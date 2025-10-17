Kannada

ಎಲ್ಲಿಸ್ ಪೆರ್ರಿ

ಕ್ರಿಕೆಟ್, ಫುಟ್‌ಬಾಲ್ ಸೂಪರ್‌ಸ್ಟಾರ್‌ನ 8 ಚಿತ್ರಗಳು

cricket-sports Oct 17 2025
Author: Naveen Kodase Image Credits:Instagram
Kannada

ಸೆಮಿಫೈನಲ್‌ಗೆ ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ ಎಂಟ್ರಿ

ಐಸಿಸಿ ಮಹಿಳಾ ವಿಶ್ವಕಪ್ 2025 ರಲ್ಲಿ ಬಾಂಗ್ಲಾದೇಶವನ್ನು 10 ವಿಕೆಟ್‌ಗಳಿಂದ ಸೋಲಿಸಿ ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ ಸೆಮಿಫೈನಲ್ ಟಿಕೆಟ್ ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದೆ.

Image credits: Instagram
Kannada

ಯಾರು ಈ ಎಲ್ಲಿಸ್ ಪೆರ್ರಿ?

ಎಲ್ಲಿಸ್ ಪೆರ್ರಿ ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾದ ಆಲ್‌ರೌಂಡರ್ ಮತ್ತು ಫುಟ್‌ಬಾಲ್ ಆಟಗಾರ್ತಿ. 16ನೇ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಅಂತರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಮತ್ತು ಫುಟ್‌ಬಾಲ್ ಎರಡಕ್ಕೂ ಪಾದಾರ್ಪಣೆ ಮಾಡಿದ್ದರು.

Image credits: Instagram
Kannada

ಎಲ್ಲಿಸ್ ಪೆರ್ರಿಯ ವಿಶಿಷ್ಟ ದಾಖಲೆ

ಮಹಿಳಾ ವಿಶ್ವಕಪ್ ಮತ್ತು ಫಿಫಾ ವಿಶ್ವಕಪ್ ಎರಡರಲ್ಲೂ ಭಾಗವಹಿಸಿದ ವಿಶ್ವದ ಮೊದಲ ಆಟಗಾರ್ತಿ ಎಲ್ಲಿಸ್ ಪೆರ್ರಿ. 

Image credits: Instagram
Kannada

ತಾಯಿ ವೈದ್ಯೆ, ತಂದೆ ಶಿಕ್ಷಕ

ಎಲ್ಲಿಸ್ ಪೆರ್ರಿಯ ತಂದೆ ಗಣಿತ ಶಿಕ್ಷಕ ಮತ್ತು ತಾಯಿ ವೈದ್ಯೆ. ಆದರೆ ಶಾಲಾ ದಿನಗಳಿಂದಲೇ ಅವರು ಕ್ರಿಕೆಟ್, ಫುಟ್‌ಬಾಲ್, ಟೆನಿಸ್, ಅಥ್ಲೆಟಿಕ್ಸ್ ಮತ್ತು ಗಾಲ್ಫ್‌ನಂತಹ ಆಟಗಳನ್ನು ಆಡಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದರು.

Image credits: Instagram
Kannada

ಎಲ್ಲಿಸ್ ಪೆರ್ರಿಯ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ವೃತ್ತಿಜೀವನ

ಎಲ್ಲಿಸ್ ಪೆರ್ರಿ ಇದುವರೆಗೆ 14 ಟೆಸ್ಟ್‌ಗಳಲ್ಲಿ 930 ರನ್, 162 ಏಕದಿನ ಪಂದ್ಯಗಳಲ್ಲಿ 4414 ರನ್ ಮತ್ತು 168 ಟಿ20 ಅಂತರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಪಂದ್ಯಗಳಲ್ಲಿ 2173 ರನ್ ಗಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

Image credits: Instagram
Kannada

ಸೌಂದರ್ಯದಲ್ಲಿ ಇವರಿಗೆ ಸರಿಸಾಟಿಯಿಲ್ಲ

ಎಲ್ಲಿಸ್ ಪೆರ್ರಿ ತನ್ನ ಆಟಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ ಸೌಂದರ್ಯಕ್ಕೂ ಹೆಸರುವಾಸಿ. ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣಗಳಲ್ಲಿ ಅವರ ಚಿತ್ರಗಳು ಆಗಾಗ ವೈರಲ್ ಆಗುತ್ತಿರುತ್ತವೆ.

Image credits: Instagram
Kannada

ಇನ್‌ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್‌ನಲ್ಲಿ ಲಕ್ಷಾಂತರ ಅಭಿಮಾನಿಗಳು

ಎಲ್ಲಿಸ್ ಪೆರ್ರಿ ಇನ್‌ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್‌ನಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ಸಕ್ರಿಯರಾಗಿದ್ದಾರೆ, 2.6 ಮಿಲಿಯನ್‌ಗಿಂತಲೂ ಹೆಚ್ಚು ಜನರು ಅವರನ್ನು ಫಾಲೋ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ಈ ಲೆದರ್ ಜಾಕೆಟ್ ಲುಕ್‌ನಲ್ಲಿ ಅವರ ಸ್ಟೈಲಿಶ್ ನೋಟವನ್ನು ನೋಡಿ. 

Image credits: Instagram

