Kannada

ಗಬ್ಬರ್ ಗೆಳತಿ ಸೋಫಿ 8 ಲುಕ್ಸ್, ಪ್ರತಿ ಶೈಲಿಯಲ್ಲಿ ಸ್ಟನ್ನಿಂಗ್

ಶಿಖರ್ ಧವನ್ ಗೆಳತಿ ಸೋಫಿ ಶೈನ್ ಅವರ 8 ಸ್ಟೈಲಿಶ್ ಲುಕ್ಸ್
cricket-sports Aug 28 2025
Author: Naveen Kodase Image Credits:Instagram
Kannada

ಸೋಫಿ ಶೈನ್ ಯಾರು?

ಸೋಫಿ ಶೈನ್ ಐರ್ಲೆಂಡ್‌ನ ಐರಿಶ್ ಮಹಿಳೆ, ಆದರೆ ಅವರು ಈಗ ಅಬುಧಾಬಿಯಲ್ಲಿ ನಾರ್ದರ್ನ್ ಟ್ರಸ್ಟ್ ಕಾರ್ಪೊರೇಷನ್‌ನಲ್ಲಿ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಸಲಹೆಗಾರ್ತಿಯಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ.

Image credits: Instagram
Kannada

ಧವನ್ ಮತ್ತು ಸೋಫಿ ಭೇಟಿ ಹೇಗಾಯಿತು?

ಶಿಖರ್ ಧವನ್ ಮತ್ತು ಸೋಫಿ ಶೈನ್ ಮೊದಲ ಭೇಟಿ ದುಬೈನಲ್ಲಿ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಪಂದ್ಯದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಆಯಿತು. ಅವರ ಸ್ನೇಹವು ಕ್ರಮೇಣ ಆಳವಾಯಿತು ಮತ್ತು ಈಗ ಇಬ್ಬರೂ ಒಬ್ಬರನ್ನೊಬ್ಬರು ಡೇಟ್ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

Image credits: Instagram
Kannada

ಮೆರೂನ್ ಉಡುಪಿನಲ್ಲಿ ಸೋಫಿ ಕ್ಲಾಸಿ

ಈ ಮೆರೂನ್ ಬಣ್ಣದ ಕಟ್ ಔಟ್ ಡಿಸೈನ್ ಉಡುಪಿನಲ್ಲಿ ಸೋಫಿ ಶೈನ್ ತುಂಬಾ ಗ್ಲಾಮರಸ್ ಆಗಿ ಕಾಣುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಗೋಲ್ಡನ್ ಕೂದಲು ಮತ್ತು ಪರಿಪೂರ್ಣ ಫಿಗರ್ ಅವರನ್ನು ವಿಶಿಷ್ಟವಾಗಿಸುತ್ತದೆ.

Image credits: Instagram
Kannada

ವೆಸ್ಟರ್ನ್ ಲುಕ್ ನಲ್ಲಿ ಸೋಫಿ ಶೈನ್

ಸೋಫಿ ಶೈನ್ ತಮ್ಮ ವೆಸ್ಟರ್ನ್ ಉಡುಪಿನ ಹಲವು ಚಿತ್ರಗಳನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ. ಈ ಬ್ರೌನ್ ಬಣ್ಣದ ಪ್ಯಾಂಟ್ ಜೊತೆ ಅವರು ಕ್ರಾಪ್ ಜಾಕೆಟ್ ಧರಿಸಿದ್ದಾರೆ ಮತ್ತು ಅವರು ತುಂಬಾ ಗ್ಲಾಮರಸ್ ಆಗಿ ಕಾಣುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

Image credits: Instagram
Kannada

ಲೆಹೆಂಗಾದಲ್ಲಿ ಸುಂದರವಾಗಿ ಕಾಣುವ ಸೋಫಿ

ಸೋಫಿ ಶೈನ್ ಭಾರತೀಯ ಉಡುಪಿನಲ್ಲಿಯೂ ತುಂಬಾ ಸುಂದರವಾಗಿ ಕಾಣುತ್ತಾರೆ. ಈ ಗ್ರೇ ಬಣ್ಣದ ಹೆವಿ ಲೆಹೆಂಗಾದಲ್ಲಿ ಅವರ ಸೌಂದರ್ಯಕ್ಕೆ ಪಾರವೇ ಇಲ್ಲ. 

Image credits: Instagram
Kannada

ಸೀರೆಯಲ್ಲಿ ಸೋಫಿ ಶೈನ್ ಲುಕ್

ಸೋಫಿ ಸೀರೆಯಲ್ಲಿಯೂ ತಮ್ಮ ಹಲವು ಚಿತ್ರಗಳನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ. ಈ ಕ್ಯಾರಮೆಲ್ ಬ್ರೌನ್ ಬಣ್ಣದ ಸೀರೆಯಲ್ಲಿ ಅವರು ತುಂಬಾ ಸ್ಟೈಲಿಶ್ ಆಗಿ ಕಾಣುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. 

Image credits: Instagram
Kannada

ಕೆಂಪು ಸೀರೆಯಲ್ಲಿ ವಧುವಿನಂತೆ ಕಾಣುವ ಸೋಫಿ

ಸೋಫಿ ಈ ಕೆಂಪು ಬಣ್ಣದ ಪ್ಲೈನ್ ಇಂಡೋ ವೆಸ್ಟರ್ನ್ ಸೀರೆಯಲ್ಲಿಯೂ ತುಂಬಾ ಸುಂದರವಾಗಿ ಕಾಣುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಇದರೊಂದಿಗೆ ಜರಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ ಹೆವಿ ಬ್ಲೌಸ್ ಧರಿಸಿದ್ದಾರೆ ಮತ್ತು ಅವರು ಹೊಸ ವಧುವಿನಂತೆ ಕಾಣುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

Image credits: Instagram

ಇರ್ಫಾನ್ ಪಠಾಣ್ ಪತ್ನಿ ಸಫಾ ಬೇಗ್ ಅವರ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಫೋಟೋಗಳಿವು!

ಸೌಂದರ್ಯದ ಗಣಿ ಸ್ಕಾಟ್ಲೆಂಡ್ ಕ್ರಿಕೆಟರ್ ನಯ್ಮಾ ಶೇಖ್! ಈಕೆಯ ಬ್ಯೂಟಿಗೆ ಫಿದಾ!

ಏಷ್ಯಾಕಪ್ 2025: ಭಾರತ ತಂಡದಲ್ಲಿ ಈ 6 ಆಟಗಾರರಿಗೆ ಸಿಗುತ್ತಾ ಸ್ಥಾನ?

ಓವಲ್‌ನಲ್ಲಿ ಮಿಂಚಿದ ಭಾರತೀಯ ಕ್ರಿಕೆಟಿಗರು; ಕನ್ನಡಿಗರದ್ದೇ ಕಾರುಬಾರು!