ನಯ್ಮಾ ಮುಗೀಸ್ ಶೇಖ್ ಸ್ಕಾಟ್ಲೆಂಡ್ನ ಆಲ್ರೌಂಡರ್. ಮಾರ್ಚ್ 4, 2006 ರಂದು ಜನಿಸಿದ ಅವರು ಎಡಗೈ ಬ್ಯಾಟರ್ ಮತ್ತು ಬಲಗೈ ಮಧ್ಯಮ ವೇಗದ ಬೌಲರ್.
ನಯ್ಮಾ ಶೇಖ್ ಕೇವಲ 19 ವರ್ಷ ವಯಸ್ಸಿನವರಾಗಿದ್ದರೂ, ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಮೈದಾನದಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಅದ್ಭುತ ಪ್ರದರ್ಶನ ಮತ್ತು ಲುಕ್ಸ್ಗಾಗಿ ಸುದ್ದಿಯಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಅವರ ಗ್ಲಾಮರಸ್ ಶೈಲಿಯು ಅಭಿಮಾನಿಗಳ ಗಮನ ಸೆಳೆಯುತ್ತದೆ.
ನಯ್ಮಾ ಶೇಖ್ ಅವರ ನಗು ಅವರನ್ನು ವಿಶಿಷ್ಟವಾಗಿಸುತ್ತದೆ. ಸ್ಕಾಟ್ಲೆಂಡ್ ಜೆರ್ಸಿಯೊಂದಿಗೆ, ಅವರು ಪಾಶ್ಚಿಮಾತ್ಯ ಉಡುಪುಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಅದ್ಭುತವಾಗಿ ಕಾಣುತ್ತಾರೆ.
ನಯ್ಮಾ ಶೇಖ್ ತಮ್ಮ ಫಿಟ್ನೆಸ್ ಬಗ್ಗೆ ತುಂಬಾ ಕಾಳಜಿ ವಹಿಸುತ್ತಾರೆ. ಅವರು ಗಂಟೆಗಟ್ಟಲೆ ಮೈದಾನದಲ್ಲಿ ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡುವುದರ ಜೊತೆಗೆ ಜಿಮ್ನಲ್ಲಿಯೂ ಬೆವರು ಸುರಿಸುತ್ತಾರೆ.
ನಯ್ಮಾ ಶೇಖ್ ಸ್ಕಾಟ್ಲೆಂಡ್ ತಂಡಕ್ಕಾಗಿ ಎರಡು ಏಕದಿನ ಪಂದ್ಯಗಳು ಮತ್ತು 7 ಟಿ20 ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಪಂದ್ಯಗಳನ್ನು ಆಡಿದ್ದಾರೆ. ಏಕದಿನ ಪಂದ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಅವರ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ 10 ರನ್ ಮತ್ತು 1 ವಿಕೆಟ್ ಇದೆ.
ನಯ್ಮಾ ಅವರು ಅಕ್ಟೋಬರ್ 21, 2023 ರಂದು ಐರ್ಲೆಂಡ್ ವಿರುದ್ಧ ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಏಕದಿನ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಸ್ಕಾಟ್ಲೆಂಡ್ ಪರ ಪಾದಾರ್ಪಣೆ ಮಾಡಿದರು. ಜುಲೈ 10, 2023 ರಂದು ಥೈಲ್ಯಾಂಡ್ ವಿರುದ್ಧ ತಮ್ಮ ಟಿ20 ಪದಾರ್ಪಣೆ ಮಾಡಿದರು.
ನಯ್ಮಾ ಶೇಖ್ ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿಯೂ ಸಕ್ರಿಯರಾಗಿದ್ದಾರೆ. Instagram ನಲ್ಲಿ ಅವರಿಗೆ ಸಾವಿರಾರು ಅನುಯಾಯಿಗಳಿದ್ದಾರೆ, ಅವರಿಗಾಗಿ ಅವರು ತಮ್ಮ ಸುಂದರ ಚಿತ್ರಗಳನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ.
