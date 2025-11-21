Kannada

ಆಶಸ್ ಸರಣಿಯ ಟಾಪ್-5 ರನ್ ಸ್ಕೋರರ್‌ಗಳು ಯಾರು?

cricket-sports Nov 21 2025
Author: Naveen Kodase Image Credits:ANI
ಆಶಸ್ ಸರಣಿಯ ಆರಂಭ

ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ ಮತ್ತು ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ ನಡುವಿನ ಆಶಸ್ ಸರಣಿಯು ಇಂದಿನಿಂದ ಆರಂಭವಾಗಿದೆ. ಎರಡೂ ತಂಡಗಳ ನಡುವೆ ಈ ಐತಿಹಾಸಿಕ ಸರಣಿ ನಡೆಯುತ್ತದೆ.

Image credits: social media
ಟಾಪ್-5 ರನ್ ಸ್ಕೋರರ್‌ಗಳು

ಈ ಮಧ್ಯೆ, ಆಶಸ್ ಸರಣಿಯಲ್ಲಿ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ರನ್ ಗಳಿಸಿದ ದಾಖಲೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ 5 ಬ್ಯಾಟ್ಸ್‌ಮನ್‌ಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಇಂದು ನಾವು ನಿಮಗೆ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡುತ್ತೇವೆ.

Image credits: ANI
1. ಸರ್ ಡಾನ್ ಬ್ರಾಡ್ಮನ್

ಮೊದಲ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾದ ದಂತಕಥೆ ಸರ್ ಡಾನ್ ಬ್ರಾಡ್ಮನ್ ಇದ್ದಾರೆ. ಅವರು 1928 ರಿಂದ 1948 ರವರೆಗೆ 37 ಪಂದ್ಯಗಳ 63 ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್‌ಗಳಲ್ಲಿ 19 ಶತಕಗಳೊಂದಿಗೆ 5028 ರನ್ ಗಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

Image credits: stockPhoto
2. ಜಾಕೋಬ್ ಹಾಬ್ಸ್

ಎರಡನೇ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್‌ನ ಜಾಕೋಬ್ ಹಾಬ್ಸ್ ಇದ್ದಾರೆ. ಅವರು 1908 ರಿಂದ 1930 ರವರೆಗೆ 41 ಪಂದ್ಯಗಳ 71 ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್‌ಗಳಲ್ಲಿ 3,636 ರನ್ ಗಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅವರ ಬ್ಯಾಟ್‌ನಿಂದ 12 ಶತಕಗಳು ಬಂದಿವೆ.

Image credits: X@HomeOfCricket
3. ಸ್ಟೀವ್ ಸ್ಮಿತ್

ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಮೂರನೇ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಸಕ್ರಿಯ ಬ್ಯಾಟ್ಸ್‌ಮನ್ ಸ್ಟೀವ್ ಸ್ಮಿತ್ ಇದ್ದಾರೆ. ಅವರು 2010 ರಿಂದ 2023 ರವರೆಗೆ 37 ಪಂದ್ಯಗಳ 66 ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್‌ಗಳಲ್ಲಿ 3417 ರನ್ ಗಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

Image credits: ANI
4. ಅಲನ್ ಬಾರ್ಡರ್

ನಾಲ್ಕನೇ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಮತ್ತೊಬ್ಬ ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾದ ದಂತಕಥೆ ಅಲನ್ ಬಾರ್ಡರ್ ಇದ್ದಾರೆ. ಅವರು 1978 ರಿಂದ 1993 ರವರೆಗೆ 42 ಪಂದ್ಯಗಳ 73 ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್‌ಗಳಲ್ಲಿ 3222 ರನ್ ಗಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು 7 ಶತಕ ಬಾರಿಸಿದ್ದಾರೆ.

Image credits: social media
5. ಸ್ಟೀವ್ ವಾ

ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾದ ದಿಗ್ಗಜ ಬ್ಯಾಟ್ಸ್‌ಮನ್ ಸ್ಟೀವ್ ವಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅವರು 1986 ರಿಂದ 2003 ರವರೆಗೆ 45 ಪಂದ್ಯಗಳ 72 ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್‌ಗಳಲ್ಲಿ 10 ಶತಕ ಸೇರಿದಂತೆ 3173 ರನ್ ಗಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

Image credits: stockPhoto

