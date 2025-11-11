Kannada

ಟಿ20iನಲ್ಲಿ ಸಂಜು ಸ್ಯಾಮ್ಸನ್ ಅವರ 5 ದೊಡ್ಡ ಸಾಧನೆಗಳು

cricket-sports Nov 11 2025
Author: Naveen Kodase Image Credits:ANI
31ನೇ ವಸಂತಕ್ಕೆ ಕಾಲಿಟ್ಟ ಸಂಜು ಸ್ಯಾಮ್ಸನ್

ಟೀಂ ಇಂಡಿಯಾ ಬ್ಯಾಟ್ಸ್‌ಮನ್ ಸಂಜು ಸ್ಯಾಮ್ಸನ್‌ಗೆ 31 ವರ್ಷ. ಅವರು 11 ನವೆಂಬರ್ 1994 ರಂದು ಜನಿಸಿದರು. ಅವರು ಭಾರತಕ್ಕಾಗಿ ಟಿ20i ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಆಡುತ್ತಾರೆ.

Image credits: insta/imsanjusamson
ಅವರ 5 ದೊಡ್ಡ ಸಾಧನೆಗಳು

ಸಂಜು ಸ್ಯಾಮ್ಸನ್ ಅವರ ಜನ್ಮದಿನದ ವಿಶೇಷ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ, ಅವರು ಭಾರತಕ್ಕಾಗಿ ಮಾಡಿದ ಐದು ದೊಡ್ಡ ಸಾಧನೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಇಂದು ನಾವು ನಿಮಗೆ ಹೇಳುತ್ತೇವೆ.

Image credits: insta/imsanjusamson
2024ರ ಟಿ20 ವಿಶ್ವಕಪ್ ವಿಜೇತ

ಭಾರತ ತಂಡ 2024ರ ಟಿ20 ವಿಶ್ವಕಪ್ ಗೆದ್ದುಕೊಂಡಿತ್ತು, ಇದರಲ್ಲಿ ಸಂಜು ಸ್ಯಾಮ್ಸನ್ ಕೂಡ ತಂಡದಲ್ಲಿದ್ದರು. ಇದು ಅವರ ವೃತ್ತಿಜೀವನದ ದೊಡ್ಡ ಸಾಧನೆಯಾಗಿದೆ.

Image credits: insta/imsanjusamson
3 ಟಿ20i ಶತಕಗಳು

ಸಂಜು ಟಿ20 ಅಂತರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಕ್ರಿಕೆಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಮೂರು ಶತಕಗಳನ್ನು ಗಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಕ್ಯಾಲೆಂಡರ್ ವರ್ಷವೊಂದರಲ್ಲಿ 3 ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಶತಕ ಸಿಡಿಸಿದ ಭಾರತದ ಮೊದಲ ವಿಕೆಟ್ ಕೀಪರ್ ಬ್ಯಾಟರ್ ಎನ್ನುವ  ಹೆಗ್ಗಳಿಕೆ ಸಂಜುಗಿದೆ.

Image credits: insta/imsanjusamson
ಟಿ20iನಲ್ಲಿ ಶತಕ ಸಿಡಿಸಿದ ಮೊದಲ ವಿಕೆಟ್‌ಕೀಪರ್

ಟಿ20 ಅಂತರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಪಂದ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ವಿಕೆಟ್‌ಕೀಪರ್ ಆಗಿ ಶತಕ ಸಿಡಿಸಿದ ಏಕೈಕ ಭಾರತೀಯ ಬ್ಯಾಟ್ಸ್‌ಮನ್ ಸಂಜು ಸ್ಯಾಮ್ಸನ್. ಈ ಸಾಧನೆಯನ್ನು ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ ಯಾರೂ ಮಾಡಿಲ್ಲ.

Image credits: insta/imsanjusamson
ಸತತ ಶತಕ ಸಿಡಿಸಿದ ಮೊದಲ ಏಷ್ಯನ್

31 ವರ್ಷದ ಸಂಜು, ಟಿ20 ಅಂತರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಪಂದ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಸತತ ಶತಕಗಳನ್ನು ಗಳಿಸಿದ ಏಕೈಕ ಏಷ್ಯಾದ ಬ್ಯಾಟ್ಸ್‌ಮನ್ ಕೂಡ ಹೌದು. ದಕ್ಷಿಣ ಆಫ್ರಿಕಾ ವಿರುದ್ಧ ಈ ಸಾಧನೆ ಮಾಡಿದ್ದರು.

Image credits: insta/imsanjusamson
ವಿಕೆಟ್‌ಕೀಪರ್ ಆಗಿ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು POTM ಪ್ರಶಸ್ತಿ

ಟಿ20 ಅಂತರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಪಂದ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಭಾರತೀಯ ವಿಕೆಟ್‌ಕೀಪರ್ ಆಗಿ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಪಂದ್ಯಶ್ರೇಷ್ಠ ಪ್ರಶಸ್ತಿಗಳನ್ನು ಗೆದ್ದ ಆಟಗಾರ ಸಂಜು ಸ್ಯಾಮ್ಸನ್. ಧೋನಿಗೂ ಈ ಸಾಧನೆ ಮಾಡಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗಿಲ್ಲ.

Image credits: insta/imsanjusamson

