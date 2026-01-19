Kannada

ಮೈದಾನದ ಹೀರೋ, ಮನೆಯ ಸೂಪರ್‌ಸ್ಟಾರ್ ಡ್ಯಾರಿಲ್ ಮಿಚೆಲ್

cricket-sports Jan 19 2026
Author: Naveen Kodase Image Credits:Instagram@ dazmitchell47
Kannada

ಭಾರತ vs ನ್ಯೂಜಿಲೆಂಡ್ ಏಕದಿನ ಸರಣಿ

ಭಾರತ ಮತ್ತು ನ್ಯೂಜಿಲೆಂಡ್ ನಡುವೆ 3 ಪಂದ್ಯಗಳ ಏಕದಿನ ಸರಣಿಯಲ್ಲಿ ನ್ಯೂಜಿಲೆಂಡ್ 2-1 ಅಂತರದಲ್ಲಿ ಜಯಗಳಿಸಿತು. ಈ ಸರಣಿಯಲ್ಲಿ ನ್ಯೂಜಿಲೆಂಡ್‌ನ ಸ್ಟಾರ್ ಆಟಗಾರ ಡ್ಯಾರಿಲ್ ಮಿಚೆಲ್ ಉತ್ತಮ ಫಾರ್ಮ್‌ನಲ್ಲಿದ್ದರು.

Image credits: Instagram@ dazmitchell47
Kannada

ಕೊನೆಯ ಏಕದಿನದಲ್ಲಿ ಡ್ಯಾರಿಲ್ ಮಿಚೆಲ್ ಶತಕ

ಭಾರತದ ವಿರುದ್ಧದ ಮೂರನೇ ಏಕದಿನ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಡ್ಯಾರಿಲ್ ಮಿಚೆಲ್ 171 ಎಸೆತಗಳಲ್ಲಿ 137 ರನ್ ಗಳಿಸಿದರು.  ಇದೀಗ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಚೊಚ್ಚಲ ಏಕದಿನ ಸರಣಿ ಗೆಲ್ಲಲು ನೆರವಾಯಿತು.

Image credits: Instagram@ dazmitchell47
Kannada

ಡ್ಯಾರಿಲ್ ಮಿಚೆಲ್ ಕುಟುಂಬ

ಡ್ಯಾರಿಲ್ ಮಿಚೆಲ್ ಅವರ ಪತ್ನಿಯ ಹೆಸರು ಆಮಿ ಮಿಚೆಲ್, ಅವರನ್ನು 2017 ರಲ್ಲಿ ವಿವಾಹವಾದರು. ಮದುವೆಗೂ ಮುನ್ನ ಇಬ್ಬರೂ ದೀರ್ಘಕಾಲದ ಸಂಬಂಧದಲ್ಲಿದ್ದರು ಮತ್ತು ಇಂದು ಸಂತೋಷದ ದಾಂಪತ್ಯ ಜೀವನವನ್ನು ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

Image credits: Instagram@ dazmitchell47
Kannada

ಡ್ಯಾರಿಲ್ ಮಿಚೆಲ್ ಮತ್ತು ಆಮಿಯ ಮಕ್ಕಳು

ಡ್ಯಾರಿಲ್ ಮಿಚೆಲ್ ಮತ್ತು ಆಮಿಗೆ ಇಬ್ಬರು ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳಿದ್ದಾರೆ. ಅವರ ಹಿರಿಯ ಮಗಳು ಆಡಿಸನ್ 2018 ರಲ್ಲಿ ಜನಿಸಿದಳು. ನಂತರ, ಅವರ ಎರಡನೇ ಮಗಳು ಲಿಲಿ 2020 ರಲ್ಲಿ ಜನಿಸಿದಳು.

Image credits: Instagram@ dazmitchell47
Kannada

ಡ್ಯಾರಿಲ್ ಮಿಚೆಲ್ ಅವರ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ

ಡ್ಯಾರಿಲ್ ಆಗಾಗ ತಮ್ಮ ಕುಟುಂಬದ ಫೋಟೋಗಳನ್ನು ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ, ಅದರಲ್ಲಿ ಅವರ ಸುಂದರ ಪತ್ನಿ ಮತ್ತು ಇಬ್ಬರು ಮುದ್ದಾದ ಹೆಣ್ಣುಮಕ್ಕಳು ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ.

Image credits: Instagram@ dazmitchell47
Kannada

ಸೋಶಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾ ಸ್ಟಾರ್ ಡ್ಯಾರಿಲ್ ಮಿಚೆಲ್

ಡ್ಯಾರಿಲ್ ಮಿಚೆಲ್ ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಸಕ್ರಿಯರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಇನ್‌ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್‌ನಲ್ಲಿ ಅವರಿಗೆ ಮೂರೂವರೆ ಲಕ್ಷಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಫಾಲೋವರ್ಸ್ ಇದ್ದು, ಅವರಿಗಾಗಿ ತಮ್ಮ ಕುಟುಂಬದ ಚಿತ್ರಗಳನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿರುತ್ತಾರೆ.

Image credits: Instagram@ dazmitchell47

ಸಾರಾ ತೆಂಡೂಲ್ಕರ್ ನೆಚ್ಚಿನ ಡಯಟ್ ಫುಡ್; ಈ ನಾನ್‌ವೆಜ್‌ ಅಂದ್ರೆ ತುಂಬಾ ಇಷ್ಟ!

ಅಂಡರ್-19 ವಿಶ್ವಕಪ್: ವಿರಾಟ್ ಕೊಹ್ಲಿ ದಾಖಲೆ ಮುರಿದ ವೈಭವ್ ಸೂರ್ಯವಂಶಿ!

ಸ್ಟೀವ್ ಸ್ಮಿತ್ ಲವ್ ಸ್ಟೋರಿ ಬಾಲಿವುಡ್ ಸಿನಿಮಾಗೂ ಕಮ್ಮಿ ಇಲ್ಲ!

ಯಾರು ಈ ಅಂಡರ್-19 ನಾಯಕ ಆಯುಷ್ ಮ್ಹಾತ್ರೆ? ಈತ 18ನೇ ವಯಸ್ಸಿಗೆ ಕೋಟ್ಯಾಧಿಪತಿ!