Kannada

ನಕಾಬ್ ಹಿಂದೆ ಅಡಗಿದೆ ಗ್ಲಾಮರ್, ಇರ್ಫಾನ್ ಪಠಾಣ್ ಪತ್ನಿ

ಇರ್ಫಾನ್ ಪಠಾಣ್ ಪತ್ನಿ ಸಫಾ ಬೇಗ್ ಅವರ ಸೊಗಸಾದ ಫೋಟೋಗಳು ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣಗಳಲ್ಲಿ ವೈರಲ್ ಆಗಿವೆ.
cricket-sports Aug 25 2025
Author: Naveen Kodase Image Credits:Instagram
Kannada

ಇರ್ಫಾನ್ ಪಠಾಣ್ ಪತ್ನಿ ಯಾರು?

ಇರ್ಫಾನ್ ಪಠಾಣ್ ಅವರ ಪತ್ನಿಯ ಹೆಸರು ಸಫಾ ಬೇಗ್. ಇಬ್ಬರೂ ಫೆಬ್ರವರಿ 4, 2016 ರಂದು ವಿವಾಹವಾದರು. ಅವರಿಗೆ ಇಬ್ಬರು ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳಿದ್ದಾರೆ. 

Image credits: Instagram
Kannada

ಕಪ್ಪು ಉಡುಪಿನಲ್ಲಿ ಸಫಾ ಅವರ ಸ್ಟನ್ನಿಂಗ್ ಲುಕ್

ಕಪ್ಪು ಬಣ್ಣದ ನೆಟ್ ರಫಲ್ಡ್ ಡ್ರೆಸ್‌ನಲ್ಲಿ ಸಫಾ ತುಂಬಾ ಸುಂದರವಾಗಿ ಕಾಣುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು ಕಣ್ಣುಗಳಿಗೆ ಐಲೈನರ್ ಹಚ್ಚಿಕೊಂಡು ಲೈಟ್ ಮೇಕಪ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು ಯಾವುದೇ ನಟಿಗಿಂತ ಕಡಿಮೆಯಿಲ್ಲ.

Image credits: Instagram

ಸೌಂದರ್ಯದ ಗಣಿ ಸ್ಕಾಟ್ಲೆಂಡ್ ಕ್ರಿಕೆಟರ್ ನಯ್ಮಾ ಶೇಖ್! ಈಕೆಯ ಬ್ಯೂಟಿಗೆ ಫಿದಾ!

ಏಷ್ಯಾಕಪ್ 2025: ಭಾರತ ತಂಡದಲ್ಲಿ ಈ 6 ಆಟಗಾರರಿಗೆ ಸಿಗುತ್ತಾ ಸ್ಥಾನ?

ಓವಲ್‌ನಲ್ಲಿ ಮಿಂಚಿದ ಭಾರತೀಯ ಕ್ರಿಕೆಟಿಗರು; ಕನ್ನಡಿಗರದ್ದೇ ಕಾರುಬಾರು!

ಮುಂದಿನ ಸೀಸನ್‌ಗೂ ಮುನ್ನ CSK ಗೇಟ್‌ಪಾಸ್ ನೀಡಲಿರುವ ಟಾಪ್ 5 ಆಟಗಾರರಿವರು!