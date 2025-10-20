Kannada

130 ಕೋಟಿ ಮನೆ, ಐಷಾರಾಮಿ ಕಾರುಗಳು

ವೀರೇಂದ್ರ ಸೆಹ್ವಾಗ್ ರಾಯಲ್ ಲೈಫ್‌ಸ್ಟೈಲ್

cricket-sports Oct 20 2025
Author: Naveen Kodase Image Credits:Instagram
ವೀರೇಂದ್ರ ಸೆಹ್ವಾಗ್ ಅವರ ಜನ್ಮದಿನ

ಭಾರತದ ಮಾಜಿ ಆಟಗಾರ ವೀರೇಂದ್ರ ಸೆಹ್ವಾಗ್ ಅಕ್ಟೋಬರ್ 20 ರಂದು ತಮ್ಮ 46ನೇ ಹುಟ್ಟುಹಬ್ಬವನ್ನು ಆಚರಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಕ್ರಿಕೆಟ್‌ನಿಂದ ನಿವೃತ್ತರಾದ ನಂತರವೂ ಸೆಹ್ವಾಗ್ ಕೋಟಿಗಟ್ಟಲೆ ಸಂಪಾದಿಸುತ್ತಾರೆ.

Image credits: Instagram
ವೀರೇಂದ್ರ ಸೆಹ್ವಾಗ್ ಅವರ ನಿವ್ವಳ ಮೌಲ್ಯ

ವರದಿಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ವೀರೇಂದ್ರ ಸೆಹ್ವಾಗ್ ಅವರ ನಿವ್ವಳ ಮೌಲ್ಯ ಸುಮಾರು 350 ಕೋಟಿ ರೂ. ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಕಾಮೆಂಟರಿ, ಪಿಂಚಣಿ, ಶಾಲೆ ಮತ್ತು ಅವರ ಇತರ ವ್ಯವಹಾರಗಳು ಅವರ ಆದಾಯದ ಮುಖ್ಯ ಮೂಲಗಳಾಗಿವೆ.

Image credits: X
ದೆಹಲಿಯಲ್ಲಿದೆ ಸೆಹ್ವಾಗ್ ಅವರ ದೊಡ್ಡ ಶಾಲೆ

ವೀರೇಂದ್ರ ಸೆಹ್ವಾಗ್ ದೆಹಲಿಯಲ್ಲಿ ಸೆಹ್ವಾಗ್ ಇಂಟರ್‌ನ್ಯಾಶನಲ್ ಸ್ಕೂಲ್ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ, ಅಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ಗಣ್ಯರ ಮಕ್ಕಳು ಓದುತ್ತಾರೆ. ಇದು ಅವರ ಆದಾಯದ ಪ್ರಮುಖ ಮೂಲವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗಿದೆ.

Image credits: facebook
ನಿವೃತ್ತಿಯ ನಂತರವೂ ಕೋಟಿಗಟ್ಟಲೆ ಸಂಪಾದಿಸುವ ವೀರೇಂದ್ರ ಸೆಹ್ವಾಗ್

ಕ್ರಿಕೆಟ್‌ನಿಂದ ನಿವೃತ್ತರಾದ ನಂತರವೂ ಸೆಹ್ವಾಗ್ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಕಾಮೆಂಟರಿ ಮೂಲಕ ಸುಮಾರು 5-10 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಸಂಪಾದಿಸುತ್ತಾರೆ. ಇದಲ್ಲದೆ, ಬಿಸಿಸಿಐನಿಂದ ಅವರಿಗೆ ಪ್ರತಿ ತಿಂಗಳು 70,000 ರೂಪಾಯಿ ಪಿಂಚಣಿ ನೀಡಲಾಗುತ್ತದೆ.

Image credits: Instagram
ವೀರೇಂದ್ರ ಸೆಹ್ವಾಗ್ ಅವರ ಬ್ರಾಂಡ್ ಎಂಡಾರ್ಸ್‌ಮೆಂಟ್‌ಗಳು

ಕ್ರಿಕೆಟ್‌ನಿಂದ ನಿವೃತ್ತರಾದ ನಂತರವೂ ಸೆಹ್ವಾಗ್ ಅವರ ಬ್ರಾಂಡ್ ಮೌಲ್ಯ ಕಡಿಮೆಯಾಗಿಲ್ಲ. ಅವರು ಅಡಿಡಾಸ್, ರೀಬಾಕ್, ಸ್ಯಾಮ್‌ಸಂಗ್ ಮತ್ತು ಹೀರೋ ಹೋಂಡಾದಂತಹ ಅನೇಕ ದೊಡ್ಡ ಬ್ರಾಂಡ್‌ಗಳನ್ನು ಪ್ರಮೋಟ್ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ.

Image credits: Instagram
ವೀರೇಂದ್ರ ಸೆಹ್ವಾಗ್ ಅವರ ಮನೆ

ದೆಹಲಿಯ ಹೌಜ್ ಖಾಸ್‌ನಲ್ಲಿ ವೀರೇಂದ್ರ ಸೆಹ್ವಾಗ್ ಅವರ ಭವ್ಯವಾದ ಮನೆಯಿದ್ದು, ಅದರ ಮೌಲ್ಯ ಸುಮಾರು 130 ಕೋಟಿ ರೂ. ಇದಲ್ಲದೆ, ಅವರು ಹರಿಯಾಣ ಮತ್ತು ಮುಂಬೈನಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ಆಸ್ತಿಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ.

Image credits: Instagram
ವೀರೇಂದ್ರ ಸೆಹ್ವಾಗ್ ಅವರ ಕಾರು ಸಂಗ್ರಹ

ವೀರೇಂದ್ರ ಸೆಹ್ವಾಗ್ ಅವರು ಬೆಂಟ್ಲಿ ಕಾಂಟಿನೆಂಟಲ್ ಫ್ಲೈಯಿಂಗ್ ಸ್ಪರ್ ಮತ್ತು ಬಿಎಂಡಬ್ಲ್ಯು 5 ಸಿರೀಸ್‌ನಂತಹ ಅನೇಕ ಐಷಾರಾಮಿ ಮತ್ತು ದುಬಾರಿ ಕಾರುಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ.

Image credits: Instagram
ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮದಿಂದ ಕೋಟಿಗಟ್ಟಲೆ ಸಂಪಾದನೆ

ಸೆಹ್ವಾಗ್ ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮ ಮೂಲಕವೂ ಕೋಟಿಗಟ್ಟಲೆ ಸಂಪಾದಿಸುತ್ತಾರೆ. ಅವರು ಯೂಟ್ಯೂಬ್, ಇನ್‌ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ ಮತ್ತು ಟ್ವಿಟರ್‌ನಲ್ಲಿ ಖಾತೆಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದು, ಅಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 3 ಮಿಲಿಯನ್ ಡಾಲರ್ ಗಳಿಸುತ್ತಾರೆ.

Image credits: Instagram
ವೀರೇಂದ್ರ ಸೆಹ್ವಾಗ್ ಅವರ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ವೃತ್ತಿಜೀವನ

ಸೆಹ್ವಾಗ್ 1999 ರಲ್ಲಿ ಭಾರತಕ್ಕೆ ಪಾದಾರ್ಪಣೆ ಮಾಡಿದರು. ಟೆಸ್ಟ್ ಕ್ರಿಕೆಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಭಾರತದ ಪರ ತ್ರಿಶತಕ ಬಾರಿಸಿದ ಏಕೈಕ ಆಟಗಾರ. ಅವರು ಏಕದಿನ ಪಂದ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ದ್ವಿಶತಕ ಮತ್ತು ತ್ರಿಶತಕಗಳನ್ನು ಸಹ ಗಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

Image credits: Instagram

