ರಿತಿಕಾ ಸಜ್ದೇ ಅವರು ಅಹುಜಾ ಟವರ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಈ ಅಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಖರೀದಿಸಿದ್ದಾರೆ, ಇದರ ಕಾರ್ಪೆಟ್ ಏರಿಯಾ ಸುಮಾರು 2,760 ಚದರ ಅಡಿ. ಮನೆಯೊಂದಿಗೆ 3 ಕಾರ್ ಪಾರ್ಕಿಂಗ್ ಸೌಲಭ್ಯವೂ ಇದೆ.
ರಿತಿಕಾ ಅವರ ಹೊಸ ಅಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ನಿಂದ ವೆಸ್ಟರ್ನ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ಹೈವೇ, ಸೇನಾಪತಿ ಬಾಪಟ್ ಮಾರ್ಗ, ಡಾ. ಆನಿ ಬೆಸೆಂಟ್ ರಸ್ತೆಗೆ ಸುಲಭವಾಗಿ ಸಂಪರ್ಕವಿದೆ. ಪ್ರಭಾದೇವಿ ರೈಲ್ವೆ ನಿಲ್ದಾಣ ಕೂಡ ಹತ್ತಿರದಲ್ಲಿದೆ.
ರಿತಿಕಾ ಸಜ್ದೇ 'ಕಾರ್ನರ್ಸ್ಟೋನ್ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ & ಎಂಟರ್ಟೈನ್ಮೆಂಟ್' ನಲ್ಲಿ ದೀರ್ಘಕಾಲ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಇಲ್ಲಿ ಅವರು ದೊಡ್ಡ ಆಟಗಾರರ ಬ್ರಾಂಡ್ ಡೀಲ್ಗಳು ಮತ್ತು ಎಂಡಾರ್ಸ್ಮೆಂಟ್ಗಳನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದರು.
ರಿತಿಕಾ ಮತ್ತು ರೋಹಿತ್ ಅವರ ಭೇಟಿ ವೃತ್ತಿಪರವಾಗಿ ನಡೆದಿತ್ತು, ಅದು ನಿಧಾನವಾಗಿ ಸ್ನೇಹ, ನಂತರ ಪ್ರೀತಿಗೆ ತಿರುಗಿತು. ಇಬ್ಬರೂ ಜೂನ್ 3, 2015 ರಂದು ನಿಶ್ಚಿತಾರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಡಿಸೆಂಬರ್ 13, 2015 ರಂದು ವಿವಾಹವಾದರು.
ಮಾಧ್ಯಮ ವರದಿಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ರಿತಿಕಾ ಸಜ್ದೇ ಅವರ ವೈಯಕ್ತಿಕ ನಿವ್ವಳ ಮೌಲ್ಯ ಸುಮಾರು 10 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಎನ್ನಲಾಗುತ್ತದೆ. ಅವರ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ನಿಂದ ಬಂದ ಆದಾಯ, ಬ್ರಾಂಡ್ ಡೀಲ್ಗಳು & ಹೂಡಿಕೆಗಳು ಸೇರಿವೆ.
ವಿವಿಧ ಮಾಧ್ಯಮ ವರದಿಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ಕ್ರಿಕೆಟಿಗ ರೋಹಿತ್ ಶರ್ಮಾ ಅವರ ನಿವ್ವಳ ಮೌಲ್ಯ 214 ರಿಂದ 230 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿಗಳಷ್ಟಿದೆ. ಅವರು ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಹೊರತುಪಡಿಸಿ ಹಲವು ಮೂಲಗಳಿಂದ ಹಣ ಸಂಪಾದಿಸುತ್ತಾರೆ.
ಜನವರಿ 2025 ರಲ್ಲಿ, ರೋಹಿತ್ ಶರ್ಮಾ ಲೋವರ್ ಪರೆಲ್ನಲ್ಲಿರುವ ತಮ್ಮ ಆಸ್ತಿಯನ್ನು ತಿಂಗಳಿಗೆ 2.6 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ಬಾಡಿಗೆಗೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಅಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಲೋಧಾ ಮಾರ್ಕ್ವಿಸ್, ದಿ ಪಾರ್ಕ್ನಲ್ಲಿದೆ.
