ಟೀಂ ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಏಕದಿನ ಕ್ರಿಕೆಟ್ನಲ್ಲಿ ಹಲವು ದೊಡ್ಡ ದಾಖಲೆಗಳನ್ನು ಮಾಡಿದ ಅನೇಕ ಬ್ಯಾಟರ್ಗಳಿದ್ದಾರೆ. ಸಚಿನ್ ತೆಂಡೂಲ್ಕರ್ನಿಂದ ಹಿಡಿದು ವಿರಾಟ್ ಕೊಹ್ಲಿವರೆಗೆ ಹಲವು ಹೆಸರುಗಳು ಇದರಲ್ಲಿ ಸೇರಿವೆ.
ಈ ಮಧ್ಯೆ, ಏಕದಿನ ಕ್ರಿಕೆಟ್ನಲ್ಲಿ ಭಾರತದ ಪರ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ರನ್ ಗಳಿಸಿ ದಾಖಲೆ ಮಾಡಿದ ಟಾಪ್ 5 ಬ್ಯಾಟರ್ಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಇಂದು ನಾವು ನಿಮಗೆ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಲಿದ್ದೇವೆ.
ಈ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಮಾಸ್ಟರ್ ಬ್ಲಾಸ್ಟರ್ ಸಚಿನ್ ತೆಂಡೂಲ್ಕರ್ ಮೊದಲ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು 463 ಪಂದ್ಯಗಳ 452 ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ಗಳಲ್ಲಿ 18,426 ರನ್ ಗಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಎರಡನೇ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಕಿಂಗ್ ವಿರಾಟ್ ಕೊಹ್ಲಿ ಇದ್ದಾರೆ. ಕೊಹ್ಲಿ 304 ಪಂದ್ಯಗಳ 292 ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ಗಳಲ್ಲಿ 14,181 ರನ್ ಗಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು 57.41ರ ಸರಾಸರಿಯಲ್ಲಿ ಈ ಸಾಧನೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.
ಈ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ರೋಹಿತ್ ಶರ್ಮಾ ಮೂರನೇ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು ಭಾರತದ ಪರ ಏಕದಿನ ಕ್ರಿಕೆಟ್ನಲ್ಲಿ 275 ಪಂದ್ಯಗಳಲ್ಲಿ 11,249 ರನ್ ಗಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅವರ ಸರಾಸರಿ 48.69 ಆಗಿದೆ.
ಏಕದಿನದಲ್ಲಿ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ರನ್ ಗಳಿಸಿದವರ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಸೌರವ್ ಗಂಗೂಲಿ ನಾಲ್ಕನೇ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು 308 ಪಂದ್ಯಗಳ 297 ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ಗಳಲ್ಲಿ 40.95ರ ಸರಾಸರಿಯಲ್ಲಿ 11,221 ರನ್ ಗಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಈ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ರಾಹುಲ್ ದ್ರಾವಿಡ್ ಐದನೇ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು ತಮ್ಮ ವೃತ್ತಿಜೀವನದಲ್ಲಿ 340 ಪಂದ್ಯಗಳ 314 ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ಗಳಲ್ಲಿ 39.15ರ ಸರಾಸರಿಯಲ್ಲಿ 10,768 ರನ್ ಗಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಈ ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯನ್ ಕ್ರಿಕೆಟಿಗರ ಪತ್ನಿಯರ ಮುಂದೆ ಹಾಲಿವುಡ್ ನಟಿಯರೂ ಡಮ್ಮಿ!
130 ಕೋಟಿ ಮನೆ ಒಡೆಯ ವೀರೇಂದ್ರ ಸೆಹ್ವಾಗ್! ವೀರೂ ನೆಟ್ವರ್ತ್ ಎಷ್ಟು?
ಎಲ್ಲಿಸ್ ಪೆರ್ರಿ: ಕ್ರಿಕೆಟ್, ಫುಟ್ಬಾಲ್ ಸೂಪರ್ಸ್ಟಾರ್ನ 8 ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಫೋಟೋ
ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ ಮಹಿಳಾ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ತಂಡದ ಟಾಪ್-5 ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಕ್ರಿಕೆಟರ್ಸ್!