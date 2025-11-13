ಐಪಿಎಲ್ನಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿ ಸೀಸನ್ನಲ್ಲಿ ಫ್ರಾಂಚೈಸಿಗಳು ತಮ್ಮ ಆಯ್ದ ಆಟಗಾರರನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡುತ್ತವೆ. 3 ರಿಂದ 4 ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಮೆಗಾ ಹರಾಜು ನಡೆಯುತ್ತದೆ, ಇದರಲ್ಲಿ ಕೆಲವೇ ಆಟಗಾರರನ್ನು ಉಳಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಾಗುತ್ತದೆ.
ಮಿನಿ ಹರಾಜಿನಲ್ಲಿ ಸೀಮಿತ ಆಟಗಾರರನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಆದರೆ, ಫ್ರಾಂಚೈಸಿಗಳು ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡದ 5 ಆಟಗಾರರ ಬಗ್ಗೆ ಇಂದು ನಾವು ನಿಮಗೆ ತಿಳಿಸುತ್ತೇವೆ.
ಮುಂಬೈ ಇಂಡಿಯನ್ಸ್ ಪರ ಆಡಿದ ಸಚಿನ್ ತೆಂಡೂಲ್ಕರ್ 2008 ರಿಂದ 2013 ರವರೆಗೆ ಇದೇ ತಂಡದಲ್ಲಿದ್ದರು. ಆ ನಂತರ ಅವರು ನಿವೃತ್ತರಾದರು. 2010ರಲ್ಲಿ ಆರೆಂಜ್ ಕ್ಯಾಪ್ ಗೆದ್ದಿದ್ದರು.
ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾದ ದಿಗ್ಗಜ ಸ್ಪಿನ್ನರ್ ಶೇನ್ ವಾರ್ನ್ 2008 ರಿಂದ 2011 ರವರೆಗೆ ರಾಜಸ್ಥಾನ ರಾಯಲ್ಸ್ ತಂಡದಲ್ಲಿದ್ದರು. ಅವರನ್ನು ಫ್ರಾಂಚೈಸಿ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ. ನಂತರ ಅವರು ರಾಯಲ್ಸ್ ತಂಡದಲ್ಲಿದ್ದಾಗಲೇ ನಿವೃತ್ತರಾದರು.
ವೆಸ್ಟ್ ಇಂಡೀಸ್ನ ಮಾಜಿ ಕ್ರಿಕೆಟಿಗ ಸುನಿಲ್ ನರೈನ್ 2012 ರಿಂದ ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ ಕೆಕೆಆರ್ನೊಂದಿಗೆ ಸಂಬಂಧ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು ಇಂದಿಗೂ ಇದೇ ತಂಡಕ್ಕಾಗಿ ಅದ್ಭುತ ಪ್ರದರ್ಶನ ನೀಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
ಎಂಎಸ್ ಧೋನಿ ಅದ್ಭುತ ಸಾಧನೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು 2008 ರ ಮೊದಲ ಐಪಿಎಲ್ ಸೀಸನ್ನಿಂದ ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ ಸಿಎಸ್ಕೆ ಪರ ಆಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಆದಾಗ್ಯೂ, ತಂಡವನ್ನು ನಿಷೇಧಿಸಿದ್ದರಿಂದ 2016-17 ರಲ್ಲಿ ಪುಣೆ ಪರ ಆಡಿದ್ದರು.
ಆರ್ಸಿಬಿ ಫ್ರಾಂಚೈಸಿ 2008 ರಿಂದ ವಿರಾಟ್ ಕೊಹ್ಲಿ ಅವರೊಂದಿಗೆ ಸಂಬಂಧ ಹೊಂದಿದೆ. ಈ ತಂಡದಲ್ಲಿ ಅವರಿಗೆ ವಿಶಿಷ್ಟ ಗುರುತಿದೆ. ಅವರು ಐಪಿಎಲ್ನಲ್ಲಿ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ರನ್ ಗಳಿಸಿದ ಬ್ಯಾಟ್ಸ್ಮನ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ.
