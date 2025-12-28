ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಸ್ಮೃತಿ ಮಂಧನಾ ಸಾಕಷ್ಟು ಸುದ್ದಿಯಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಫ್ಯಾನ್ಸ್ ಸ್ಮೃತಿ ಅವರ ಪ್ರತಿ ಆಕ್ಟಿವಿಟಿಯನ್ನು ನೋಡಲು ಇಷ್ಟಪಡುತ್ತಾರೆ.
ಸ್ಮೃತಿ ಮಂಧನಾ ಆಗಾಗ ತಮ್ಮಿಷ್ಟದ ಫೋಟೋಗಳನ್ನು ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ ಅಕೌಂಟ್ ಮೂಲಕ ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಫ್ಯಾನ್ಸ್ ಅದಕ್ಕೆಲ್ಲಾ ಲೈಕ್-ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ.
ಇದೆಲ್ಲದರ ನಡುವೆ 2025ರಲ್ಲಿ ಅತಿಹೆಚ್ಚು ವೈರಲ್ ಆದ ಹಾಗೆಯೇ ಅಭಿಮಾನಿಗಳ ಮನಗೆದ್ದು ಸ್ಮೃತಿ ಮಂಧನಾ ಅವರ ಟಾಪ್-5 ಫೋಟೋಗಳು ಯಾವುವು ನೋಡೋಣ ಬನ್ನಿ.
ಈ ಬಿಳಿ ಡ್ರೆಸ್ನ ಸ್ಮೃತಿ ಮಂಧನಾ ಫೋಟೋ ಅಭಿಮಾನಿಗಳ ಮನಗೆದ್ದಿದೆ. ಈ ಫೋಟೋಗೆ ಅವರ 1.7 ಮಿಲಿಯನ್ ಫ್ಯಾನ್ಸ್ ಈ ಫೋಟೋಗೆ ಲೈಕ್ & ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ ಮೆಚ್ಚುಗೆ ಸೂಚಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಎರಡನೇ ಫೋಟೋದಲ್ಲಿ ಇದು ಸ್ಮೃತಿ ಅವರ ಬಾಲ್ಯದ ನೆನಪನ್ನು ಮೆಲುಕು ಹಾಕುವಂತಿದೆ. ಕೈಯಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾಟ್ ಹಿಡಿದು ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡುತ್ತಿರುವ ಫೋಟೋಗೆ 1.7 ಮಿಲಿಯನ್ ಮಂದಿ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.
ಮೂರನೇ ಫೋಟೋದಲ್ಲಿ ಕಪ್ಪು ಶೇಡ್ನ ಓವರ್ ಕೋಟ್ನಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದು, ತುಂಬಾ ಶಾಂತವಾದ ಕ್ಲಾಸಿಕ್ ಲುಕ್ ಫೋಟೋಗೆ 3.3 ಮಿಲಿಯನ್ ಮಂದಿ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.
ಈ ಫೋಟೋದಲ್ಲಿ ಮಂಧನಾ ಸಾಕಷ್ಟು ಫ್ರೆಶ್ ಮೂಡ್ನಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದು, ಕೆಂಪು ಬಣ್ಣದ ಡ್ರೆಸ್ನ ಫೋಟೋಗೆ 2 ಮಿಲಿಯನ್ ಮಂದಿ ಫ್ಯಾನ್ಸ್ ಫಿದಾ ಆಗಿದ್ದಾರೆ.
2025ರ ಐಸಿಸಿ ಮಹಿಳಾ ಏಕದಿನ ವಿಶ್ವಕಪ್ ಟ್ರೋಫಿಗೆ ಸ್ಮೃತಿ ಮುತ್ತಿಕ್ಕುತ್ತಿರುವ ಫೋಟೋ. ಸ್ಮೃತಿ ಭಾರತ ಪರ ಗರಿಷ್ಠ ರನ್ ಬಾರಿಸಿ ತಂಡವನ್ನು ಚಾಂಪಿಯನ್ ಮಾಡಿದ್ದರು. ಇದಕ್ಕೆ 3.8 ಮಿಲಿಯನ್ ಲೈಕ್ ಬಂದಿದೆ.
