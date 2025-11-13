Kannada

ರಶೀದ್ ಖಾನ್‌ಗಿಂತ ಮೊದಲು 2 ಮದುವೆಯಾದ 5 ಕ್ರಿಕೆಟಿಗರು

Nov 13 2025
Author: Naveen Kodase
ರಶೀದ್ ಖಾನ್ ಎರಡನೇ ಮದುವೆ

ಅಫ್ಘಾನಿಸ್ತಾನದ ಸ್ಟಾರ್ ಸ್ಪಿನ್ನರ್ ರಶೀದ್ ಖಾನ್ ಎರಡನೇ ಮದುವೆಯಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಕುರಿತು ಅವರು ತಮ್ಮ ಇನ್‌ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ ಪೋಸ್ಟ್ ಮೂಲಕ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು ಆಗಸ್ಟ್‌ನಲ್ಲಿ ವಿವಾಹವಾಗಿದ್ದಾರೆ.

Image credits: social media
ರಶೀದ್‌ಗಿಂತ ಮೊದಲು 2 ಮದುವೆಯಾದ 5 ಕ್ರಿಕೆಟಿಗರು

ರಶೀದ್ ಖಾನ್‌ಗಿಂತ ಮೊದಲು 2 ಮದುವೆಯಾದ 5 ಕ್ರಿಕೆಟಿಗರ ಬಗ್ಗೆ ಇಂದು ನಾವು ನಿಮಗೆ ಹೇಳಲಿದ್ದೇವೆ. ಈ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಭಾರತದ ಸ್ಟಾರ್ ಕ್ರಿಕೆಟಿಗರೂ ಇದ್ದಾರೆ.

Image credits: social media
ದಿನೇಶ್ ಕಾರ್ತಿಕ್

ಭಾರತದ ಮಾಜಿ ಕ್ರಿಕೆಟಿಗ ದಿನೇಶ್ ಕಾರ್ತಿಕ್, ನಿಖಿತಾ ವಂಜಾರಾ ಅವರನ್ನು ಮೊದಲು ಮದುವೆಯಾಗಿದ್ದರು. ವಿಚ್ಛೇದನದ ನಂತರ, ಅವರು 2015 ರಲ್ಲಿ ದೀಪಿಕಾ ಪಲ್ಲಿಕಲ್ ಅವರನ್ನು ವಿವಾಹವಾದರು.

Image credits: social media
ಶೋಯೆಬ್ ಮಲಿಕ್

ಪಾಕಿಸ್ತಾನದ ಮಾಜಿ ಕ್ರಿಕೆಟಿಗ ಶೋಯೆಬ್ ಮಲಿಕ್ ಈ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು ಮೊದಲು ಆಯೇಷಾ ಸಿದ್ದಿಕಿ, ನಂತರ ಸಾನಿಯಾ ಮಿರ್ಜಾ ಮತ್ತು ಮೂರನೆಯದಾಗಿ ಸನಾ ಜಾವೇದ್ ಅವರನ್ನು ಮದುವೆಯಾಗಿದ್ದಾರೆ.

Image credits: social media
ಇಮ್ರಾನ್ ಖಾನ್

ಪಾಕಿಸ್ತಾನದ ಮಾಜಿ ಕ್ರಿಕೆಟಿಗ ಇಮ್ರಾನ್ ಖಾನ್ ಮೂರು ಮದುವೆಯಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು ಜೆಮಿಮಾ ಗೋಲ್ಡ್ ಸ್ಮಿತ್, ರೆಹಮ್ ಖಾನ್ ಮತ್ತು ಬುಶ್ರಾ ಬೀಬಿ ಅವರನ್ನು ವಿವಾಹವಾಗಿದ್ದಾರೆ.

Image credits: social media
ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಅಜರುದ್ದೀನ್

ಭಾರತದ ಮಾಜಿ ಕ್ರಿಕೆಟಿಗ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಅಜರುದ್ದೀನ್ 1987ರಲ್ಲಿ ನೌರೀನ್ ಅವರನ್ನು ವಿವಾಹವಾದರು. ನಂತರ ವಿಚ್ಛೇದನ ನೀಡಿ 1996ರಲ್ಲಿ ಬಾಲಿವುಡ್ ನಟಿ ಸಂಗೀತಾ ಬಿಜ್ಲಾನಿ ಅವರನ್ನು ಮದುವೆಯಾದರು.

Image credits: Asianet News
ಬ್ರೆಟ್ ಲೀ

ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾದ ಮಾಜಿ ಬೌಲರ್ ಬ್ರೆಟ್ ಲೀ ಕೂಡ 2 ಮದುವೆಯಾಗಿದ್ದಾರೆ. 2006 ರಲ್ಲಿ ಎಲಿಜಬೆತ್ ಕೆಂಪ್ ಅವರನ್ನು ವಿವಾಹವಾದರು. 2009 ರಲ್ಲಿ ವಿಚ್ಛೇದನ ಪಡೆದು, 2014 ರಲ್ಲಿ ಎರಡನೇ ಮದುವೆಯಾದರು.

Image credits: social media

