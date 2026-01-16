Kannada

ಯಾರು ಈ ಅಂಡರ್-19 ನಾಯಕ ಆಯುಷ್ ಮ್ಹಾತ್ರೆ?

18ನೇ ವಯಸ್ಸಿಗೆ ಕೋಟ್ಯಾಧಿಪತಿಯಾದ ಈತನ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿಯೋಣ

Jan 16 2026
Author: Naveen Kodase
ಅಂಡರ್-19 ವಿಶ್ವಕಪ್ 2026

ಅಂಡರ್-19 ವಿಶ್ವಕಪ್ 2026 ಜನವರಿ 15 ರಿಂದ ಆರಂಭವಾಯಿತು. ಮೊದಲ ಪಂದ್ಯ ಭಾರತ ಮತ್ತು ಯುಎಸ್‌ಎ ನಡುವೆ ನಡೆಯಿತು, ಇದರಲ್ಲಿ ಆಯುಷ್ ಮ್ಹಾತ್ರೆ ನಾಯಕತ್ವದಲ್ಲಿ ಭಾರತ ತಂಡವು ಅಮೆರಿಕವನ್ನು 6 ವಿಕೆಟ್‌ಗಳಿಂದ ಸೋಲಿಸಿತು.

Image credits: Instagram@ayush_m255
ಯಾರು ಈ ಆಯುಷ್ ಮ್ಹಾತ್ರೆ?

ಆಯುಷ್ ಮ್ಹಾತ್ರೆ 18 ವರ್ಷದ ಯುವ ಕ್ರಿಕೆಟಿಗ. ಅವರು 16 ಜುಲೈ 2007 ರಂದು ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರದ ವಿರಾರ್‌ನಲ್ಲಿ ಜನಿಸಿದರು. 2024 ರಲ್ಲಿ ಅವರನ್ನು ಭಾರತೀಯ ಅಂಡರ್-19 ತಂಡದ ನಾಯಕರನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಲಾಯಿತು.

Image credits: Instagram@ayush_m255
ಆಯುಷ್ ಮ್ಹಾತ್ರೆ ದಾಖಲೆಗಳು

ದೇಶೀಯ ಕ್ರಿಕೆಟ್‌ನ ಮೂರೂ ಸ್ವರೂಪಗಳಾದ ಪ್ರಥಮ ದರ್ಜೆ, ಲಿಸ್ಟ್ ಎ ಮತ್ತು ಟಿ20ಯಲ್ಲಿ ಅತಿ ಕಿರಿಯ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಶತಕ ಬಾರಿಸಿದ ವಿಶ್ವದ ಮೊದಲ ಆಟಗಾರ ಎಂಬ ಹೆಗ್ಗಳಿಕೆಗೂ ಆಯುಷ್ ಮ್ಹಾತ್ರೆ ಪಾತ್ರರಾಗಿದ್ದಾರೆ.

Image credits: Instagram@ayush_m255
ಅಜ್ಜನಿಂದ ಪ್ರೇರಿತರಾಗಿ ಕ್ರಿಕೆಟಿಗರಾದರು

ಆಯುಷ್ ಮ್ಹಾತ್ರೆಯ ಅಜ್ಜ ಲಕ್ಷ್ಮೀಕಾಂತ್ ನಾಯಕ್, ಆಯುಷ್‌ರನ್ನು ಕ್ರಿಕೆಟಿಗನನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಲು ಬಯಸಿದ್ದರು. ಬಾಲ್ಯದಿಂದಲೇ ಅವರನ್ನು ಅಭ್ಯಾಸಕ್ಕೆ ಕರೆದೊಯ್ಯುತ್ತಿದ್ದರು. 

Image credits: Instagram@ayush_m255
ಐಪಿಎಲ್‌ನಲ್ಲೂ ಆಡುತ್ತಾರೆ ಆಯುಷ್ ಮ್ಹಾತ್ರೆ

ಆಯುಷ್ ಮ್ಹಾತ್ರೆ ಐಪಿಎಲ್ 2025 ರಲ್ಲಿ ಚೆನ್ನೈ ಸೂಪರ್ ಕಿಂಗ್ಸ್ ಪರ ಪಾದಾರ್ಪಣೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಒಂದು ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ 15 ಎಸೆತಗಳಲ್ಲಿ 32 ರನ್ ಗಳಿಸಿ ಸುದ್ದಿಯಾಗಿದ್ದರು.

Image credits: Instagram@ayush_m255
ಆಯುಷ್ ಮ್ಹಾತ್ರೆಯ ನಿವ್ವಳ ಮೌಲ್ಯ

18 ವರ್ಷದ ಕ್ರಿಕೆಟಿಗ ಆಯುಷ್ ಮ್ಹಾತ್ರೆಯ ಒಟ್ಟು ಆಸ್ತಿ 1 ರಿಂದ 2 ಕೋಟಿ ರೂ. ಅವರ ಆದಾಯದ ಮುಖ್ಯ ಮೂಲವೆಂದರೆ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಒಪ್ಪಂದಗಳು, ಇಂಡಿಯನ್ ಪ್ರೀಮಿಯರ್ ಲೀಗ್, ಸಂಬಳ ಮತ್ತು ಬ್ರಾಂಡ್ ಎಂಡಾರ್ಸ್‌ಮೆಂಟ್‌ಗಳಾಗಿವೆ.

Image credits: Instagram@ayush_m255
ಸೋಶಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾ ಸ್ಟಾರ್ ಆಯುಷ್ ಮ್ಹಾತ್ರೆ

ಆಯುಷ್ ಮ್ಹಾತ್ರೆ ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣಗಳಲ್ಲೂ ಸಕ್ರಿಯರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಇನ್‌ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್‌ನಲ್ಲಿ ಅವರಿಗೆ 4 ಲಕ್ಷಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಫಾಲೋವರ್ಸ್ ಇದ್ದಾರೆ.

Image credits: Getty

