ಪಂಜಾಬ್ ಕಿಂಗ್ಸ್ನಿಂದ ಈ 5 ಆಟಗಾರರು ಔಟ್ ಆಗಬಹುದು
ಐಪಿಎಲ್ 2025 ರಲ್ಲಿ ಪಂಜಾಬ್ ಕಿಂಗ್ಸ್ ಫೈನಲ್ ತಲುಪಿತ್ತು, ಆದರೆ ಟ್ರೋಫಿ ಗೆಲುವಿನ ಹೊಸ್ತಿಲಲ್ಲಿ ಮುಗ್ಗರಿಸಿತ್ತು. ಹಲವು ಆಟಗಾರರು ಉತ್ತಮ ಪ್ರದರ್ಶನ ನೀಡಿದರೆ, ಹಲವರು ವಿಫಲರಾದರು.
ಈ ಮಧ್ಯೆ, ಮುಂದಿನ ಸೀಸನ್ನ ಮಿನಿ ಹರಾಜಿನ ಮೊದಲು ಪಂಜಾಬ್ ಕಿಂಗ್ಸ್ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಬಹುದಾದ 5 ಆಟಗಾರರ ಬಗ್ಗೆ ಇಂದು ನಾವು ನಿಮಗೆ ಹೇಳುತ್ತೇವೆ. ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ಅನುಭವಿ ಆಟಗಾರನೂ ಇದ್ದಾನೆ.
ನ್ಯೂಜಿಲೆಂಡ್ನ ವೇಗದ ಬೌಲರ್ ಲಾಕಿ ಫರ್ಗ್ಯೂಸನ್ಗೆ ಪಂಜಾಬ್ ಕಿಂಗ್ಸ್ ತಂಡ ಗೇಟ್ಪಾಸ್ ನೀಡಬಹುದು. ಕಳೆದ ಋತುವಿನಲ್ಲಿ 4 ಪಂದ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಕೇವಲ 5 ವಿಕೆಟ್ ಪಡೆದಿದ್ದರು. ಇದಲ್ಲದೆ, ಅವರು ಆಗಾಗ್ಗೆ ಗಾಯಗೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ.
ಅಫ್ಘಾನಿಸ್ತಾನದ ಕ್ರಿಕೆಟಿಗ ಅಜ್ಮತುಲ್ಲಾ ಒಮರ್ಜಾಯ್ ಅವರೊಂದಿಗಿನ ಸಂಬಂಧವನ್ನು ಪಂಜಾಬ್ ಕಿಂಗ್ಸ್ ಕಡಿದುಕೊಳ್ಳಬಹುದು. ಕಳೆದ ಋತುವಿನಲ್ಲಿ 9 ಪಂದ್ಯಗಳ 5 ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ಗಳಲ್ಲಿ 57 ರನ್ ಗಳಿಸಿ 8 ವಿಕೆಟ್ ಪಡೆದಿದ್ದರು.
ದೇಶಿ ಕ್ರಿಕೆಟ್ನಲ್ಲಿ ಅದ್ಭುತ ಪ್ರದರ್ಶನದ ನಂತರ ಪಂಜಾಬ್ ಕಿಂಗ್ಸ್ ಯುವ ಬ್ಯಾಟ್ಸ್ಮನ್ ಸೂರ್ಯಾಂಶ್ ಶೆಡ್ಗೆ ಅವರನ್ನು ಖರೀದಿಸಿತ್ತು. ಅವರು 7 ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ಗಳಲ್ಲಿ ಕೇವಲ 7 ರನ್ ಗಳಿಸಿದರು.
ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾದ ಆಲ್ರೌಂಡರ್ ಆರನ್ ಹಾರ್ಡಿ ಕೂಡ ಪಂಜಾಬ್ ಕಿಂಗ್ಸ್ನಿಂದ ಹೊರಬೀಳಬಹುದು. ಕಳೆದ ಇಡೀ ಸೀಸನ್ನಲ್ಲಿ ಅವರು ಬೆಂಚ್ ಕಾಯಿಸಿದ್ದರು. ಇದಲ್ಲದೆ, ಅವರ ಟಿ20 ದಾಖಲೆ ಉತ್ತಮವಾಗಿಲ್ಲ.
ಈ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿರುವ ಅತಿದೊಡ್ಡ ಹೆಸರು ಗ್ಲೆನ್ ಮ್ಯಾಕ್ಸ್ವೆಲ್, ಅವರು ಮುಂದಿನ ಋತುವಿನಲ್ಲಿ ಪಂಜಾಬ್ ಪರ ಆಡುವುದು ಕಷ್ಟ. ಅವರ ಐಪಿಎಲ್ ದಾಖಲೆ ತುಂಬಾ ಕಳಪೆಯಾಗಿದೆ ಮತ್ತು 19 ಬಾರಿ ಡಕೌಟ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ.
