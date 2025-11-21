ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ ಮತ್ತು ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ ನಡುವಿನ ಆಶಸ್ ಸರಣಿಯು ಇಂದಿನಿಂದ ಆರಂಭವಾಗಿದೆ. ಎರಡೂ ತಂಡಗಳ ನಡುವೆ ಈ ಐತಿಹಾಸಿಕ ಸರಣಿ ನಡೆಯುತ್ತದೆ.
ಈ ಮಧ್ಯೆ, ಆಶಸ್ ಸರಣಿಯಲ್ಲಿ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ರನ್ ಗಳಿಸಿದ ದಾಖಲೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ 5 ಬ್ಯಾಟ್ಸ್ಮನ್ಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಇಂದು ನಾವು ನಿಮಗೆ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡುತ್ತೇವೆ.
ಮೊದಲ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾದ ದಂತಕಥೆ ಸರ್ ಡಾನ್ ಬ್ರಾಡ್ಮನ್ ಇದ್ದಾರೆ. ಅವರು 1928 ರಿಂದ 1948 ರವರೆಗೆ 37 ಪಂದ್ಯಗಳ 63 ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ಗಳಲ್ಲಿ 19 ಶತಕಗಳೊಂದಿಗೆ 5028 ರನ್ ಗಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಎರಡನೇ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ನ ಜಾಕೋಬ್ ಹಾಬ್ಸ್ ಇದ್ದಾರೆ. ಅವರು 1908 ರಿಂದ 1930 ರವರೆಗೆ 41 ಪಂದ್ಯಗಳ 71 ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ಗಳಲ್ಲಿ 3,636 ರನ್ ಗಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅವರ ಬ್ಯಾಟ್ನಿಂದ 12 ಶತಕಗಳು ಬಂದಿವೆ.
ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಮೂರನೇ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಸಕ್ರಿಯ ಬ್ಯಾಟ್ಸ್ಮನ್ ಸ್ಟೀವ್ ಸ್ಮಿತ್ ಇದ್ದಾರೆ. ಅವರು 2010 ರಿಂದ 2023 ರವರೆಗೆ 37 ಪಂದ್ಯಗಳ 66 ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ಗಳಲ್ಲಿ 3417 ರನ್ ಗಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ನಾಲ್ಕನೇ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಮತ್ತೊಬ್ಬ ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾದ ದಂತಕಥೆ ಅಲನ್ ಬಾರ್ಡರ್ ಇದ್ದಾರೆ. ಅವರು 1978 ರಿಂದ 1993 ರವರೆಗೆ 42 ಪಂದ್ಯಗಳ 73 ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ಗಳಲ್ಲಿ 3222 ರನ್ ಗಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು 7 ಶತಕ ಬಾರಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾದ ದಿಗ್ಗಜ ಬ್ಯಾಟ್ಸ್ಮನ್ ಸ್ಟೀವ್ ವಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅವರು 1986 ರಿಂದ 2003 ರವರೆಗೆ 45 ಪಂದ್ಯಗಳ 72 ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ಗಳಲ್ಲಿ 10 ಶತಕ ಸೇರಿದಂತೆ 3173 ರನ್ ಗಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಐಪಿಎಲ್ನಲ್ಲಿ ಒಂದೇ ಒಂದು ಶತಕ ಬಾರಿಸದ 5 ದಿಗ್ಗಜ ಬ್ಯಾಟರ್ಗಳಿವರು!
ಹೊಸ ಗೆಳತಿ ಮಹಿಕಾ ಜೊತೆ ಹಾರ್ದಿಕ್ ಪಾಂಡ್ಯ ಫೋಟೋ ವೈರಲ್!
2025ರಲ್ಲಿ ಅತಿಹೆಚ್ಚು ಟೆಸ್ಟ್ ರನ್ ಬಾರಿಸಿದ ಟಾಪ್ 5 ಬ್ಯಾಟರ್ಗಳಿವರು!
IPL 2026: ತಂಡದ ರಿಲೀಸ್ ಆದ ಈ 5 ಆಟಗಾರರ ಮೇಲೆ ಫ್ರಾಂಚೈಸಿಗಳ ಕಣ್ಣು!