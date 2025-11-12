Kannada

ಐಪಿಎಲ್ ಟ್ರೇಡ್‌ಗೂ ಮುನ್ನವೇ ಕೋಟ್ಯಧಿಪತಿ ಸಂಜು, ಲೈಫ್‌ಸ್ಟೈಲ್ ನೋಡಿ

cricket-sports Nov 12 2025
Author: Naveen Kodase Image Credits:Instagram@imsanjusamson
Kannada

ಹುಟ್ಟುಹಬ್ಬದ ಶುಭಾಶಯಗಳು ಸಂಜು ಸ್ಯಾಮ್ಸನ್

ಸಂಜು ಸ್ಯಾಮ್ಸನ್ ಐಪಿಎಲ್ ಟ್ರೇಡ್ ವಿಚಾರವಾಗಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಸುದ್ದಿಯಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಈ ನಡುವೆ ನವೆಂಬರ್ 11 ರಂದು ತಮ್ಮ 30ನೇ ಹುಟ್ಟುಹಬ್ಬವನ್ನು ಆಚರಿಸಿಕೊಂಡರು. ಈ ಕ್ರಿಕೆಟಿಗನ ನಿವ್ವಳ ಮೌಲ್ಯ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿಯೋಣ.

Image credits: Instagram@imsanjusamson
Kannada

ಸಂಜು ಸ್ಯಾಮ್ಸನ್ ಅವರ ನಿವ್ವಳ ಮೌಲ್ಯ

ವರದಿಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ಸಂಜು ಸ್ಯಾಮ್ಸನ್ ಅವರ ಒಟ್ಟು ನಿವ್ವಳ ಮೌಲ್ಯ 86 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ. ಅವರ ಆದಾಯದ ಮುಖ್ಯ ಮೂಲ ಬಿಸಿಸಿಐ ಒಪ್ಪಂದ, ಬ್ರಾಂಡ್ ಎಂಡಾರ್ಸ್‌ಮೆಂಟ್‌ಗಳು ಮತ್ತು ಐಪಿಎಲ್ ಸಂಬಳವಾಗಿದೆ.

Image credits: Instagram@imsanjusamson
Kannada

ಸಂಜು ಸ್ಯಾಮ್ಸನ್ ಅವರ ಬಿಸಿಸಿಐ ಸಂಬಳ

ಸಂಜು ಸ್ಯಾಮ್ಸನ್ ಬಿಸಿಸಿಐನ ಗ್ರೇಡ್ ಸಿ ಕ್ರಿಕೆಟಿಗರ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಅವರಿಗೆ ವಾರ್ಷಿಕ 1 ಕೋಟಿ ರೂ. ನೀಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಇದಲ್ಲದೆ, ಅವರು 1 ಏಕದಿನ ಪಂದ್ಯಕ್ಕೆ 6 ಲಕ್ಷ & 1 ಟಿ20 ಪಂದ್ಯಕ್ಕೆ 3 ಲಕ್ಷ ಪಡೆಯುತ್ತಾರೆ.

Image credits: Instagram@imsanjusamson
Kannada

ಸಿಎಸ್‌ಕೆ ಜೊತೆ ಕೈಜೋಡಿಸಬಹುದು ಸಂಜು ಸ್ಯಾಮ್ಸನ್

ವರದಿಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ಐಪಿಎಲ್ ಫ್ರಾಂಚೈಸಿ ಚೆನ್ನೈ ಸೂಪರ್ ಕಿಂಗ್ಸ್, ರವೀಂದ್ರ ಜಡೇಜಾ ಮತ್ತು ಸ್ಯಾಮ್ ಕರನ್ ಬದಲಿಗೆ ರಾಜಸ್ಥಾನ ರಾಯಲ್ಸ್‌ನಿಂದ ಸಂಜು ಸ್ಯಾಮ್ಸನ್ ಅವರನ್ನು ಟ್ರೇಡ್ ಮಾಡಬಹುದು.

Image credits: Instagram@imsanjusamson
Kannada

ರಾಜಸ್ಥಾನ ರಾಯಲ್ಸ್‌ನಿಂದ ಕೋಟಿಗಟ್ಟಲೆ ಗಳಿಕೆ

ಸಂಜು ರಾಜಸ್ಥಾನ ರಾಯಲ್ಸ್‌ ಪರ 11 ಸೀಸನ್‌ಗಳನ್ನು ಆಡಿದ್ದಾರೆ. ಈ 11 ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಅವರು ಫ್ರಾಂಚೈಸಿಯಿಂದ 93 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಸಂಪಾದಿಸಿದ್ದಾರೆ.  2025 ರಲ್ಲಿ ಅವರಿಗೆ 18 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿಗಳನ್ನು ನೀಡಲಾಗಿತ್ತು.

Image credits: Instagram@imsanjusamson
Kannada

ಸಂಜು ಸ್ಯಾಮ್ಸನ್ ಅವರ ಐಷಾರಾಮಿ ಮನೆ

ಸಂಜು ಸ್ಯಾಮ್ಸನ್ ಕೇರಳದ ವಿಝಿಂಜಂನಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 4 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಮೌಲ್ಯದ ಭವ್ಯವಾದ ಮನೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. ಇದಲ್ಲದೆ, ಅವರು ಬೆಂಗಳೂರು, ಮುಂಬೈ ಮತ್ತು ಹೈದರಾಬಾದ್‌ನಲ್ಲಿಯೂ ಅನೇಕ ಆಸ್ತಿಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ.

Image credits: Instagram@imsanjusamson
Kannada

ಈ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್‌ಗಳನ್ನು ಸಂಜು ಸ್ಯಾಮ್ಸನ್ ಎಂಡಾರ್ಸ್ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ

ಸಂಜು ಸ್ಯಾಮ್ಸನ್ MRF ಟೈರ್ಸ್, ASICS, Myntra, Kookaburra, Red Bull ನಂತಹ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್‌ಗಳನ್ನು ಪ್ರಮೋಟ್ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ, ಇದರಿಂದ ಅವರು 50 ಲಕ್ಷದಿಂದ 1 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿಗಳವರೆಗೆ ಗಳಿಸುತ್ತಾರೆ. 

Image credits: Instagram@imsanjusamson

ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಟಿ20 ಕ್ರಿಕೆಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಸಂಜು ಸ್ಯಾಮ್ಸನ್ ಅವರ 5 ದೊಡ್ಡ ಸಾಧನೆಗಳು

IPL 2026: ಪಂಜಾಬ್ ಕಿಂಗ್ಸ್‌ನಿಂದ ಈ 5 ಆಟಗಾರರಿಗೆ ಗೇಟ್‌ಪಾಸ್?

ಕೇವಲ ಒನ್‌ಡೇ ಮ್ಯಾಚ್ ಆಡಿಯೇ ಬಿಸಿಸಿಐನಿಂದ ಕೋಟಿ ಕೋಟಿ ಗಳಿಸ್ತಾರೆ ಕೊಹ್ಲಿ!

ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಆಫೀಸ್ ಲುಕ್‌ಗಾಗಿ ವಿರಾಟ್ ಕೊಹ್ಲಿ ರೀತಿ ಸ್ಟೈಲೀಷ್ ಆಗಿ ರೆಡಿಯಾಗಿ!