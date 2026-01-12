Kannada

WPL 2026: ಎಲ್ಲಾ ತಂಡಗಳ ನಾಯಕಿಯರ ಸಂಬಳ ಎಷ್ಟು?

cricket-sports Jan 12 2026
Author: Naveen Kodase Image Credits:AFP
WPL 2026 ಆರಂಭ

ರಾಯಲ್ ಚಾಲೆಂಜರ್ಸ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಗೆಲುವಿನೊಂದಿಗೆ ಡಬ್ಲ್ಯುಪಿಎಲ್ 2026 ಅನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದೆ.  ಆರ್‌ಸಿಬಿ ತಂಡವು ಸದ್ಯ ಟೂರ್ನಿಯಲ್ಲಿ ಸತತ ಎರಡು ಗೆಲುವು ಕಂಡಿದೆ

Image credits: X@WPL
ಎಲ್ಲಾ ತಂಡಗಳ ನಾಯಕಿಯರು

ಈ ನಡುವೆ, ವುಮೆನ್ಸ್ ಪ್ರೀಮಿಯರ್ ಲೀಗ್ 2026 ರಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಾ 5 ತಂಡಗಳ ನಾಯಕಿಯರ ಸಂಬಳ ಎಷ್ಟು ಎಂದು ನಾವು ನಿಮಗೆ ತಿಳಿಸುತ್ತೇವೆ ನೋಡಿ.

Image credits: X@WPL
ಸ್ಮೃತಿ ಮಂಧನಾ (RCB)

ರಾಯಲ್ ಚಾಲೆಂಜರ್ಸ್ ಬೆಂಗಳೂರು ತಂಡದ ನಾಯಕಿ ಸ್ಮೃತಿ ಮಂಧನಾ ಅವರಿಗೆ 3.50 ಕೋಟಿ ರೂ. ನೀಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಅವರು ಯಶಸ್ವಿ ನಾಯಕಿಯಾಗಿದ್ದು, ಒಮ್ಮೆ ತಮ್ಮ ತಂಡವನ್ನು ಚಾಂಪಿಯನ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.

Image credits: X@WPL
ಆಶ್ಲೇ ಗಾರ್ಡ್ನರ್ (GG)

WPL 2026 ರಲ್ಲಿ ಗುಜರಾತ್ ಜೈಂಟ್ಸ್ ತಂಡದ ನಾಯಕತ್ವದ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯನ್ನು ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾದ ಆಶ್ಲೇ ಗಾರ್ಡ್ನರ್ ಅವರಿಗೆ ನೀಡಲಾಗಿದೆ. ಅವರ ಸಂಬಳ 3.50 ಕೋಟಿ ರೂ. ಅವರು ಎರಡನೇ ಅತಿ ದುಬಾರಿ ನಾಯಕಿ.

Image credits: X@WPL
ಹರ್ಮನ್‌ಪ್ರೀತ್ ಕೌರ್ (MI)

WPL ನ ಅತ್ಯಂತ ಯಶಸ್ವಿ ನಾಯಕಿ ಹರ್ಮನ್‌ಪ್ರೀತ್ ಕೌರ್ ಈ ಸೀಸನ್‌ನಲ್ಲಿಯೂ ಮುಂಬೈ ಇಂಡಿಯನ್ಸ್‌  ಮುನ್ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಇದಕ್ಕಾಗಿ ಫ್ರಾಂಚೈಸಿ ಅವರಿಗೆ 2.50 ಕೋಟಿ ರೂ. ನೀಡುತ್ತಿದೆ.

Image credits: X@WPL
ಜೆಮಿಮಾ ರೋಡ್ರಿಗ್ಸ್‌ (DC)

ವುಮೆನ್ಸ್ ಪ್ರೀಮಿಯರ್ ಲೀಗ್ 2026 ರಲ್ಲಿ ಜೆಮಿಮಾ ರೋಡ್ರಿಗ್ಸ್‌ ಡೆಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ಸ್ ನಾಯಕಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಸೀಸನ್‌ನಲ್ಲಿ ಅವರ ಸಂಬಳ 2.20 ಕೋಟಿ ರೂ. ಅವರು ಮೂರನೇ ಅತಿ ದುಬಾರಿ ನಾಯಕಿ.

Image credits: Getty
ಮೆಗ್ ಲ್ಯಾನಿಂಗ್ (UPW)

ಯುಪಿ ವಾರಿಯರ್ಸ್‌ ತಂಡವನ್ನು ಮುನ್ನಡೆಸುತ್ತಿರುವ ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾದ ಮೆಗ್ ಲ್ಯಾನಿಂಗ್ ಅವರ ಸಂಬಳ 1.90 ಕೋಟಿ ರೂ. ಇದಕ್ಕೂ ಮುನ್ನ ಅವರು ಡೆಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ಸ್ ತಂಡದ ನಾಯಕಿಯಾಗಿ ಆಡಿದ್ದರು.

Image credits: X@WPL

