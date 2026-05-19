Kannada

ವಿರಾಟ್‌ ಕೊಹ್ಲಿ

ಐಪಿಎಲ್‌ ಮೂಲಕ ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೂ ವಿರಾಟ್‌ ಕೊಹ್ಲಿ ಪಡೆದ ವೇತನ 230.2 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ

cricket-sports May 19 2026
Author: Santosh Naik Image Credits:Getty
Kannada

ರೋಹಿತ್‌ ಶರ್ಮ

ರೋಹಿತ್‌ ಶರ್ಮ ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ ಪಡೆದ ವೇತನ 227.2 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ.

Image credits: ANI
Kannada

ಎಂಎಸ್‌ ಧೋನಿ

ಈ ಲಿಸ್ಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಎಂಎಸ್‌ ಧೋನಿ 3ನೇ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದ್ದು 200.3 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ವೇತನ ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ.

Image credits: ANI
Kannada

ರವೀಂದ್ರ ಜಡೇಜಾ

ಐಪಿಎಲ್‌ನ ಮತ್ತೊಬ್ಬ ಅನುಭವಿ ರವೀಂದ್ರ ಜಡೇಜಾ 157 ಕೋಟಿ ವೇತನ ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ.

Image credits: Getty
Kannada

ರಿಷಬ್‌ ಪಂತ್‌

ಐದನೇ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿರುವ ರಿಷಬ್‌ ಪಂತ್‌ 137.8 ಕೋಟಿ ವೇತನ ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ.

Image credits: Instagram
Kannada

ಸುನೀಲ್‌ ನಾರಾಯಣ್‌

ವೆಸ್ಟ್‌ ಇಂಡೀಸ್‌ನ ಸ್ಪಿನ್‌ ಬೌಲರ್‌ ಸುನೀಲ್‌ ನಾರಾಯಣ್‌ ಪಡೆದಿರುವ ವೇತನ 137.2 ಕೋಟಿ.

Image credits: X
Kannada

ಸಂಜು ಸ್ಯಾಮ್ಸನ್‌

ಕೇರಳದ ವಿಕೆಟ್‌ ಕೀಪರ್‌ ಬ್ಯಾಟ್ಸ್‌ಮನ್‌ಗೆ ಸಿಕ್ಕಿರುವ ವೇತನ 126.5 ಕೋಟಿ.

Image credits: Instagram/chennaiipl
Kannada

ಕೆಎಲ್‌ ರಾಹುಲ್‌

ಕನ್ನಡಿಗ ಕೆಎಲ್‌ ರಾಹುಲ್‌ ಐಪಿಎಲ್‌ನಿಂದ ಪಡೆದ ವೇತನ 126.1 ಕೋಟಿ

Image credits: Getty
Kannada

ಶ್ರೇಯಸ್‌ ಅಯ್ಯರ್‌

ಶ್ರೇಯಸ್‌ ಅಯ್ಯರ್‌ 9ನೇ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದ್ದು 126 ಕೋಟಿ ವೇತನ ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ.

Image credits: Instagram
Kannada

ಹಾರ್ದಿಕ್‌ ಪಾಂಡ್ಯ

122 ಕೋಟಿ ವೇತನ ಪಡೆದಿರುವ ಹಾರ್ದಿಕ್‌ ಪಾಂಡ್ಯ 10ನೇ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ.

Image credits: facebook

ಸಪ್ತಪದಿಗೂ ಮುನ್ನ ಕುಲ್ದೀಪ್-ವಂಶಿಕಾ ಜೋಡಿಯ 7 ಫೋಟೋಸ್! ಈ ಫೋಟೋಗೆ ಫ್ಯಾನ್ಸ್ ಫಿದಾ

ಈಕೆಯೇ ನೋಡಿ ಇಶಾನ್ ಕಿಶನ್ ಮನಗೆದ್ದ ಗೆಳತಿ! ಈಕೆ ಸೌಂದರ್ಯದ ಮುಂದೆ ನಟಿಯರೂ ಸಪ್ಪೆ!

26 ಕೋಟಿ ರೂ. ಮನೆ ಖರೀದಿಸಿದ ರೋಹಿತ್ ಶರ್ಮಾ ಪತ್ನಿ! ರಿತಿಕಾ ಸಂಪಾದನೆ ಎಷ್ಟು?

ಅಭಿಷೇಕ್ ಶರ್ಮಾ ಅವರ ಫೇವರೇಟ್ ಫುಡ್ ಯಾವುದು? ಕೇಳಿದ್ರೆ ವಾವ್ ಅಂತೀರಾ!