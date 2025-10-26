ಗಬ್ಬರ್ ಸಿಂಗ್ ಪ್ರೇಯಸಿಯ ಇಂಡಿಯನ್ ಲುಕ್ ವೈರಲ್
ಸೋಫಿ ಶೈನ್ ತಮ್ಮ ಅಧಿಕೃತ ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ ದೀಪಾವಳಿ ಆಚರಣೆಯ ಕೆಲವು ಚಿತ್ರಗಳನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಅವರು ನೀಲಿ ಬಣ್ಣದ ಸೀರೆ ಮತ್ತು ಕಾರ್ಸೆಟ್ ಬ್ಲೌಸ್ ಧರಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಐರಿಶ್ ಮೂಲದವರಾಗಿದ್ದರೂ, ಸೋಫಿ ಶೈನ್ ಭಾರತೀಯ ಉಡುಪುಗಳನ್ನು ಬಹಳ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಧರಿಸುತ್ತಾರೆ. ಈ ಹಳದಿ ಬಣ್ಣದ ಸಿಲ್ಕ್ ಸೂಟ್ನಲ್ಲಿ ಅವರು ಅಪ್ಸರೆಗಿಂತ ಕಡಿಮೆಯೇನಿಲ್ಲ.
ಗೋಲ್ಡನ್ ಕೂದಲು, ಬಿಳಿ ಬಣ್ಣ ಮತ್ತು ಬಾಟಲ್ ಗ್ರೀನ್ ಬಣ್ಣದ ಲಾಂಗ್ ಸೂಟ್ ಧರಿಸಿರುವ ಸೋಫಿ ಶೈನ್ ಅವರ ಈ ಲುಕ್ ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ಬಹಳ ಮೆಚ್ಚುಗೆಗೆ ಪಾತ್ರವಾಗಿತ್ತು.
ಸೀ ಬ್ಲೂ ಬಣ್ಣದ ಈ ಹ್ಯಾಂಡ್ ವರ್ಕ್ ಲೆಹೆಂಗಾದಲ್ಲಿ ಸೋಫಿ ಶೈನ್ ಅವರ ಸೌಂದರ್ಯಕ್ಕೆ ಸಾಟಿಯಿಲ್ಲ. ಇದರೊಂದಿಗೆ, ಅವರು ತಮ್ಮ ಕೂದಲನ್ನು ಕರ್ಲ್ ಮಾಡಿ, ಮಿನಿಮಲ್ ಆಭರಣ ಮತ್ತು ಮೇಕಪ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.
ಸೋಫಿ ಶೈನ್ ಈ ಇಂಡೋ-ವೆಸ್ಟರ್ನ್ ಕ್ರೀಮ್ ಬಣ್ಣದ ಸೀರೆಯಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ಸ್ಟನ್ನಿಂಗ್ ಆಗಿ ಕಾಣುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಇದರೊಂದಿಗೆ, ಅವರು ಕ್ರಿಸ್ಟಲ್ ವರ್ಕ್ ಇರುವ ಹೆವಿ ಬ್ಲೌಸ್ ಧರಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಈ ಕೆಂಪು ಬಣ್ಣದ ಪ್ಲೇನ್ ಸೀರೆಯಲ್ಲಿ ಸೋಫಿ ಶೈನ್ ಸಂಪೂರ್ಣ ದೇಸಿ ಹುಡುಗಿಯಂತೆ ಕಾಣುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಇದರೊಂದಿಗೆ, ಅವರು ಕೆಂಪು ಬಣ್ಣದ ಮೇಲೆ ಬಿಳಿ ಹೆವಿ ಜರ್ದೋಸಿ ವರ್ಕ್ ಇರುವ ಬ್ಲೌಸ್ ಧರಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಗೋಲ್ಡನ್ ಬಣ್ಣದ ಟಿಶ್ಯೂ ಸಿಲ್ಕ್ ಸೀರೆಯಲ್ಲಿ ಸೋಫಿ ಶೈನ್ ಸಂಪೂರ್ಣ ಭಾರತೀಯ ನಾರಿಯಂತೆ ಕಾಣುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ಅವರ ಈ ಚಿತ್ರವು ಬಹಳಷ್ಟು ಮೆಚ್ಚುಗೆ ಗಳಿಸಿತ್ತು.
