18ನೇ ವಯಸ್ಸಿಗೆ ಕೋಟ್ಯಾಧಿಪತಿಯಾದ ಈತನ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿಯೋಣ
ಅಂಡರ್-19 ವಿಶ್ವಕಪ್ 2026 ಜನವರಿ 15 ರಿಂದ ಆರಂಭವಾಯಿತು. ಮೊದಲ ಪಂದ್ಯ ಭಾರತ ಮತ್ತು ಯುಎಸ್ಎ ನಡುವೆ ನಡೆಯಿತು, ಇದರಲ್ಲಿ ಆಯುಷ್ ಮ್ಹಾತ್ರೆ ನಾಯಕತ್ವದಲ್ಲಿ ಭಾರತ ತಂಡವು ಅಮೆರಿಕವನ್ನು 6 ವಿಕೆಟ್ಗಳಿಂದ ಸೋಲಿಸಿತು.
ಆಯುಷ್ ಮ್ಹಾತ್ರೆ 18 ವರ್ಷದ ಯುವ ಕ್ರಿಕೆಟಿಗ. ಅವರು 16 ಜುಲೈ 2007 ರಂದು ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರದ ವಿರಾರ್ನಲ್ಲಿ ಜನಿಸಿದರು. 2024 ರಲ್ಲಿ ಅವರನ್ನು ಭಾರತೀಯ ಅಂಡರ್-19 ತಂಡದ ನಾಯಕರನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಲಾಯಿತು.
ದೇಶೀಯ ಕ್ರಿಕೆಟ್ನ ಮೂರೂ ಸ್ವರೂಪಗಳಾದ ಪ್ರಥಮ ದರ್ಜೆ, ಲಿಸ್ಟ್ ಎ ಮತ್ತು ಟಿ20ಯಲ್ಲಿ ಅತಿ ಕಿರಿಯ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಶತಕ ಬಾರಿಸಿದ ವಿಶ್ವದ ಮೊದಲ ಆಟಗಾರ ಎಂಬ ಹೆಗ್ಗಳಿಕೆಗೂ ಆಯುಷ್ ಮ್ಹಾತ್ರೆ ಪಾತ್ರರಾಗಿದ್ದಾರೆ.
ಆಯುಷ್ ಮ್ಹಾತ್ರೆಯ ಅಜ್ಜ ಲಕ್ಷ್ಮೀಕಾಂತ್ ನಾಯಕ್, ಆಯುಷ್ರನ್ನು ಕ್ರಿಕೆಟಿಗನನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಲು ಬಯಸಿದ್ದರು. ಬಾಲ್ಯದಿಂದಲೇ ಅವರನ್ನು ಅಭ್ಯಾಸಕ್ಕೆ ಕರೆದೊಯ್ಯುತ್ತಿದ್ದರು.
ಆಯುಷ್ ಮ್ಹಾತ್ರೆ ಐಪಿಎಲ್ 2025 ರಲ್ಲಿ ಚೆನ್ನೈ ಸೂಪರ್ ಕಿಂಗ್ಸ್ ಪರ ಪಾದಾರ್ಪಣೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಒಂದು ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ 15 ಎಸೆತಗಳಲ್ಲಿ 32 ರನ್ ಗಳಿಸಿ ಸುದ್ದಿಯಾಗಿದ್ದರು.
18 ವರ್ಷದ ಕ್ರಿಕೆಟಿಗ ಆಯುಷ್ ಮ್ಹಾತ್ರೆಯ ಒಟ್ಟು ಆಸ್ತಿ 1 ರಿಂದ 2 ಕೋಟಿ ರೂ. ಅವರ ಆದಾಯದ ಮುಖ್ಯ ಮೂಲವೆಂದರೆ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಒಪ್ಪಂದಗಳು, ಇಂಡಿಯನ್ ಪ್ರೀಮಿಯರ್ ಲೀಗ್, ಸಂಬಳ ಮತ್ತು ಬ್ರಾಂಡ್ ಎಂಡಾರ್ಸ್ಮೆಂಟ್ಗಳಾಗಿವೆ.
ಆಯುಷ್ ಮ್ಹಾತ್ರೆ ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣಗಳಲ್ಲೂ ಸಕ್ರಿಯರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ನಲ್ಲಿ ಅವರಿಗೆ 4 ಲಕ್ಷಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಫಾಲೋವರ್ಸ್ ಇದ್ದಾರೆ.
