ಕ್ರಿಕೆಟ್, ಫುಟ್ಬಾಲ್ ಸೂಪರ್ಸ್ಟಾರ್ನ 8 ಚಿತ್ರಗಳು
ಐಸಿಸಿ ಮಹಿಳಾ ವಿಶ್ವಕಪ್ 2025 ರಲ್ಲಿ ಬಾಂಗ್ಲಾದೇಶವನ್ನು 10 ವಿಕೆಟ್ಗಳಿಂದ ಸೋಲಿಸಿ ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ ಸೆಮಿಫೈನಲ್ ಟಿಕೆಟ್ ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದೆ.
ಎಲ್ಲಿಸ್ ಪೆರ್ರಿ ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾದ ಆಲ್ರೌಂಡರ್ ಮತ್ತು ಫುಟ್ಬಾಲ್ ಆಟಗಾರ್ತಿ. 16ನೇ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಅಂತರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಮತ್ತು ಫುಟ್ಬಾಲ್ ಎರಡಕ್ಕೂ ಪಾದಾರ್ಪಣೆ ಮಾಡಿದ್ದರು.
ಮಹಿಳಾ ವಿಶ್ವಕಪ್ ಮತ್ತು ಫಿಫಾ ವಿಶ್ವಕಪ್ ಎರಡರಲ್ಲೂ ಭಾಗವಹಿಸಿದ ವಿಶ್ವದ ಮೊದಲ ಆಟಗಾರ್ತಿ ಎಲ್ಲಿಸ್ ಪೆರ್ರಿ.
ಎಲ್ಲಿಸ್ ಪೆರ್ರಿಯ ತಂದೆ ಗಣಿತ ಶಿಕ್ಷಕ ಮತ್ತು ತಾಯಿ ವೈದ್ಯೆ. ಆದರೆ ಶಾಲಾ ದಿನಗಳಿಂದಲೇ ಅವರು ಕ್ರಿಕೆಟ್, ಫುಟ್ಬಾಲ್, ಟೆನಿಸ್, ಅಥ್ಲೆಟಿಕ್ಸ್ ಮತ್ತು ಗಾಲ್ಫ್ನಂತಹ ಆಟಗಳನ್ನು ಆಡಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದರು.
ಎಲ್ಲಿಸ್ ಪೆರ್ರಿ ಇದುವರೆಗೆ 14 ಟೆಸ್ಟ್ಗಳಲ್ಲಿ 930 ರನ್, 162 ಏಕದಿನ ಪಂದ್ಯಗಳಲ್ಲಿ 4414 ರನ್ ಮತ್ತು 168 ಟಿ20 ಅಂತರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಪಂದ್ಯಗಳಲ್ಲಿ 2173 ರನ್ ಗಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಎಲ್ಲಿಸ್ ಪೆರ್ರಿ ತನ್ನ ಆಟಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ ಸೌಂದರ್ಯಕ್ಕೂ ಹೆಸರುವಾಸಿ. ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣಗಳಲ್ಲಿ ಅವರ ಚಿತ್ರಗಳು ಆಗಾಗ ವೈರಲ್ ಆಗುತ್ತಿರುತ್ತವೆ.
ಎಲ್ಲಿಸ್ ಪೆರ್ರಿ ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ನಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ಸಕ್ರಿಯರಾಗಿದ್ದಾರೆ, 2.6 ಮಿಲಿಯನ್ಗಿಂತಲೂ ಹೆಚ್ಚು ಜನರು ಅವರನ್ನು ಫಾಲೋ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ಈ ಲೆದರ್ ಜಾಕೆಟ್ ಲುಕ್ನಲ್ಲಿ ಅವರ ಸ್ಟೈಲಿಶ್ ನೋಟವನ್ನು ನೋಡಿ.
ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ ಮಹಿಳಾ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ತಂಡದ ಟಾಪ್-5 ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಕ್ರಿಕೆಟರ್ಸ್!
ಸ್ಮೃತಿ-ಹರ್ಮನ್ಪ್ರೀತ್ಗಿಂತ ಕಡಿಮೆಯಿಲ್ಲ ಜೆಮಿಮಾ! ಇಲ್ಲಿವೆ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಫೋಟೋ
ಟೀಂ ಇಂಡಿಯಾ ಕ್ರಿಕೆಟಿಗರ ಟಾಪ್ 10 ದುಬಾರಿ ಮನೆಗಳು: ಯಾರು ಹೆಚ್ಚು ಐಷಾರಾಮಿ?
ಗೌರ್ನಮೆಂಟ್ ಜಾಬ್ನಲ್ಲಿರುವ ಟೀಂ ಇಂಡಿಯಾ ಮಹಿಳಾ ಕ್ರಿಕೆಟರ್ಸ್!