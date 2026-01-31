Kannada

26 ಕೋಟಿ ರೂ. ಮನೆ ಖರೀದಿಸಿದ ರೋಹಿತ್ ಶರ್ಮಾ ಪತ್ನಿ ಸಂಪಾದನೆ ಎಷ್ಟು?

cricket-sports Jan 31 2026
Author: Naveen Kodase Image Credits:Instagram
ರೋಹಿತ್ ಶರ್ಮಾ ಪತ್ನಿಯಿಂದ ಐಷಾರಾಮಿ ಮನೆ ಖರೀದಿ

ರಿತಿಕಾ ಸಜ್ದೇ ಅವರು ಅಹುಜಾ ಟವರ್ಸ್‌ನಲ್ಲಿ ಈ ಅಪಾರ್ಟ್‌ಮೆಂಟ್ ಖರೀದಿಸಿದ್ದಾರೆ, ಇದರ ಕಾರ್ಪೆಟ್ ಏರಿಯಾ ಸುಮಾರು 2,760 ಚದರ ಅಡಿ. ಮನೆಯೊಂದಿಗೆ 3 ಕಾರ್ ಪಾರ್ಕಿಂಗ್ ಸೌಲಭ್ಯವೂ ಇದೆ.

Image credits: INSTA/rohitsharma45
ರಿತಿಕಾ ಸಜ್ಡೇ ಅವರ ಮುಂಬೈ ಅಪಾರ್ಟ್‌ಮೆಂಟ್ ಎಲ್ಲಿದೆ?

ರಿತಿಕಾ ಅವರ ಹೊಸ ಅಪಾರ್ಟ್‌ಮೆಂಟ್‌ನಿಂದ ವೆಸ್ಟರ್ನ್ ಎಕ್ಸ್‌ಪ್ರೆಸ್ ಹೈವೇ, ಸೇನಾಪತಿ ಬಾಪಟ್ ಮಾರ್ಗ, ಡಾ. ಆನಿ ಬೆಸೆಂಟ್ ರಸ್ತೆಗೆ ಸುಲಭವಾಗಿ ಸಂಪರ್ಕವಿದೆ. ಪ್ರಭಾದೇವಿ ರೈಲ್ವೆ ನಿಲ್ದಾಣ ಕೂಡ ಹತ್ತಿರದಲ್ಲಿದೆ.

Image credits: INSTA/rohitsharma45
ರಿತಿಕಾ ಸಜ್ದೇ ಏನು ಮಾಡುತ್ತಾರೆ?

ರಿತಿಕಾ ಸಜ್ದೇ 'ಕಾರ್ನರ್‌ಸ್ಟೋನ್ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ & ಎಂಟರ್‌ಟೈನ್‌ಮೆಂಟ್' ನಲ್ಲಿ ದೀರ್ಘಕಾಲ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಇಲ್ಲಿ ಅವರು ದೊಡ್ಡ ಆಟಗಾರರ ಬ್ರಾಂಡ್ ಡೀಲ್‌ಗಳು ಮತ್ತು ಎಂಡಾರ್ಸ್‌ಮೆಂಟ್‌ಗಳನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದರು.

Image credits: Instagram
ರಿತಿಕಾ ಮತ್ತು ರೋಹಿತ್ ಅವರ ಲವ್ ಸ್ಟೋರಿ

ರಿತಿಕಾ ಮತ್ತು ರೋಹಿತ್ ಅವರ ಭೇಟಿ ವೃತ್ತಿಪರವಾಗಿ ನಡೆದಿತ್ತು, ಅದು ನಿಧಾನವಾಗಿ ಸ್ನೇಹ, ನಂತರ ಪ್ರೀತಿಗೆ ತಿರುಗಿತು. ಇಬ್ಬರೂ ಜೂನ್ 3, 2015 ರಂದು ನಿಶ್ಚಿತಾರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಡಿಸೆಂಬರ್ 13, 2015 ರಂದು ವಿವಾಹವಾದರು.

Image credits: INSTA/ritssajdeh
ರಿತಿಕಾ ಸಜ್ದೇ ಅವರ ನಿವ್ವಳ ಮೌಲ್ಯ ಎಷ್ಟು?

ಮಾಧ್ಯಮ ವರದಿಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ರಿತಿಕಾ ಸಜ್ದೇ ಅವರ ವೈಯಕ್ತಿಕ ನಿವ್ವಳ ಮೌಲ್ಯ ಸುಮಾರು 10 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಎನ್ನಲಾಗುತ್ತದೆ. ಅವರ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್‌ಮೆಂಟ್‌ನಿಂದ ಬಂದ ಆದಾಯ, ಬ್ರಾಂಡ್ ಡೀಲ್‌ಗಳು & ಹೂಡಿಕೆಗಳು ಸೇರಿವೆ.

Image credits: Instagram
ರೋಹಿತ್ ಶರ್ಮಾ ಅವರ ನಿವ್ವಳ ಮೌಲ್ಯ ಎಷ್ಟು?

ವಿವಿಧ ಮಾಧ್ಯಮ ವರದಿಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ಕ್ರಿಕೆಟಿಗ ರೋಹಿತ್ ಶರ್ಮಾ ಅವರ ನಿವ್ವಳ ಮೌಲ್ಯ 214 ರಿಂದ 230 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿಗಳಷ್ಟಿದೆ. ಅವರು ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಹೊರತುಪಡಿಸಿ ಹಲವು ಮೂಲಗಳಿಂದ ಹಣ ಸಂಪಾದಿಸುತ್ತಾರೆ.

Image credits: INSTA/ritssajdeh
ರೋಹಿತ್ ಶರ್ಮಾ ಅವರ ಎರಡನೇ ಆಸ್ತಿಯೂ ಚರ್ಚೆಯಲ್ಲಿದೆ

ಜನವರಿ 2025 ರಲ್ಲಿ, ರೋಹಿತ್ ಶರ್ಮಾ ಲೋವರ್ ಪರೆಲ್‌ನಲ್ಲಿರುವ ತಮ್ಮ ಆಸ್ತಿಯನ್ನು ತಿಂಗಳಿಗೆ 2.6 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ಬಾಡಿಗೆಗೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಅಪಾರ್ಟ್‌ಮೆಂಟ್ ಲೋಧಾ ಮಾರ್ಕ್ವಿಸ್, ದಿ ಪಾರ್ಕ್‌ನಲ್ಲಿದೆ.

Image credits: Instagram

