ಐಸಿಸಿ ಟಿ20 ವಿಶ್ವಕಪ್ ಟೂರ್ನಿಗೂ ಮೊದಲೇ ಬಾಂಗ್ಲಾದೇಶ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ತಂಡವು ಚರ್ಚೆಯಲ್ಲಿದೆ. ಈಗಾಗಲೇ ಬಾಂಗ್ಲಾ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಬೋರ್ಡ್ ತಮ್ಮ ತಂಡವನ್ನು ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಆಡಲು ಭಾರತಕ್ಕೆ ಕಳಿಸುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದಿದೆ.
ದೀಗ ಟಿ20 ವಿಶ್ವಕಪ್ ಟೂರ್ನಿಗೆ ಬಾಂಗ್ಲಾದೇಶ ತಂಡವನ್ನು ಪ್ರಕಟಿಸಿದ್ದು ಲಿಟನ್ ದಾಸ್ಗೆ ನಾಯಕ ಪಟ್ಟ ಕಟ್ಟಲಾಗಿದೆ. ಸಾಕಷ್ಟು ಅನುಭವವಿರುವ ಲಿಟನ್ ದಾಸ್ ಮೇಲೆ ಸಾಕಷ್ಟು ನಿರೀಕ್ಷೆಗಳಿವೆ.
ಲಿಟನ್ ದಾಸ್ ಬಾಂಗ್ಲಾದೇಶ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ತಂಡದ ಪ್ರಮುಖ ಆಟಗಾರನಾಗಿದ್ದು, ತಮ್ಮ ವೈಯುಕ್ತಿಕ ಬದುಕಿಗಾಗಿಯೂ ಆಗಾಗ ಚರ್ಚೆಯಲ್ಲಿರುತ್ತಾರೆ. ಅವರ ಪತ್ನಿ ಕೂಡಾ ಸುಂದರವಾಗಿದ್ದಾರೆ.
ಲಿಟನ್ ದಾಸ್ ಪತ್ನಿಯ ಹೆಸರು ದೇಬೊಶ್ರೀ ಸೋನ್ಚಿತ. ಈಕೆ ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಸಕ್ರಿಯರಾಗಿದ್ದು, ತಮ್ಮ ಫೋಟೋ ಹಾಗೂ ವಿಡಿಯೋಗಳನ್ನು ಶೇರ್ ಮಾಡುತ್ತಾ ಇರುತ್ತಾರೆ.
ಲಿಟನ್ ದಾಸ್ ಅವರ ಪತ್ನಿ ದೇಬೊಶ್ರಿ, ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣನ ಪರಮ ಭಕ್ತೆಯಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು ತಮ್ಮ ಪ್ರೊಫೈಲ್ನಲ್ಲಿ ಕೃಷ್ಣನ ಸೇವಕಿ, ರೈತರ ಹಾಗೂ ಪ್ರಾಣಿಗಳ ಪ್ರೇಮಿ ಎಂದು ಬರೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.
ದೇಬೊಶ್ರೀ ಸೋನ್ಚಿತ ಅವರ ಫ್ಯಾನ್ ಫಾಲೋವರ್ಸ್ಗೇನೂ ಕಡಿಮೆಯಿಲ್ಲ. ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂನಲ್ಲಿ ಲಿಟನ್ ದಾಸ್ ಪತ್ನಿಯನ್ನು 80 ಸಾವಿರಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಮಂದಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
ಅಂದಹಾಗೆ ಲಿಟನ್ ದಾಸ್ ಹಾಗೂ ದೇಬೊಶ್ರಿ ಬಾಂಗ್ಲಾದೇಶದಲ್ಲಿದ್ದರೂ ಮತಾಂತರವಾಗದೇ ಹಿಂದೂ ಧರ್ಮದ ಆಚರಣೆಗಳನ್ನು ಚಾಚೂ ತಪ್ಪದೇ ಪಾಲಿಸುತ್ತಾ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ.
ಲಿಟನ್ ದಾಸ್ ದಂಪತಿ ದೀಪಾವಳಿ, ಗಣೇಶ, ಶಿವರಾತ್ರಿ, ದುರ್ಗಪೂಜೆಗಳನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಾ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ.
ಸೂರ್ಯಕುಮಾರ್ ಯಾದವ್ ಮೇಲೆ ಗಂಭೀರ ಆರೋಪ ಮಾಡಿದ ಖುಷಿ ಮುಖರ್ಜಿ ಯಾರು?
2025ರಲ್ಲಿ ಅತಿಹೆಚ್ಚು ವೈರಲ್ ಆದ ಸ್ಮೃತಿ ಮಂಧನಾ ಟಾಪ್-5 ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಫೋಟೋಗಳಿವು!
ಸಕತ್ ಬೋಲ್ಡ್ & ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಗಿಲ್ ಸಹೋದರಿ ಶಹನೀಲ್!
IPL 2026: ಮತ್ತೆ ಘರ್ಜಿಸಲು ರೆಡಿಯಾದ RCB ಐದು ಹುಲಿಗಳಿವು!