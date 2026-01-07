ಭಾರತ ಹಾಗೂ ಬಾಂಗ್ಲಾ ನಡುವಿನ ಭಿನ್ನಾಭಿಪ್ರಾಯಗಳು ಇನ್ನೊಂದು ಮಟ್ಟಕ್ಕೇರಿದೆ.
ಮುಸ್ತಾಫಿಜುರ್ ರೆಹಮಾನ್ರನ್ನ ಐಪಿಎಲ್ನಿಂದ ಹೊರಹಾಕಿದ ಬೆನ್ನಲ್ಲಿಯೇ ಬಾಂಗ್ಲಾದೇಶ ಸಿಟ್ಟಾಗಿದೆ.
ಬಾಂಗ್ಲಾದಲ್ಲಿ ಐಪಿಎಲ್ ಪ್ರಸಾರಕ್ಕೆ ಬ್ಯಾನ್ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಟಿ20 ವಿಶ್ವಕಪ್ಗೆ ಬರೋದಿಲ್ಲ ಎಂದು ಬಾಂಗ್ಲಾ ಹೇಳಿದೆ.
ಬಂದರೂ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಪಂದ್ಯ ಆಡೋದಿಲ್ಲ, ತನ್ನ ಪಂದ್ಯಗಳನ್ನು ಶ್ರೀಲಂಕಾಕ್ಕೆ ಶಿಫ್ಟ್ ಮಾಡಿಸಿ ಎಂದು ಐಸಿಸಿಗೆ ಮನವಿ ಮಾಡಿದೆ.
ಇದರ ನಡುವೆ ಬಾಂಗ್ಲಾದೇಶ ಪ್ರೀಮಿಯರ್ ಲೀಗ್ನ ಭಾರತೀಯ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟರ್ಗೆ ಗೇಟ್ಪಾಸ್ ನೀಡಿದೆ.
ರಿಧಿಮಾ ಪಾಠಕ್ ಬಿಪಿಎಲ್ ಟಿ20ಗೆ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟರ್ ಆಗಿ ಹಲವು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದರು.
ಆದರೆ, ಈ ಬಾರಿಯ ಬಿಪಿಎಲ್ನಲ್ಲಿ ರಿಧಿಮಾ ಪಾಠಕ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟರ್ ಆಗಿರೋದಿಲ್ಲ ಎಂದು ಬಿಸಿಬಿ ಹೇಳಿದೆ.
ಇದರ ನಡುವೆ ರಿಧಿಮಾ ಪಾಠಕ್ ಮಾತ್ರ ನನಗೆ ಗೇಟ್ಪಾಸ್ ನೀಡಿಲ್ಲ. ನಾನೇ ಬರೋದಿಲ್ಲ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದೇನೆ ಎಂದಿದ್ದಾರೆ.
ಬಿಪಿಎಲ್ನಿಂದ ನನ್ನನ್ನು ಡ್ರಾಪ್ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ವರದಿ ಬರುತ್ತಿದೆ ಇದು ಸಂಪೂರ್ಣ ಸುಳ್ಳು ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ನನಗೆ ದೇಶವೇ ಮೊದಲು. ಇಷ್ಟು ವರ್ಷ ಬಿಪಿಎಲ್ಗೆ ಪ್ರೆಸೆಂಟರ್ ಆಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದಕ್ಕೆ ಹೆಮ್ಮೆ ಇದೆ ಎಂದು ಪಾಠಕ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
