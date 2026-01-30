Kannada

ಅಭಿಷೇಕ್ ಶರ್ಮಾ ಅವರಿಗೆ ತಿನ್ನಲು ಏನು ಹೆಚ್ಚು ಇಷ್ಟ?

cricket-sports Jan 30 2026
Author: Naveen Kodase Image Credits:Instagram/abhisheksharma_4
ಅಭಿಷೇಕ್ ಶರ್ಮಾ ಅವರ ಅಬ್ಬರ

ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಮೈದಾನದಲ್ಲಿ ಭಾರತದ ಯುವ ಸ್ಫೋಟಕ ಬ್ಯಾಟ್ಸ್‌ಮನ್ ಅಭಿಷೇಕ್ ಶರ್ಮಾ ಅವರದ್ದೇ ಹವಾ.  ಮುಂಬರುವ ಟಿ20 ವಿಶ್ವಕಪ್‌ ಟೂರ್ನಿಗೂ ಮುನ್ನ ಅಭಿಷೇಕ್ ಶರ್ಮಾ ರೆಡ್ ಹಾಟ್ ಫಾರ್ಮ್‌ನಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ.

Image credits: Instagram/abhisheksharma_4
ಬೌಂಡರಿ, ಸಿಕ್ಸರ್‌ಗಳಲ್ಲೇ ಮಾತು

ಅಭಿಷೇಕ್ ಶರ್ಮಾ ಅವರ ವಿಶೇಷತೆಯೆಂದರೆ, ಅವರು ಕ್ರೀಸ್‌ಗೆ ಬಂದ ತಕ್ಷಣ ಬೌಂಡರಿ ಬಾರಿಸಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸುತ್ತಾರೆ. ಯಾವುದೇ ಬೌಲರ್ ವಿರುದ್ಧ ಮುನ್ನುಗ್ಗಿ ಸಿಕ್ಸರ್, ಬೌಂಡರಿ ಬಾರಿಸುವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಅವರಿಗಿದೆ.

Image credits: Instagram/abhisheksharma_4
ವೈಯಕ್ತಿಕ ಜೀವನದಲ್ಲೂ ಸದ್ದು

ಅಭಿಷೇಕ್ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಮೈದಾನದಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರವಲ್ಲ, ತಮ್ಮ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಜೀವನದಿಂದಲೂ ಸಾಕಷ್ಟು ಸುದ್ದಿ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣಗಳಲ್ಲೂ ಅವರ ಹವಾ ಜೋರಾಗಿದೆ.

Image credits: Instagram/abhisheksharma_4
ದೊಡ್ಡ ಅಭಿಮಾನಿ ಬಳಗ

ಅಭಿಷೇಕ್ ಶರ್ಮಾ ಅವರ ಅಭಿಮಾನಿಗಳ ಬಳಗವೂ ದೊಡ್ಡದಿದೆ. ದೇಶ-ವಿದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಲಕ್ಷಾಂತರ ಅಭಿಮಾನಿಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. ಇನ್‌ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್‌ನಲ್ಲಿ 8 ಮಿಲಿಯನ್‌ಗಿಂತಲೂ ಹೆಚ್ಚು ಫಾಲೋವರ್ಸ್‌ ಇದ್ದಾರೆ.

Image credits: Instagram/abhisheksharma_4
ನೆಚ್ಚಿನ ಖಾದ್ಯ ಯಾವುದು?

ಅಭಿಷೇಕ್ ಶರ್ಮಾ ತಿನ್ನುವುದರಲ್ಲಿಯೂ ಹೆಚ್ಚು ಆಸಕ್ತಿ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. ಅವರ ನೆಚ್ಚಿನ ಖಾದ್ಯ ಅಮೃತಸರಿ ಕುಲ್ಚಾ. ಇದನ್ನು ತಿನ್ನಲು ಅವರು ಹೆಚ್ಚು ಇಷ್ಟಪಡುತ್ತಾರೆ.

Image credits: Instagram/abhisheksharma_4
ಸ್ವತಃ ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸಿದ್ದರು

ಈ ಬಗ್ಗೆ ಅಭಿಷೇಕ್ ಶರ್ಮಾ ಅವರೇ ಸಂದರ್ಶನವೊಂದರಲ್ಲಿ ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸಿದ್ದರು. ಸ್ಟಾರ್ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ನೆಟ್‌ವರ್ಕ್‌ಗೆ ನೀಡಿದ ಸಂದರ್ಶನದಲ್ಲಿ ಈ ಖಾದ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದ್ದರು.

Image credits: Instagram/abhisheksharma_4
ಟಿ20 ವಿಶ್ವಕಪ್‌ನಲ್ಲಿ ಆಡಲಿದ್ದಾರೆ

ಎಡಗೈ ಸ್ಫೋಟಕ ಬ್ಯಾಟ್ಸ್‌ಮನ್ ಅಭಿಷೇಕ್ ಶರ್ಮಾ 2026ರ ಟಿ20 ವಿಶ್ವಕಪ್‌ನಲ್ಲಿ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಆಡಲಿದ್ದಾರೆ. ಅವರನ್ನು ಆರಂಭಿಕ ಆಟಗಾರನಾಗಿ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ.

Image credits: Instagram/abhisheksharma_4

