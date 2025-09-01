ಶ್ರೀಶಾಂತ್ ಪತ್ನಿ ಭುವನೇಶ್ವರಿ ಕುಮಾರಿ, ಐಪಿಎಲ್ ಮಾಜಿ ಚೇರ್ಮನ್ ಲಲಿತ್ ಮೋದಿ ವಿರುದ್ಧ ವಾಗ್ದಾಳಿ ನಡೆಸಿದ್ದಾರೆ.
ಶ್ರೀಶಾಂತ್ ಪತ್ನಿ ಭುವನೇಶ್ವರಿ ಕುಮಾರಿ, ರಾಜಮನೆತನದವರು. ಅವರ ಕುಟುಂಬ ರಾಜಸ್ಥಾನದ ಅಲ್ವಾರ್ನ ದಿವಾನ್ಪುರದವರು ಎನ್ನುವುದು ಬಹುತೇಕ ಮಂದಿಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ.
ಶ್ರೀಶಾಂತ್ ಮತ್ತು ಭುವನೇಶ್ವರಿ ಮೊದಲ ಭೇಟಿ ಜೈಪುರದಲ್ಲಿ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಪಂದ್ಯದ ವೇಳೆ ನಡೆಯಿತು. ಶ್ರೀಶಾಂತ್ ಮೊದಲ ನೋಟದಲ್ಲೇ ಭುವನೇಶ್ವರಿಗೆ ಕ್ಲೀನ್ ಬೌಲ್ಡ್ ಆದರು.
ಭುವನೇಶ್ವರಿ ಕುಮಾರಿ ಮತ್ತು ಶ್ರೀಶಾಂತ್ 2013 ರಲ್ಲಿ ವಿವಾಹವಾದರು. ಅವರಿಗೆ ಇಬ್ಬರು ಮಕ್ಕಳಿದ್ದಾರೆ. ಸೂರ್ಯಶ್ರೀ ಶ್ರೀಶಾಂತ್ ಮತ್ತು ಶ್ರೀ ಸಾನ್ವಿಕಾ ಶ್ರೀಶಾಂತ್.
ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಹರ್ಭಜನ್ ಸಿಂಗ್ ಮತ್ತುಶ್ರೀಶಾಂತ್ ನಡುವಿನ ಕಪಾಳಮೋಕ್ಷದ ಇನ್ನೊಂದು ವಿಡಿಯೋ ಲಲಿತ್ ಮೋದಿ ಹರಿಬಿಟ್ಟಿದ್ದರು. ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ಶ್ರೀಶಾಂತ್ ಪತ್ನಿ ಅವರನ್ನು ತೀವ್ರ ತರಾಟೆಗೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ
2008 ರಲ್ಲಿ ಶ್ರೀಶಾಂತ್ ಮತ್ತು ಹರ್ಭಜನ್ ನಡುವಿನ ಕಪಾಳಮೋಕ್ಷ ಪ್ರಕರಣದ ವಿಡಿಯೋ ಯಾರೂ ನೋಡಿರಲಿಲ್ಲ. ಲಲಿತ್ ಮೋದಿ ಮೈಕೆಲ್ ಕ್ಲಾರ್ಕ್ ಪಾಡ್ಕ್ಯಾಸ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ಘಟನೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಿದ್ದರು. ಆ ವಿಡಿಯೋ ವೈರಲ್ ಆಗಿತ್ತು.
ಲಜ್ಜೆಗೆಟ್ಟ ಲಲಿತ್ ಮೋದಿ ಮತ್ತು ಮೈಕೆಲ್ ಕ್ಲಾರ್ಕ್, ನೀವು ಮನುಷ್ಯರಲ್ಲ. 2008ರ ಘಟನೆಯನ್ನು ಪ್ರಚಾರಕ್ಕಾಗಿ ಬಳಸುತ್ತಿದ್ದೀರಿ ಎಂದು ಭುವನೇಶ್ವರಿ ತಮ್ಮ ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ನಲ್ಲಿ ಬರೆದುಕೊಂಡಿದ್ದರು.
ಹರ್ಭಜನ್ ಸಿಂಗ್ ಈ ಘಟನೆಗೆ ತುಂಬಾ ವಿಷಾದ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಶ್ರೀಶಾಂತ್ ಅವರನ್ನು ಹಲವು ಬಾರಿ ಕ್ಷಮೆ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ.
