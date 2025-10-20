ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ ತಂಡದ ಸ್ಫೋಟಕ ಬ್ಯಾಟ್ಸ್ಮನ್ ಟ್ರ್ಯಾವಿಸ್ ಹೆಡ್ ಅವರ ಪತ್ನಿಯ ಹೆಸರು ಜೆಸ್ಸಿಕಾ ಡೇವಿಸ್. ಅವರು ಮಾಜಿ ಮಾಡೆಲ್. ಇದಲ್ಲದೆ, ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾದಲ್ಲಿ ರೆಸ್ಟೋರೆಂಟ್ ಸರಣಿಯನ್ನೂ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ.
ಪ್ಯಾಟ್ ಕಮಿನ್ಸ್ ಅವರ ಪತ್ನಿಯ ಹೆಸರು ಬೆಕಿ ಬಾಸ್ಟನ್. ಅವರು ಇಂಟೀರಿಯರ್ ಡಿಸೈನರ್ ಮತ್ತು ಆನ್ಲೈನ್ ವ್ಯವಹಾರದ ಮಾಲೀಕರಾಗಿದ್ದಾರೆ.
ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾದ ಬೌಲರ್ ಮಿಚೆಲ್ ಸ್ಟಾರ್ಕ್ ಅವರ ಪತ್ನಿಯ ಹೆಸರು ಅಲಿಸ್ಸಾ ಹೀಲಿ. ಅವರು ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ ಮಹಿಳಾ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ತಂಡದ ನಾಯಕಿಯಾಗಿದ್ದು, ಐಸಿಸಿ ಮಹಿಳಾ ವಿಶ್ವಕಪ್ ಆಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾದ ಬೌಲರ್ ಜೋಶ್ ಹೇಜಲ್ವುಡ್ ಅವರ ಪತ್ನಿಯ ಹೆಸರು ಚೆರಿನಾ ಮರ್ಫಿ ಕ್ರಿಶ್ಚಿಯನ್. ಅವರು ಸೋಶಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾ ಇನ್ಫ್ಲುಯೆನ್ಸರ್ ಮತ್ತು ವೃತ್ತಿಪರ ಮೇಕಪ್ ಆರ್ಟಿಸ್ಟ್.
ಮಾರ್ನಸ್ ಲಬುಶೇನ್ ಅವರ ಪತ್ನಿಯ ಹೆಸರು ರೆಬೆಕಾ ಲಬುಶೇನ್. ಅವರು ವೈದ್ಯಕೀಯ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಸಕ್ರಿಯರಾಗಿದ್ದು, ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾದಲ್ಲಿ ನರ್ಸ್ ಆಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ.
ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾದ ವಿಕೆಟ್ ಕೀಪರ್ ಬ್ಯಾಟರ್ ಅಲೆಕ್ಸ್ ಕ್ಯಾರಿ ಅವರ ಪತ್ನಿಯ ಹೆಸರು ಎಲೋಯಿಸ್ ಕ್ಯಾರಿ. ಅವರು ಸೋಶಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾ ಇನ್ಫ್ಲುಯೆನ್ಸರ್ ಮತ್ತು ಈವೆಂಟ್ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ.
ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ ನಾಯಕ ಮಿಚೆಲ್ ಮಾರ್ಷ್ ಅವರ ಪತ್ನಿಯ ಹೆಸರು ಗ್ರೆಟಾ ಮ್ಯಾಕ್. ಅವರು 'ದಿ ಫಾರ್ಮ್ ಮಾರ್ಗರೇಟ್ ರಿವರ್' ಕಂಪನಿಯ ಸಹ-ಮಾಲೀಕರಾಗಿದ್ದು, ತಮ್ಮ ಕುಟುಂಬದ ವ್ಯವಹಾರವನ್ನು ನೋಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ.
ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾದ ಬೌಲರ್ ನೇಥನ್ ಎಲ್ಲಿಸ್ ಅವರ ಪತ್ನಿಯ ಹೆಸರು ಕೋನಿ ಎಡ್ವರ್ಡ್ಸ್. ಇಬ್ಬರೂ 2023 ರಲ್ಲಿ ವಿವಾಹವಾದರು. ಅವರು ಲಂಡನ್ನಲ್ಲಿ ಕಾನೂನು ನಿರ್ವಾಹಕರಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ.
