ಟೀಂ ಇಂಡಿಯಾದ ಆರಂಭಿಕ ಆಟಗಾರ್ತಿ ಸ್ಮೃತಿ ಮಂಧನಾ ಅವರ ಸೌಂದರ್ಯ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ತಿಳಿದಿದೆ. ಅವರ ಮುದ್ದಾದ ಸ್ಟೈಲ್ ಮತ್ತು ತೀಕ್ಷ್ಣವಾದ ಮುಖವು ಲಕ್ಷಾಂತರ ಅಭಿಮಾನಿಗಳ ಹೃದಯ ಗೆದ್ದಿದೆ.
ಆದಾಗ್ಯೂ, ವಿಶ್ವ ಕ್ರಿಕೆಟ್ನಲ್ಲಿ ಸ್ಮೃತಿ ಮಂಧನಾ ಅವರಿಗೆ ಸೌಂದರ್ಯದಲ್ಲಿ ಸ್ಪರ್ಧೆ ನೀಡುವ ಇತರ ಹಲವಾರು ಮಹಿಳಾ ಕ್ರಿಕೆಟಿಗರಿದ್ದಾರೆ. ಅವರ ಸೌಂದರ್ಯಕ್ಕೆ ಜನರು ಮಾರುಹೋಗಿದ್ದಾರೆ.
ಈ ಮಧ್ಯೆ, ಸೌಂದರ್ಯದ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಸೌಂದರ್ಯ ರಾಣಿ ಸ್ಮೃತಿ ಮಂಧನಾ ಅವರಿಗೆ ಸ್ಪರ್ಧೆ ನೀಡುವ 5 ಮಹಿಳಾ ಕ್ರಿಕೆಟಿಗರನ್ನು ನಿಮಗೆ ಪರಿಚಯಿಸೋಣ.
ಪಾಕಿಸ್ತಾನದ ಮಹಿಳಾ ಕ್ರಿಕೆಟಿಗ ಕೈನಾತ್ ಇಮ್ತಿಯಾಜ್ ಕೇವಲ ಆಟಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರವಲ್ಲ, ತಮ್ಮ ಸೌಂದರ್ಯಕ್ಕೂ ಹೆಸರುವಾಸಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಅವರ ಸ್ಟೈಲ್ ಯಾವುದೇ ನಾಯಕಿಗಿಂತ ಕಡಿಮೆಯಿಲ್ಲ.
ನ್ಯೂಜಿಲೆಂಡ್ನ ಬ್ಯಾಟರ್ ಅಮೆಲಿಯಾ ಕೆರ್ ಅವರ ಹೆಸರು ವಿಶ್ವದ ಅಗ್ರ ಸುಂದರಿ ಮಹಿಳಾ ಕ್ರಿಕೆಟಿಗರಲ್ಲಿ ಒಂದಾಗಿದೆ. ಆಟಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಅವರು ತಮ್ಮ ಸೌಂದರ್ಯಕ್ಕಾಗಿ ಹೆಚ್ಚು ಸುದ್ದಿಯಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ.
ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ನಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಸೌಂದರ್ಯಕ್ಕಾಗಿ ವಿಶ್ವದಾದ್ಯಂತ ಪ್ರಸಿದ್ಧರಾಗಿರುವ ಹಲವಾರು ಮಹಿಳಾ ಕ್ರಿಕೆಟಿಗರಿದ್ದಾರೆ, ಆದರೆ ಸಾರಾ ಟೇಲರ್ ಅವರ ಸೌಂದರ್ಯ ಅವರೆಲ್ಲರಿಗಿಂತ ಮುಂದಿದ್ದಾರೆ.
ಐರ್ಲೆಂಡ್ನ ಸ್ಟಾರ್ ಮಹಿಳಾ ಕ್ರಿಕೆಟರ್ ಇಸಾಬೆಲ್ ಜಾಯ್ಸ್ ಅವರ ಸೌಂದರ್ಯ ಹಾಲಿವುಡ್ ನಾಯಕಿಯರಿಗೆ ಸ್ಪರ್ಧೆ ನೀಡುತ್ತದೆ. ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಅವರು ತಮ್ಮ ಆಕರ್ಷಕ ಶೈಲಿಗೆ ಹೆಸರುವಾಸಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ.
ಪಾಕಿಸ್ತಾನದ ಮಧ್ಯಮ ವೇಗದ ಬೌಲರ್ ಡಯಾನಾ ಬೇಗ್ ತಮ್ಮ ಸೌಂದರ್ಯದಿಂದ ಅಭಿಮಾನಿಗಳ ಹೃದಯವನ್ನು ಗೆಲ್ಲಲು ಹೆಸರುವಾಸಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ.
