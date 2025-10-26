Kannada

ವಿರಾಟ್-ರೋಹಿತ್ ಭಾರತದ ಪರ ಮುಂದಿನ ಪಂದ್ಯ ಯಾವಾಗ ಆಡುತ್ತಾರೆ?

Oct 26 2025
Author: Naveen Kodase
ವಿರಾಟ್-ರೋಹಿತ್ ಹಿಟ್ ಜೋಡಿ

ವಿರಾಟ್ ಕೊಹ್ಲಿ ಮತ್ತು ರೋಹಿತ್ ಶರ್ಮಾ ಜೋಡಿಯನ್ನು ಸುಮ್ಮನೆ ಹಿಟ್ ಜೋಡಿ ಎಂದು ಕರೆಯುವುದಿಲ್ಲ. ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ ವಿರುದ್ಧದ ಮೂರನೇ ಏಕದಿನ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಇಬ್ಬರೂ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್‌ನಲ್ಲಿ ಮಿಂಚಿದ್ದಾರೆ.

Image credits: insta/indiancricketteam
ಭಾರತಕ್ಕೆ ಪಂದ್ಯ ಗೆಲ್ಲಿಸಿಕೊಟ್ಟರು

ಇಬ್ಬರೂ ಬ್ಯಾಟ್ಸ್‌ಮನ್‌ಗಳು ಸಿಡ್ನಿಯಲ್ಲಿ 168 ರನ್‌ಗಳ ಅಜೇಯ ಜೊತೆಯಾಟವಾಡಿ ಟೀಂ ಇಂಡಿಯಾಗೆ 9 ವಿಕೆಟ್‌ಗಳ ಜಯ ತಂದುಕೊಟ್ಟರು. ಭಾರತದ ಮುಂದೆ 237 ರನ್‌ಗಳ ಗುರಿ ಇತ್ತು.

Image credits: insta/indiancricketteam
ರೋಹಿತ್ ಶರ್ಮಾರ ಸ್ಫೋಟಕ ಶತಕ

ಈ ನಿರ್ಣಾಯಕ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಹಿಟ್‌ಮ್ಯಾನ್ ರೋಹಿತ್ ಶರ್ಮಾ ತಮ್ಮ ವೃತ್ತಿಜೀವನದ ಸ್ಮರಣೀಯ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ ಆಡಿದರು. ಅವರು 125 ಎಸೆತಗಳಲ್ಲಿ 13 ಬೌಂಡರಿ ಮತ್ತು 2 ಸಿಕ್ಸರ್‌ಗಳ ನೆರವಿನಿಂದ 121* ರನ್ ಗಳಿಸಿದರು.

Image credits: insta/indiancricketteam
ವಿರಾಟ್ ಕೊಹ್ಲಿ ಬ್ಯಾಟ್‌ನಿಂದಲೂ ರನ್ ಮಳೆ

ರನ್ ಚೇಸ್ ಮಾಸ್ಟರ್ ವಿರಾಟ್ ಕೊಹ್ಲಿ ಸತತ 2 ಸೊನ್ನೆಗಳ ನಂತರ ಸಿಡ್ನಿಯಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾಟ್‌ನಿಂದ ಅಬ್ಬರಿಸಿದರು. ಅವರು 74 ರನ್‌ಗಳ ಅಜೇಯ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ ಆಡಿದರು. ಈ ವೇಳೆ 7 ಬೌಂಡರಿ ಬಾರಿಸಿದರು.

Image credits: insta/indiancricketteam
ಮುಂದಿನ ಏಕದಿನ ಪಂದ್ಯ ಯಾವಾಗ?

ವಿರಾಟ್ ಕೊಹ್ಲಿ ಮತ್ತು ರೋಹಿತ್ ಶರ್ಮಾ ಜೋಡಿ ಇನ್ನು ಒಂದು ತಿಂಗಳ ನಂತರ ಮೈದಾನದಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಿದೆ. ಇದಕ್ಕಾಗಿ ನೀವು 30 ನವೆಂಬರ್ 2025 ರವರೆಗೆ ಕಾಯಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ.

Image credits: insta/indiancricketteam
ಯಾವ ತಂಡದ ವಿರುದ್ಧ ಆಡಲಿದ್ದಾರೆ?

ರೋ-ಕೋ ಜೋಡಿ ನವೆಂಬರ್ 30 ರಂದು ರಾಂಚಿಯಲ್ಲಿ ದಕ್ಷಿಣ ಆಫ್ರಿಕಾ ವಿರುದ್ಧ ಆಡಲಿದೆ. ಆದರೆ, ತಂಡ ಇನ್ನೂ ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿಲ್ಲ. ದಕ್ಷಿಣ ಆಫ್ರಿಕಾ ಮತ್ತು ಭಾರತ ನಡುವೆ 3 ಏಕದಿನ ಪಂದ್ಯಗಳ ಸರಣಿ ನಡೆಯಲಿದೆ.

Image credits: ಸೋಶಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾ
ಪಂದ್ಯಗಳು ಎಲ್ಲಿ ನಡೆಯಲಿವೆ?

ಮೊದಲ ಪಂದ್ಯ ನವೆಂಬರ್ 30 ರಂದು ರಾಂಚಿಯಲ್ಲಿ, ಎರಡನೇ ಪಂದ್ಯ ಡಿಸೆಂಬರ್ 3 ರಂದು ರಾಯ್‌ಪುರ ಮತ್ತು ಮೂರನೇ ಪಂದ್ಯ ಡಿಸೆಂಬರ್ 6 ರಂದು ವಿಶಾಖಪಟ್ಟಣಂ ನಡೆಯಲಿದೆ. ಎಲ್ಲಾ ಪಂದ್ಯಗಳು ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 1:30 ರಿಂದ ಆರಂಭವಾಗಲಿವೆ.

Image credits: ಸೋಶಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾ

