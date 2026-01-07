Kannada

ಭಾರತ-ಬಾಂಗ್ಲಾ ಬಿಕ್ಕಟ್ಟು

ಭಾರತ ಹಾಗೂ ಬಾಂಗ್ಲಾ ನಡುವಿನ ಭಿನ್ನಾಭಿಪ್ರಾಯಗಳು ಇನ್ನೊಂದು ಮಟ್ಟಕ್ಕೇರಿದೆ.

cricket-sports Jan 07 2026
Author: Santosh Naik
ಮುಸ್ತಾಫಿಜುರ್‌ ಔಟ್‌

ಮುಸ್ತಾಫಿಜುರ್‌ ರೆಹಮಾನ್‌ರನ್ನ ಐಪಿಎಲ್‌ನಿಂದ ಹೊರಹಾಕಿದ ಬೆನ್ನಲ್ಲಿಯೇ ಬಾಂಗ್ಲಾದೇಶ ಸಿಟ್ಟಾಗಿದೆ.

ಐಪಿಎಲ್‌ಗೆ ಬ್ಯಾನ್‌

ಬಾಂಗ್ಲಾದಲ್ಲಿ ಐಪಿಎಲ್‌ ಪ್ರಸಾರಕ್ಕೆ ಬ್ಯಾನ್‌ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಟಿ20 ವಿಶ್ವಕಪ್‌ಗೆ ಬರೋದಿಲ್ಲ ಎಂದು ಬಾಂಗ್ಲಾ ಹೇಳಿದೆ.

ಟ20 ವಿಶ್ವಕಪ್‌ ಆಡೋದಿಲ್ಲ

ಬಂದರೂ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಪಂದ್ಯ ಆಡೋದಿಲ್ಲ, ತನ್ನ ಪಂದ್ಯಗಳನ್ನು ಶ್ರೀಲಂಕಾಕ್ಕೆ ಶಿಫ್ಟ್‌ ಮಾಡಿಸಿ ಎಂದು ಐಸಿಸಿಗೆ ಮನವಿ ಮಾಡಿದೆ.

ಬಿಪಿಎಲ್‌ ಪ್ರೆಸೆಂಟರ್‌

ಇದರ ನಡುವೆ ಬಾಂಗ್ಲಾದೇಶ ಪ್ರೀಮಿಯರ್‌ ಲೀಗ್‌ನ ಭಾರತೀಯ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್‌ ಪ್ರೆಸೆಂಟರ್‌ಗೆ ಗೇಟ್‌ಪಾಸ್‌ ನೀಡಿದೆ.

ರಿಧಿಮಾ ಪಾಠಕ್‌ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್‌ ಪ್ರೆಸೆಂಟರ್‌

ರಿಧಿಮಾ ಪಾಠಕ್‌ ಬಿಪಿಎಲ್‌ ಟಿ20ಗೆ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್‌ ಪ್ರೆಸೆಂಟರ್‌ ಆಗಿ ಹಲವು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದರು.

ರಿಧಿಮಾಗೆ ಗೇಟ್‌ಪಾಸ್‌

ಆದರೆ, ಈ ಬಾರಿಯ ಬಿಪಿಎಲ್‌ನಲ್ಲಿ ರಿಧಿಮಾ ಪಾಠಕ್‌ ಪ್ರೆಸೆಂಟರ್‌ ಆಗಿರೋದಿಲ್ಲ ಎಂದು ಬಿಸಿಬಿ ಹೇಳಿದೆ.

ಸ್ಪಷ್ಟನೆ ನೀಡಿದ ರಿಧಿಮಾ

ಇದರ ನಡುವೆ ರಿಧಿಮಾ ಪಾಠಕ್‌ ಮಾತ್ರ ನನಗೆ ಗೇಟ್‌ಪಾಸ್‌ ನೀಡಿಲ್ಲ. ನಾನೇ ಬರೋದಿಲ್ಲ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದೇನೆ ಎಂದಿದ್ದಾರೆ.

ವರದಿ ಸುಳ್ಳು

ಬಿಪಿಎಲ್‌ನಿಂದ ನನ್ನನ್ನು ಡ್ರಾಪ್‌ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ವರದಿ ಬರುತ್ತಿದೆ ಇದು ಸಂಪೂರ್ಣ ಸುಳ್ಳು ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.

ನನಗೆ ದೇಶವೇ ಮೊದಲು

ನನಗೆ ದೇಶವೇ ಮೊದಲು. ಇಷ್ಟು ವರ್ಷ ಬಿಪಿಎಲ್‌ಗೆ ಪ್ರೆಸೆಂಟರ್‌ ಆಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದಕ್ಕೆ ಹೆಮ್ಮೆ ಇದೆ ಎಂದು ಪಾಠಕ್‌ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.

