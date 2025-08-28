ಸೋಫಿ ಶೈನ್ ಐರ್ಲೆಂಡ್ನ ಐರಿಶ್ ಮಹಿಳೆ, ಆದರೆ ಅವರು ಈಗ ಅಬುಧಾಬಿಯಲ್ಲಿ ನಾರ್ದರ್ನ್ ಟ್ರಸ್ಟ್ ಕಾರ್ಪೊರೇಷನ್ನಲ್ಲಿ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಸಲಹೆಗಾರ್ತಿಯಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ.
ಶಿಖರ್ ಧವನ್ ಮತ್ತು ಸೋಫಿ ಶೈನ್ ಮೊದಲ ಭೇಟಿ ದುಬೈನಲ್ಲಿ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಪಂದ್ಯದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಆಯಿತು. ಅವರ ಸ್ನೇಹವು ಕ್ರಮೇಣ ಆಳವಾಯಿತು ಮತ್ತು ಈಗ ಇಬ್ಬರೂ ಒಬ್ಬರನ್ನೊಬ್ಬರು ಡೇಟ್ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
ಈ ಮೆರೂನ್ ಬಣ್ಣದ ಕಟ್ ಔಟ್ ಡಿಸೈನ್ ಉಡುಪಿನಲ್ಲಿ ಸೋಫಿ ಶೈನ್ ತುಂಬಾ ಗ್ಲಾಮರಸ್ ಆಗಿ ಕಾಣುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಗೋಲ್ಡನ್ ಕೂದಲು ಮತ್ತು ಪರಿಪೂರ್ಣ ಫಿಗರ್ ಅವರನ್ನು ವಿಶಿಷ್ಟವಾಗಿಸುತ್ತದೆ.
ಸೋಫಿ ಶೈನ್ ತಮ್ಮ ವೆಸ್ಟರ್ನ್ ಉಡುಪಿನ ಹಲವು ಚಿತ್ರಗಳನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ. ಈ ಬ್ರೌನ್ ಬಣ್ಣದ ಪ್ಯಾಂಟ್ ಜೊತೆ ಅವರು ಕ್ರಾಪ್ ಜಾಕೆಟ್ ಧರಿಸಿದ್ದಾರೆ ಮತ್ತು ಅವರು ತುಂಬಾ ಗ್ಲಾಮರಸ್ ಆಗಿ ಕಾಣುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
ಸೋಫಿ ಶೈನ್ ಭಾರತೀಯ ಉಡುಪಿನಲ್ಲಿಯೂ ತುಂಬಾ ಸುಂದರವಾಗಿ ಕಾಣುತ್ತಾರೆ. ಈ ಗ್ರೇ ಬಣ್ಣದ ಹೆವಿ ಲೆಹೆಂಗಾದಲ್ಲಿ ಅವರ ಸೌಂದರ್ಯಕ್ಕೆ ಪಾರವೇ ಇಲ್ಲ.
ಸೋಫಿ ಸೀರೆಯಲ್ಲಿಯೂ ತಮ್ಮ ಹಲವು ಚಿತ್ರಗಳನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ. ಈ ಕ್ಯಾರಮೆಲ್ ಬ್ರೌನ್ ಬಣ್ಣದ ಸೀರೆಯಲ್ಲಿ ಅವರು ತುಂಬಾ ಸ್ಟೈಲಿಶ್ ಆಗಿ ಕಾಣುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
ಸೋಫಿ ಈ ಕೆಂಪು ಬಣ್ಣದ ಪ್ಲೈನ್ ಇಂಡೋ ವೆಸ್ಟರ್ನ್ ಸೀರೆಯಲ್ಲಿಯೂ ತುಂಬಾ ಸುಂದರವಾಗಿ ಕಾಣುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಇದರೊಂದಿಗೆ ಜರಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ ಹೆವಿ ಬ್ಲೌಸ್ ಧರಿಸಿದ್ದಾರೆ ಮತ್ತು ಅವರು ಹೊಸ ವಧುವಿನಂತೆ ಕಾಣುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
