ಅಫ್ಘಾನಿಸ್ತಾನದ ಸ್ಟಾರ್ ಸ್ಪಿನ್ನರ್ ರಶೀದ್ ಖಾನ್ ಎರಡನೇ ಮದುವೆಯಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಕುರಿತು ಅವರು ತಮ್ಮ ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ ಪೋಸ್ಟ್ ಮೂಲಕ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು ಆಗಸ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ವಿವಾಹವಾಗಿದ್ದಾರೆ.
ರಶೀದ್ ಖಾನ್ಗಿಂತ ಮೊದಲು 2 ಮದುವೆಯಾದ 5 ಕ್ರಿಕೆಟಿಗರ ಬಗ್ಗೆ ಇಂದು ನಾವು ನಿಮಗೆ ಹೇಳಲಿದ್ದೇವೆ. ಈ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಭಾರತದ ಸ್ಟಾರ್ ಕ್ರಿಕೆಟಿಗರೂ ಇದ್ದಾರೆ.
ಭಾರತದ ಮಾಜಿ ಕ್ರಿಕೆಟಿಗ ದಿನೇಶ್ ಕಾರ್ತಿಕ್, ನಿಖಿತಾ ವಂಜಾರಾ ಅವರನ್ನು ಮೊದಲು ಮದುವೆಯಾಗಿದ್ದರು. ವಿಚ್ಛೇದನದ ನಂತರ, ಅವರು 2015 ರಲ್ಲಿ ದೀಪಿಕಾ ಪಲ್ಲಿಕಲ್ ಅವರನ್ನು ವಿವಾಹವಾದರು.
ಪಾಕಿಸ್ತಾನದ ಮಾಜಿ ಕ್ರಿಕೆಟಿಗ ಶೋಯೆಬ್ ಮಲಿಕ್ ಈ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು ಮೊದಲು ಆಯೇಷಾ ಸಿದ್ದಿಕಿ, ನಂತರ ಸಾನಿಯಾ ಮಿರ್ಜಾ ಮತ್ತು ಮೂರನೆಯದಾಗಿ ಸನಾ ಜಾವೇದ್ ಅವರನ್ನು ಮದುವೆಯಾಗಿದ್ದಾರೆ.
ಪಾಕಿಸ್ತಾನದ ಮಾಜಿ ಕ್ರಿಕೆಟಿಗ ಇಮ್ರಾನ್ ಖಾನ್ ಮೂರು ಮದುವೆಯಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು ಜೆಮಿಮಾ ಗೋಲ್ಡ್ ಸ್ಮಿತ್, ರೆಹಮ್ ಖಾನ್ ಮತ್ತು ಬುಶ್ರಾ ಬೀಬಿ ಅವರನ್ನು ವಿವಾಹವಾಗಿದ್ದಾರೆ.
ಭಾರತದ ಮಾಜಿ ಕ್ರಿಕೆಟಿಗ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಅಜರುದ್ದೀನ್ 1987ರಲ್ಲಿ ನೌರೀನ್ ಅವರನ್ನು ವಿವಾಹವಾದರು. ನಂತರ ವಿಚ್ಛೇದನ ನೀಡಿ 1996ರಲ್ಲಿ ಬಾಲಿವುಡ್ ನಟಿ ಸಂಗೀತಾ ಬಿಜ್ಲಾನಿ ಅವರನ್ನು ಮದುವೆಯಾದರು.
ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾದ ಮಾಜಿ ಬೌಲರ್ ಬ್ರೆಟ್ ಲೀ ಕೂಡ 2 ಮದುವೆಯಾಗಿದ್ದಾರೆ. 2006 ರಲ್ಲಿ ಎಲಿಜಬೆತ್ ಕೆಂಪ್ ಅವರನ್ನು ವಿವಾಹವಾದರು. 2009 ರಲ್ಲಿ ವಿಚ್ಛೇದನ ಪಡೆದು, 2014 ರಲ್ಲಿ ಎರಡನೇ ಮದುವೆಯಾದರು.
