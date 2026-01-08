ಬಾಂಗ್ಲಾದೇಶ ಸ್ಟಾರ್ ಕ್ರಿಕೆಟಿಗ ಮುಸ್ತಾಫಿಜುರ್ ರಹಮಾನ್ ಸದ್ಯ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ವಲಯದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಚರ್ಚೆಯಲ್ಲಿರುವ ಹೆಸರಾಗಿದೆ. ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲೂ ಇವರದ್ದೇ ಚರ್ಚೆ.
ಮುಸ್ತಾಫಿಜುರ್ ಸುದ್ದಿಯಾಗಲು ಕಾರಣವಾಗಿದ್ದು 2026ರ ಐಪಿಎಲ್. ಹರಾಜಿನಲ್ಲಿ ಕೆಕೆಆರ್ ₹9.2 ಕೋಟಿ ರುಪಾಯಿ ನೀಡಿ ಖರೀದಿಸಿತ್ತು. ಬಿಸಿಸಿಐ ಸೂಚನೆ ಮೇರೆಗೆ ಕೆಕೆಆರ್ ಮುಸ್ತಾಫಿಜುರ್ ಅವರನ್ನು ತಂಡದಿಂದ ಕೈಬಿಟ್ಟಿದೆ.
ಮುಸ್ತಾಫಿಜುರ್ ಐಪಿಎಲ್ನಿಂದ ಹೊರಬಿದ್ದ ಬೆನ್ನಲ್ಲೇ ಬಾಂಗ್ಲಾದೇಶ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಬೋರ್ಡ್ ಬಿಸಿಸಿಐಗೆ ಬೆದರಿಕೆ ಹಾಕಿದೆ. ಜತೆಗೆ ಬಾಂಗ್ಲಾದೇಶದಲ್ಲಿ 2026ರ ಐಪಿಎಲ್ ಪ್ರಸಾರವನ್ನು ಬ್ಯಾನ್ ಮಾಡಿದೆ.
ಮುಸ್ತಾಫಿಜುರ್ ರಹಮಾನ್ ಓರ್ವ ಮಾರಕ ಎಡಗೈ ವೇಗಿಯಾಗಿದ್ದು, ಜಗತ್ತಿನಾದ್ಯಂತ ಅವರ ಪರಿಚಯವಿದೆ. ಆದರೆ ಮುಸ್ತಾಫಿಜುರ್ ಪತ್ನಿಯ ಬಗ್ಗೆ ಬಹುತೇಕ ಮಂದಿಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ.
ಮುಸ್ತಾಫಿಜುರ್ ಪತ್ನಿಯ ಹೆಸರು ಸಾಮಿಯಾ ಪರ್ವೀನ್ ಸೀಮೂ. ಮುಸ್ತಾಫಿಜುರ್ ಹಾಗೂ ಪರ್ವೀನ್ 2019ರಲ್ಲಿ ದಾಂಪತ್ಯ ಜೀವನಕ್ಕೆ ಕಾಲಿಟ್ಟಿದ್ದು, ಸದ್ಯ ಆರು ವರ್ಷಗಳ ದಾಂಪತ್ಯ ಜೀವನ ಪೂರೈಸಿದ್ದಾರೆ.
ಇನ್ನು ಮುಸ್ತಾಫಿಜುರ್ ಪತ್ನಿ ಪರ್ವೀನ್ ಢಾಕಾ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿಯಲ್ಲಿ ಸೈಕೋಲಜಿಯಲ್ಲಿ ಪದವಿಯನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.
ಮುಸ್ತಾಫಿಜುರ್ ರಹಮಾನ್ ಅವರ ಪತ್ನಿ ಏನು ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ ಎನ್ನುವ ಮಾಹಿತಿ ಲಭ್ಯವಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಇವರಿಬ್ಬರೂ ಅನ್ಯೋನ್ಯ ದಾಂಪತ್ಯ ಜೀವನ ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
ಧೋನಿ, ಕೊಹ್ಲಿ, ರೋಹಿತ್ರಿಂದಲೂ ಮಾಡಲಾಗದ ಅಪರೂಪದ ದಾಖಲೆ ಬರೆದ ವೈಭವ್ ಸೂರ್ಯವಂಶಿ
ಭಾರತದ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟರ್ಗೆ ಗೇಟ್ಪಾಸ್ ನೀಡಿದ ಬಾಂಗ್ಲಾ!
ಈ ಬಾಂಗ್ಲಾದೇಶ ಕ್ರಿಕೆಟಿಗನ ಪತ್ನಿ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣನ ಅಪ್ಪಟ ಆರಾಧಕಿ!
ಸೂರ್ಯಕುಮಾರ್ ಯಾದವ್ ಮೇಲೆ ಗಂಭೀರ ಆರೋಪ ಮಾಡಿದ ಖುಷಿ ಮುಖರ್ಜಿ ಯಾರು?