಲಿ 194 ಭಾರತೀಯ ಮತ್ತು 83 ವಿದೇಶಿ ಆಟಗಾರ್ತಿಯರು ಸೇರಿದಂತೆ ಒಟ್ಟು 277 ಆಟಗಾರ್ತಿಯರು ನೋಂದಾಯಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.

Image credits: Instagram
ಮೆಗಾ ಹರಾಜು ಹೇಗೆ ನಡೆಯಲಿದೆ?

ಮೆಗಾ ಹರಾಜಿಗಾಗಿ 19 ಆಟಗಾರ್ತಿಯರನ್ನು 50 ಲಕ್ಷ ರೂ. ಮೂಲ ಬೆಲೆಗೆ ಇರಿಸಲಾಗಿದೆ. 40 ಲಕ್ಷ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ 11, 30 ಲಕ್ಷ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ 88 ಮತ್ತು ಉಳಿದವರು 10-20 ಲಕ್ಷ ರೂ. ಮೂಲ ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ.

Image credits: Instagram
ಈ ಆಟಗಾರ್ತಿಯರ ಮೇಲೆ ಹಣದ ಸುರಿಮಳೆ

ಭಾರತೀಯ ಮಹಿಳಾ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ತಂಡದ ಸ್ಟಾರ್ ಆಲ್‌ರೌಂಡರ್ ದೀಪ್ತಿ ಶರ್ಮಾ ಮೇಲೆ ಈ ಬಾರಿ ಮೆಗಾ ಹರಾಜಿನಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ಮೊತ್ತದ ಬಿಡ್ ಆಗಬಹುದು. ಅವರು ಮಹಿಳಾ ವಿಶ್ವಕಪ್ 2025 ರಲ್ಲಿ ಸರಣಿ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಗೆದ್ದಿದ್ದಾರೆ.

Image credits: Getty
ರೇಣುಕಾ ಸಿಂಗ್

ಈ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಭಾರತದ ವೇಗದ ಬೌಲರ್ ರೇಣುಕಾ ಸಿಂಗ್ ಹೆಸರೂ ಇದೆ. ಅವರು ಮಹಿಳಾ ವಿಶ್ವಕಪ್ 2025 ರಲ್ಲಿ ಭಾರತ ತಂಡಕ್ಕಾಗಿ ಅದ್ಭುತ ಪ್ರದರ್ಶನ ನೀಡಿ ಚಾಂಪಿಯನ್ ತಂಡದ ಭಾಗವಾಗಿದ್ದರು.

Image credits: Getty
ಸೋಫಿ ಎಕ್ಲೆಸ್ಟೋನ್

ಈ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್‌ನ ಎಡಗೈ ಸ್ಪಿನ್ನರ್ ಸೋಫಿ ಎಕ್ಲೆಸ್ಟೋನ್ ಹೆಸರೂ ಇದೆ. ಫ್ರಾಂಚೈಸಿಗಳು ದೊಡ್ಡ ಮೊತ್ತವನ್ನು ಖರ್ಚು ಮಾಡಿ ಅವರನ್ನು ತಮ್ಮ ತಂಡಕ್ಕೆ ಸೇರಿಸಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು.

Image credits: Getty
ಅಲಿಸಾ ಹೀಲಿ

ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾದ ವಿಕೆಟ್‌ಕೀಪರ್-ನಾಯಕಿ ಅಲಿಸಾ ಹೀಲಿ ಮೇಲೆ ಮಹಿಳಾ ಪ್ರೀಮಿಯರ್ ಲೀಗ್ ಮೆಗಾ ಹರಾಜಿನಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ಮೊತ್ತದ ಬಿಡ್ ಆಗಬಹುದು. ಅವರು ತಮ್ಮ ತಂಡಕ್ಕೆ 8 ಐಸಿಸಿ ಟ್ರೋಫಿಗಳನ್ನು ಗೆದ್ದುಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ.

Image credits: Getty
ಲಾರಾ ವೊಲ್ವಾರ್ಟ್

WPL ನಲ್ಲಿ ದಕ್ಷಿಣ ಆಫ್ರಿಕಾದ ನಾಯಕಿ ಲಾರಾ ವೊಲ್ವಾರ್ಟ್ ಮೇಲೂ ದೊಡ್ಡ ಮೊತ್ತದ ಬಿಡ್ ಆಗಬಹುದು. ಅವರು ಮಹಿಳಾ ವಿಶ್ವಕಪ್‌ನಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ತಂಡಕ್ಕಾಗಿ ಅದ್ಭುತ ಪ್ರದರ್ಶನ ನೀಡಿ ಫೈನಲ್‌ಗೆ ಕೊಂಡೊಯ್ದಿದ್ದರು.

Image credits: Getty

