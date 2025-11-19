Kannada

ಗೆಳತಿ ಮಹಿಕಾ ಜೊತೆ ಹಾರ್ದಿಕ್ ಪಾಂಡ್ಯರ ವೈರಲ್ ಫೋಟೋಗಳು

cricket-sports Nov 19 2025
Author: Naveen Kodase Image Credits:Instagram
Kannada

ಹಾರ್ದಿಕ್ ಪಾಂಡ್ಯರ ಇತ್ತೀಚಿನ ಚಿತ್ರಗಳು

ಹಾರ್ದಿಕ್ ಪಾಂಡ್ಯ ತಮ್ಮ ಇನ್‌ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ ಹಲವಾರು ಫೋಟೋಗಳು ಮತ್ತು ವಿಡಿಯೊಗಳನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ, ಇದರಲ್ಲಿ ಅವರು ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡುವುದರ ಫೋಟೋ ಶೇರ್ ಮಾಡಿದ್ದರು.

Image credits: Instagram
Kannada

ದಕ್ಷಿಣ ಆಫ್ರಿಕಾ ವಿರುದ್ಧದ ಏಕದಿನ ಪಂದ್ಯಕ್ಕೆ ವಾಪಸಾತಿ ಸಾಧ್ಯತೆ

ಗಾಯದಿಂದ ಚೇತರಿಸಿಕೊಂಡ ನಂತರ, ಹಾರ್ದಿಕ್ ಪಾಂಡ್ಯ ಅವರು ನವೆಂಬರ್ 29 ರಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುವ ದಕ್ಷಿಣ ಆಫ್ರಿಕಾ ವಿರುದ್ಧದ ಏಕದಿನ ಸರಣಿಯಲ್ಲಿ ಆಡುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ.

Image credits: Instagram
Kannada

ಗೆಳತಿಯೊಂದಿಗೆ ಹನುಮಾನ್ ಪೂಜೆ

ಹಾರ್ದಿಕ್ ಪಾಂಡ್ಯ ಅವರು ವಿಡಿಯೊವೊಂದನ್ನು ಪೋಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಇದರಲ್ಲಿ ಅವರು ಮಹಿಕಾ ಅವರೊಂದಿಗೆ ಹನುಮಾನ್ ಪೂಜೆ ಮಾಡುವುದನ್ನು ಕಾಣಬಹುದು. ಇಬ್ಬರೂ ಹನುಮಾನ್ ಚಾಲೀಸಾವನ್ನು ಪಠಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

Credits: Instagram
Kannada

ರೋಮ್ಯಾಂಟಿಕ್ ಮೂಡ್‌ನಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡ ಹಾರ್ದಿಕ್ ಪಾಂಡ್ಯ

ಈ ಚಿತ್ರಗಳಲ್ಲಿ, ಹಾರ್ದಿಕ್ ಪಾಂಡ್ಯ ತಮ್ಮ ಗೆಳತಿ ಮಹಿಕಾ ಅವರೊಂದಿಗೆ ಜಿಮ್‌ನಲ್ಲಿ ವರ್ಕೌಟ್ ಮಾಡುವುದನ್ನು ಕಾಣಬಹುದು ಮತ್ತು ಅವರನ್ನು ಎತ್ತಿಕೊಂಡು ರೊಮ್ಯಾಂಟಿಕ್ ಪೋಸ್ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.

Image credits: Instagram
Kannada

ಮಗನೊಂದಿಗೆ ಹಾರ್ದಿಕ್ ಪಾಂಡ್ಯರ ಮಸ್ತಿ

ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ, ಹಾರ್ದಿಕ್ ಪಾಂಡ್ಯ ತಮ್ಮ ಮಗ ಅಗಸ್ತ್ಯನೊಂದಿಗೆ ಮೋಜು ಮಾಡುವುದನ್ನು ಕಾಣಬಹುದು. ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಸ್ವಿಮ್ಮಿಂಗ್ ಪೂಲ್‌ನಲ್ಲಿ, ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಮುತ್ತಿಕ್ಕುವುದನ್ನು ಕಾಣಬಹುದು.

Image credits: Instagram
Kannada

ಹಾರ್ದಿಕ್-ಮಹಿಕಾ ಡೇಟಿಂಗ್ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆಯೇ?

ಹಾರ್ದಿಕ್ ತಮ್ಮ ಸಂಬಂಧವನ್ನು ಇನ್ನೂ ಅಧಿಕೃತಗೊಳಿಸಿಲ್ಲ, ಆದರೆ ಇಬ್ಬರೂ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಫೋಟೋಗಳು ಮತ್ತು ವಿಡಿಯೊಗಳನ್ನು ಪೋಸ್ಟ್ ಮಾಡುವ ರೀತಿ ನೋಡಿದರೆ, ಅವರಿಬ್ಬರೂ ಪ್ರೇಮಿಗಳು ಎಂದು ನೆಟ್ಟಿಗರು ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ

Credits: Instagram

2025ರಲ್ಲಿ ಅತಿಹೆಚ್ಚು ಟೆಸ್ಟ್‌ ರನ್ ಬಾರಿಸಿದ ಟಾಪ್ 5 ಬ್ಯಾಟರ್‌ಗಳಿವರು!

IPL 2026: ತಂಡದ ರಿಲೀಸ್ ಆದ ಈ 5 ಆಟಗಾರರ ಮೇಲೆ ಫ್ರಾಂಚೈಸಿಗಳ ಕಣ್ಣು!

ಐಪಿಎಲ್‌ನಲ್ಲಿ ವೇಗದ ಶತಕ ಸಿಡಿಸಿದ ಟಾಪ್ 5 ಆಟಗಾರರಿವರು!

ಐಪಿಎಲ್ 2026 ರೀಟೆನ್ಶನ್‌ಗೂ ಮುನ್ನ ಯಾವ ತಂಡದ ಪರ್ಸ್‌ನಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಹಣವಿದೆ?