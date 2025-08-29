Kannada

ವಿಶ್ವದ 5 ಸುಂದರಿ ಮಹಿಳಾ ಕ್ರಿಕೆಟಿಗರು

Aug 29 2025
Author: Naveen Kodase Image Credits:stockPhoto
ಸ್ಮೃತಿ ಮಂಧನಾ ಅವರ ಸೌಂದರ್ಯ

ಟೀಂ ಇಂಡಿಯಾದ ಆರಂಭಿಕ ಆಟಗಾರ್ತಿ ಸ್ಮೃತಿ ಮಂಧನಾ ಅವರ ಸೌಂದರ್ಯ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ತಿಳಿದಿದೆ. ಅವರ ಮುದ್ದಾದ ಸ್ಟೈಲ್ ಮತ್ತು ತೀಕ್ಷ್ಣವಾದ ಮುಖವು ಲಕ್ಷಾಂತರ ಅಭಿಮಾನಿಗಳ ಹೃದಯ ಗೆದ್ದಿದೆ.

Image credits: stockPhoto
ಸೌಂದರ್ಯದಲ್ಲಿ ಸ್ಮೃತಿಗೆ ಸ್ಪರ್ಧೆ

ಆದಾಗ್ಯೂ, ವಿಶ್ವ ಕ್ರಿಕೆಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಸ್ಮೃತಿ ಮಂಧನಾ ಅವರಿಗೆ ಸೌಂದರ್ಯದಲ್ಲಿ ಸ್ಪರ್ಧೆ ನೀಡುವ ಇತರ ಹಲವಾರು ಮಹಿಳಾ ಕ್ರಿಕೆಟಿಗರಿದ್ದಾರೆ. ಅವರ ಸೌಂದರ್ಯಕ್ಕೆ ಜನರು ಮಾರುಹೋಗಿದ್ದಾರೆ.

Image credits: stockPhoto
5 ಸುಂದರಿ ಮಹಿಳಾ ಕ್ರಿಕೆಟಿಗರು ಯಾರು?

ಈ ಮಧ್ಯೆ, ಸೌಂದರ್ಯದ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಸೌಂದರ್ಯ ರಾಣಿ ಸ್ಮೃತಿ ಮಂಧನಾ ಅವರಿಗೆ ಸ್ಪರ್ಧೆ ನೀಡುವ 5 ಮಹಿಳಾ ಕ್ರಿಕೆಟಿಗರನ್ನು ನಿಮಗೆ ಪರಿಚಯಿಸೋಣ.

Image credits: Instagram
ಕೈನಾತ್ ಇಮ್ತಿಯಾಜ್ (ಪಾಕಿಸ್ತಾನ)

ಪಾಕಿಸ್ತಾನದ ಮಹಿಳಾ ಕ್ರಿಕೆಟಿಗ ಕೈನಾತ್ ಇಮ್ತಿಯಾಜ್ ಕೇವಲ ಆಟಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರವಲ್ಲ, ತಮ್ಮ ಸೌಂದರ್ಯಕ್ಕೂ ಹೆಸರುವಾಸಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಅವರ ಸ್ಟೈಲ್ ಯಾವುದೇ ನಾಯಕಿಗಿಂತ ಕಡಿಮೆಯಿಲ್ಲ.

Image credits: X
ಅಮೆಲಿಯಾ ಕೆರ್ (ನ್ಯೂಜಿಲೆಂಡ್)

ನ್ಯೂಜಿಲೆಂಡ್‌ನ ಬ್ಯಾಟರ್‌ ಅಮೆಲಿಯಾ ಕೆರ್ ಅವರ ಹೆಸರು ವಿಶ್ವದ ಅಗ್ರ ಸುಂದರಿ ಮಹಿಳಾ ಕ್ರಿಕೆಟಿಗರಲ್ಲಿ ಒಂದಾಗಿದೆ. ಆಟಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಅವರು ತಮ್ಮ ಸೌಂದರ್ಯಕ್ಕಾಗಿ ಹೆಚ್ಚು ಸುದ್ದಿಯಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ.

Image credits: X
ಸಾರಾ ಟೇಲರ್ (ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್)

ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್‌ನಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಸೌಂದರ್ಯಕ್ಕಾಗಿ ವಿಶ್ವದಾದ್ಯಂತ ಪ್ರಸಿದ್ಧರಾಗಿರುವ ಹಲವಾರು ಮಹಿಳಾ ಕ್ರಿಕೆಟಿಗರಿದ್ದಾರೆ, ಆದರೆ ಸಾರಾ ಟೇಲರ್ ಅವರ ಸೌಂದರ್ಯ ಅವರೆಲ್ಲರಿಗಿಂತ ಮುಂದಿದ್ದಾರೆ.

Image credits: x/icc
ಇಸಾಬೆಲ್ ಜಾಯ್ಸ್ (ಐರ್ಲೆಂಡ್)

ಐರ್ಲೆಂಡ್‌ನ ಸ್ಟಾರ್ ಮಹಿಳಾ ಕ್ರಿಕೆಟರ್ ಇಸಾಬೆಲ್ ಜಾಯ್ಸ್ ಅವರ ಸೌಂದರ್ಯ ಹಾಲಿವುಡ್ ನಾಯಕಿಯರಿಗೆ ಸ್ಪರ್ಧೆ ನೀಡುತ್ತದೆ. ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್‌ಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಅವರು ತಮ್ಮ ಆಕರ್ಷಕ ಶೈಲಿಗೆ ಹೆಸರುವಾಸಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ.

Image credits: X/ICC
ಡಯಾನಾ ಬೇಗ್ (ಪಾಕಿಸ್ತಾನ)

ಪಾಕಿಸ್ತಾನದ ಮಧ್ಯಮ ವೇಗದ ಬೌಲರ್ ಡಯಾನಾ ಬೇಗ್ ತಮ್ಮ ಸೌಂದರ್ಯದಿಂದ ಅಭಿಮಾನಿಗಳ ಹೃದಯವನ್ನು ಗೆಲ್ಲಲು ಹೆಸರುವಾಸಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ.  

Image credits: insta/dianabaigoffical

