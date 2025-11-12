ಸಂಜು ಸ್ಯಾಮ್ಸನ್ ಐಪಿಎಲ್ ಟ್ರೇಡ್ ವಿಚಾರವಾಗಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಸುದ್ದಿಯಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಈ ನಡುವೆ ನವೆಂಬರ್ 11 ರಂದು ತಮ್ಮ 30ನೇ ಹುಟ್ಟುಹಬ್ಬವನ್ನು ಆಚರಿಸಿಕೊಂಡರು. ಈ ಕ್ರಿಕೆಟಿಗನ ನಿವ್ವಳ ಮೌಲ್ಯ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿಯೋಣ.
ವರದಿಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ಸಂಜು ಸ್ಯಾಮ್ಸನ್ ಅವರ ಒಟ್ಟು ನಿವ್ವಳ ಮೌಲ್ಯ 86 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ. ಅವರ ಆದಾಯದ ಮುಖ್ಯ ಮೂಲ ಬಿಸಿಸಿಐ ಒಪ್ಪಂದ, ಬ್ರಾಂಡ್ ಎಂಡಾರ್ಸ್ಮೆಂಟ್ಗಳು ಮತ್ತು ಐಪಿಎಲ್ ಸಂಬಳವಾಗಿದೆ.
ಸಂಜು ಸ್ಯಾಮ್ಸನ್ ಬಿಸಿಸಿಐನ ಗ್ರೇಡ್ ಸಿ ಕ್ರಿಕೆಟಿಗರ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಅವರಿಗೆ ವಾರ್ಷಿಕ 1 ಕೋಟಿ ರೂ. ನೀಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಇದಲ್ಲದೆ, ಅವರು 1 ಏಕದಿನ ಪಂದ್ಯಕ್ಕೆ 6 ಲಕ್ಷ & 1 ಟಿ20 ಪಂದ್ಯಕ್ಕೆ 3 ಲಕ್ಷ ಪಡೆಯುತ್ತಾರೆ.
ವರದಿಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ಐಪಿಎಲ್ ಫ್ರಾಂಚೈಸಿ ಚೆನ್ನೈ ಸೂಪರ್ ಕಿಂಗ್ಸ್, ರವೀಂದ್ರ ಜಡೇಜಾ ಮತ್ತು ಸ್ಯಾಮ್ ಕರನ್ ಬದಲಿಗೆ ರಾಜಸ್ಥಾನ ರಾಯಲ್ಸ್ನಿಂದ ಸಂಜು ಸ್ಯಾಮ್ಸನ್ ಅವರನ್ನು ಟ್ರೇಡ್ ಮಾಡಬಹುದು.
ಸಂಜು ರಾಜಸ್ಥಾನ ರಾಯಲ್ಸ್ ಪರ 11 ಸೀಸನ್ಗಳನ್ನು ಆಡಿದ್ದಾರೆ. ಈ 11 ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಅವರು ಫ್ರಾಂಚೈಸಿಯಿಂದ 93 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಸಂಪಾದಿಸಿದ್ದಾರೆ. 2025 ರಲ್ಲಿ ಅವರಿಗೆ 18 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿಗಳನ್ನು ನೀಡಲಾಗಿತ್ತು.
ಸಂಜು ಸ್ಯಾಮ್ಸನ್ ಕೇರಳದ ವಿಝಿಂಜಂನಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 4 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಮೌಲ್ಯದ ಭವ್ಯವಾದ ಮನೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. ಇದಲ್ಲದೆ, ಅವರು ಬೆಂಗಳೂರು, ಮುಂಬೈ ಮತ್ತು ಹೈದರಾಬಾದ್ನಲ್ಲಿಯೂ ಅನೇಕ ಆಸ್ತಿಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ.
ಸಂಜು ಸ್ಯಾಮ್ಸನ್ MRF ಟೈರ್ಸ್, ASICS, Myntra, Kookaburra, Red Bull ನಂತಹ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ಗಳನ್ನು ಪ್ರಮೋಟ್ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ, ಇದರಿಂದ ಅವರು 50 ಲಕ್ಷದಿಂದ 1 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿಗಳವರೆಗೆ ಗಳಿಸುತ್ತಾರೆ.
