ರಾಯಲ್ ಚಾಲೆಂಜರ್ಸ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಗೆಲುವಿನೊಂದಿಗೆ ಡಬ್ಲ್ಯುಪಿಎಲ್ 2026 ಅನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದೆ. ಆರ್ಸಿಬಿ ತಂಡವು ಸದ್ಯ ಟೂರ್ನಿಯಲ್ಲಿ ಸತತ ಎರಡು ಗೆಲುವು ಕಂಡಿದೆ
ಈ ನಡುವೆ, ವುಮೆನ್ಸ್ ಪ್ರೀಮಿಯರ್ ಲೀಗ್ 2026 ರಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಾ 5 ತಂಡಗಳ ನಾಯಕಿಯರ ಸಂಬಳ ಎಷ್ಟು ಎಂದು ನಾವು ನಿಮಗೆ ತಿಳಿಸುತ್ತೇವೆ ನೋಡಿ.
ರಾಯಲ್ ಚಾಲೆಂಜರ್ಸ್ ಬೆಂಗಳೂರು ತಂಡದ ನಾಯಕಿ ಸ್ಮೃತಿ ಮಂಧನಾ ಅವರಿಗೆ 3.50 ಕೋಟಿ ರೂ. ನೀಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಅವರು ಯಶಸ್ವಿ ನಾಯಕಿಯಾಗಿದ್ದು, ಒಮ್ಮೆ ತಮ್ಮ ತಂಡವನ್ನು ಚಾಂಪಿಯನ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.
WPL 2026 ರಲ್ಲಿ ಗುಜರಾತ್ ಜೈಂಟ್ಸ್ ತಂಡದ ನಾಯಕತ್ವದ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯನ್ನು ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾದ ಆಶ್ಲೇ ಗಾರ್ಡ್ನರ್ ಅವರಿಗೆ ನೀಡಲಾಗಿದೆ. ಅವರ ಸಂಬಳ 3.50 ಕೋಟಿ ರೂ. ಅವರು ಎರಡನೇ ಅತಿ ದುಬಾರಿ ನಾಯಕಿ.
WPL ನ ಅತ್ಯಂತ ಯಶಸ್ವಿ ನಾಯಕಿ ಹರ್ಮನ್ಪ್ರೀತ್ ಕೌರ್ ಈ ಸೀಸನ್ನಲ್ಲಿಯೂ ಮುಂಬೈ ಇಂಡಿಯನ್ಸ್ ಮುನ್ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಇದಕ್ಕಾಗಿ ಫ್ರಾಂಚೈಸಿ ಅವರಿಗೆ 2.50 ಕೋಟಿ ರೂ. ನೀಡುತ್ತಿದೆ.
ವುಮೆನ್ಸ್ ಪ್ರೀಮಿಯರ್ ಲೀಗ್ 2026 ರಲ್ಲಿ ಜೆಮಿಮಾ ರೋಡ್ರಿಗ್ಸ್ ಡೆಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ಸ್ ನಾಯಕಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಸೀಸನ್ನಲ್ಲಿ ಅವರ ಸಂಬಳ 2.20 ಕೋಟಿ ರೂ. ಅವರು ಮೂರನೇ ಅತಿ ದುಬಾರಿ ನಾಯಕಿ.
ಯುಪಿ ವಾರಿಯರ್ಸ್ ತಂಡವನ್ನು ಮುನ್ನಡೆಸುತ್ತಿರುವ ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾದ ಮೆಗ್ ಲ್ಯಾನಿಂಗ್ ಅವರ ಸಂಬಳ 1.90 ಕೋಟಿ ರೂ. ಇದಕ್ಕೂ ಮುನ್ನ ಅವರು ಡೆಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ಸ್ ತಂಡದ ನಾಯಕಿಯಾಗಿ ಆಡಿದ್ದರು.
