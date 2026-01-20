ವುಮೆನ್ಸ್ ಪ್ರೀಮಿಯರ್ ಲೀಗ್ 2026ರಲ್ಲಿ ಸ್ಮೃತಿ ಮಂಧನಾ ನಾಯಕತ್ವದ ರಾಯಲ್ ಚಾಲೆಂಜರ್ಸ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಸತತ ಐದು ಪಂದ್ಯಗಳನ್ನು ಗೆದ್ದು ಪ್ಲೇಆಫ್ಗೆ ಅರ್ಹತೆ ಪಡೆದಿದೆ. ಅವರ 8 ಅದ್ಭುತ ಲುಕ್ಗಳನ್ನು ನೋಡೋಣ ಬನ್ನಿ.
WPL 2026ರಲ್ಲಿ ರಾಯಲ್ ಚಾಲೆಂಜರ್ಸ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಮಹಿಳಾ ತಂಡವು ಅಜೇಯವಾಗಿ ಸತತ ಐದು ಗೆಲುವುಗಳನ್ನು ದಾಖಲಿಸಿ ಪ್ಲೇಆಫ್ಗೆ ಅರ್ಹತೆ ಪಡೆದಿದೆ. ಜನವರಿ 19 ರಂದು ಅವರು GTಯನ್ನು 61 ರನ್ಗಳಿಂದ ಸೋಲಿಸಿದರು.
ವುಮೆನ್ಸ್ ಪ್ರೀಮಿಯರ್ ಲೀಗ್ನ 12ನೇ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಸ್ಮೃತಿ ಮಂಧಾನ ಗುಜರಾತ್ ಜೈಂಟ್ಸ್ ವಿರುದ್ಧ 23 ಎಸೆತಗಳಲ್ಲಿ 4 ಬೌಂಡರಿಗಳ ನೆರವಿನಿಂದ 26 ರನ್ ಗಳಿಸಿದರು. ಅವರು WPLನ 31 ಪಂದ್ಯಗಳಲ್ಲಿ 838 ರನ್ ಗಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಸ್ಮೃತಿ ಮಂಧನಾ ತಮ್ಮ ಸ್ಟೈಲ್ ಮತ್ತು ಲುಕ್ಸ್ಗಾಗಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಚರ್ಚೆಯಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ನಲ್ಲಿ ಅವರ ಫೋಟೋಗಳು ವೈರಲ್ ಆಗುತ್ತವೆ. ಈ ಫೋಟೋದಲ್ಲಿ ಅವರು ಐವರಿ ಹಾಲ್ಟರ್ ನೆಕ್ ಕಟ್ ಔಟ್ ಡ್ರೆಸ್ ಧರಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಸ್ಮೃತಿ ಮಂಧನಾ ಫಾರ್ಮಲ್ ಲುಕ್ನಲ್ಲೂ ತುಂಬಾ ಸ್ಟನ್ನಿಂಗ್ ಆಗಿ ಕಾಣುತ್ತಾರೆ. ಈ ನೀಲಿ ಮತ್ತು ಬಿಳಿ ಬಣ್ಣದ ಕೋ-ಆರ್ಡ್ ಸೆಟ್ನಲ್ಲಿ ಅವರ ಲುಕ್ ಕ್ಲಾಸಿಯಾಗಿ ಕಾಣುತ್ತಿದೆ.
ಸ್ಮೃತಿ ಮಂಧನಾ ವೆಸ್ಟರ್ನ್ ಉಡುಗೆಗಳಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರವಲ್ಲ, ಭಾರತೀಯ ಉಡುಗೆಯಲ್ಲೂ ತುಂಬಾ ಸುಂದರವಾಗಿ ಕಾಣುತ್ತಾರೆ. ಈ ಗುಲಾಬಿ ಬಣ್ಣದ ಶಾರ್ಟ್ ಕುರ್ತಾ ಮತ್ತು ಸಲ್ವಾರ್ನಲ್ಲಿ ಅವರ ಲುಕ್ ಅದ್ಭುತವಾಗಿದೆ.
ಈ ಕೆಂಪು ಬಣ್ಣದ ಪ್ರಿಂಟೆಡ್ ಲಾಂಗ್ ಸೂಟ್ನಲ್ಲಿ ಸ್ಮೃತಿ ಮಂಧನಾ ತುಂಬಾ ಮುದ್ದಾಗಿ ಕಾಣುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು ತುಂಬಾ ಸರಳವಾದ ಲುಕ್ ಅನ್ನು ಅಳವಡಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.
ಈ ಕಪ್ಪು ಬಣ್ಣದ ಫುಲ್ ಸ್ಲೀವ್ಸ್ ಲಾಂಗ್ ಡ್ರೆಸ್ನಲ್ಲಿ ಸ್ಮೃತಿ ಮಂಧನಾ ತುಂಬಾ ಗ್ಲಾಮರಸ್ ಆಗಿ ಕಾಣುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು ತಮ್ಮ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಸ್ಟೈಲಿಶ್ ಲುಕ್ನಿಂದ ಸೋಶಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಸಂಚಲನ ಮೂಡಿಸುತ್ತಾರೆ.
