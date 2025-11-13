Kannada

ಸಂಜು ಸ್ಯಾಮ್ಸನ್ ಪತ್ನಿ ಚಾರುಲತಾ

ಸೌಂದರ್ಯದಲ್ಲಿ ನಟಿಯರಿಗೂ ಸವಾಲು

Nov 13 2025
Author: Naveen Kodase Image Credits:Instagram@charulatha_remesh
ಯಾರು ಈ ಸಂಜು ಸ್ಯಾಮ್ಸನ್ ಪತ್ನಿ?

ಸಂಜು ಸ್ಯಾಮ್ಸನ್ ಅವರ ಪತ್ನಿಯ ಹೆಸರು ಚಾರುಲತಾ ರಮೇಶ್. ಅವರು ಮೂಲತಃ ಕೇರಳದ ತಿರುವನಂತಪುರದವರು.

ಚಾರುಲತಾ ಏನು ಮಾಡುತ್ತಾರೆ?

ಚಾರುಲತಾ ಒಬ್ಬ ಉದ್ಯಮಿ. ಅವರು ರಸಾಯನಶಾಸ್ತ್ರದಲ್ಲಿ ಪದವಿ ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ. ನಂತರ ಮಾನವ ಸಂಪನ್ಮೂಲದಲ್ಲಿ ಸ್ನಾತಕೋತ್ತರ ಪದವಿ ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ.

ಸಂಜು ಮತ್ತು ಚಾರುಲತಾ ಭೇಟಿಯಾಗಿದ್ದು ಹೀಗೆ

ಸಂಜು ಸ್ಯಾಮ್ಸನ್ ಮತ್ತು ಚಾರುಲತಾ ಅವರು ಮಾರ್ ಇವಾನಿಯೋಸ್ ಕಾಲೇಜಿನಲ್ಲಿ ಭೇಟಿಯಾದರು. ಸಂಜು ಅಲ್ಲಿ ಬಿಎ ಓದುತ್ತಿದ್ದರೆ, ಚಾರುಲತಾ ರಸಾಯನಶಾಸ್ತ್ರದಲ್ಲಿ ಬಿಎಸ್ಸಿ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದರು.

ಫೇಸ್‌ಬುಕ್‌ನಿಂದ ಶುರುವಾಯ್ತು ಮಾತುಕತೆ

ಚಾರುಲತಾ-ಸಂಜು ಮೊದಲ ಮಾತುಕತೆ ಫೇಸ್‌ಬುಕ್‌ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರಂಭವಾಯಿತು. 2013ರಲ್ಲಿ ಸಂಜು ಆಕೆಗೆ ಫ್ರೆಂಡ್ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಕಳುಹಿಸಿದರು, ಅದನ್ನು ಚಾರುಲತಾ ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡರು. ನಂತರ 'Hi' ಸಂದೇಶದೊಂದಿಗೆ ಮಾತುಕತೆ ಶುರುವಾಯಿತು.

5 ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಪರಸ್ಪರ ಡೇಟಿಂಗ್

ಮದುವೆಗೂ ಮುನ್ನ ಸಂಜು ಮತ್ತು ಚಾರುಲತಾ 5 ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಪರಸ್ಪರ ಡೇಟಿಂಗ್ ಮಾಡಿದ್ದರು ಮತ್ತು ತಮ್ಮ ಸಂಬಂಧವನ್ನು ರಹಸ್ಯವಾಗಿಟ್ಟಿದ್ದರು.

2018ರಲ್ಲಿ ಒಂದಾದ ಸಂಜು ಮತ್ತು ಚಾರುಲತಾ

ಚಾರುಲತಾ ಮತ್ತು ಸಂಜು ಸ್ಯಾಮ್ಸನ್ ಡಿಸೆಂಬರ್ 22, 2018 ರಂದು ಕೋವಲಂನ ರೆಸಾರ್ಟ್‌ನಲ್ಲಿ ವಿವಾಹವಾದರು. ಇಬ್ಬರ ಮದುವೆಯ ಫೋಟೋಗಳು ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣಗಳಲ್ಲಿ ವೈರಲ್ ಆಗಿದ್ದವು.

ಅತೀ ಸುಂದರಿ ಚಾರುಲತಾ

ಚಾರುಲತಾ ರಮೇಶ್ ತುಂಬಾ ಸುಂದರವಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಅವರ ಫೋಟೋಗಳು ಆಗಾಗ ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣಗಳಲ್ಲಿ ವೈರಲ್ ಆಗುತ್ತವೆ. ಇನ್‌ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್‌ನಲ್ಲಿ 1.51 ಲಕ್ಷಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಜನರು ಅವರನ್ನು ಫಾಲೋ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. 

Image credits: Instagram@charulatha_remesh

