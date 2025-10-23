Kannada

ಏಕದಿನದಲ್ಲಿ ಭಾರತದ ಪರ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ರನ್ ಗಳಿಸಿದ ಟಾಪ್ 5 ಬ್ಯಾಟರ್ಸ್‌

cricket-sports Oct 23 2025
Author: Naveen Kodase Image Credits:Insta/indiancricketteam
ಏಕದಿನದಲ್ಲಿ ಭಾರತೀಯ ಬ್ಯಾಟರ್‌ಗಳು

ಟೀಂ ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಏಕದಿನ ಕ್ರಿಕೆಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಹಲವು ದೊಡ್ಡ ದಾಖಲೆಗಳನ್ನು ಮಾಡಿದ ಅನೇಕ ಬ್ಯಾಟರ್‌ಗಳಿದ್ದಾರೆ. ಸಚಿನ್ ತೆಂಡೂಲ್ಕರ್‌ನಿಂದ ಹಿಡಿದು ವಿರಾಟ್ ಕೊಹ್ಲಿವರೆಗೆ ಹಲವು ಹೆಸರುಗಳು ಇದರಲ್ಲಿ ಸೇರಿವೆ.

Image credits: Insta/indiancricketteam
ಟಾಪ್ 5 ರನ್ ಸ್ಕೋರರ್‌ಗಳು

ಈ ಮಧ್ಯೆ, ಏಕದಿನ ಕ್ರಿಕೆಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಭಾರತದ ಪರ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ರನ್ ಗಳಿಸಿ ದಾಖಲೆ ಮಾಡಿದ ಟಾಪ್ 5 ಬ್ಯಾಟರ್‌ಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಇಂದು ನಾವು ನಿಮಗೆ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಲಿದ್ದೇವೆ.

Image credits: Insta/indiancricketteam
1. ಸಚಿನ್ ತೆಂಡೂಲ್ಕರ್

ಈ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಮಾಸ್ಟರ್ ಬ್ಲಾಸ್ಟರ್ ಸಚಿನ್ ತೆಂಡೂಲ್ಕರ್ ಮೊದಲ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು 463 ಪಂದ್ಯಗಳ 452 ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್‌ಗಳಲ್ಲಿ 18,426 ರನ್ ಗಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

Image credits: stockPhoto
2. ವಿರಾಟ್ ಕೊಹ್ಲಿ

ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಎರಡನೇ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಕಿಂಗ್ ವಿರಾಟ್ ಕೊಹ್ಲಿ ಇದ್ದಾರೆ. ಕೊಹ್ಲಿ 304 ಪಂದ್ಯಗಳ 292 ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್‌ಗಳಲ್ಲಿ 14,181 ರನ್ ಗಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು 57.41ರ ಸರಾಸರಿಯಲ್ಲಿ ಈ ಸಾಧನೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.

Image credits: stockPhoto
3. ರೋಹಿತ್ ಶರ್ಮಾ

ಈ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ರೋಹಿತ್ ಶರ್ಮಾ ಮೂರನೇ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು ಭಾರತದ ಪರ ಏಕದಿನ ಕ್ರಿಕೆಟ್‌ನಲ್ಲಿ 275 ಪಂದ್ಯಗಳಲ್ಲಿ 11,249 ರನ್ ಗಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅವರ ಸರಾಸರಿ 48.69 ಆಗಿದೆ.

Image credits: Insta/indiancricketteam
4. ಸೌರವ್ ಗಂಗೂಲಿ

ಏಕದಿನದಲ್ಲಿ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ರನ್ ಗಳಿಸಿದವರ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಸೌರವ್ ಗಂಗೂಲಿ ನಾಲ್ಕನೇ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು 308 ಪಂದ್ಯಗಳ 297 ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್‌ಗಳಲ್ಲಿ 40.95ರ ಸರಾಸರಿಯಲ್ಲಿ 11,221 ರನ್ ಗಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

Image credits: X/ICC Cricket World Cup
5. ರಾಹುಲ್ ದ್ರಾವಿಡ್

ಈ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ರಾಹುಲ್ ದ್ರಾವಿಡ್ ಐದನೇ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು ತಮ್ಮ ವೃತ್ತಿಜೀವನದಲ್ಲಿ 340 ಪಂದ್ಯಗಳ 314 ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್‌ಗಳಲ್ಲಿ 39.15ರ ಸರಾಸರಿಯಲ್ಲಿ 10,768 ರನ್ ಗಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

Image credits: X/Shah

