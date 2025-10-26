Kannada

ವಿದೇಶಿ ಗೆಳತಿಯ ದೇಸಿ ಲುಕ್

ಗಬ್ಬರ್ ಸಿಂಗ್ ಪ್ರೇಯಸಿಯ ಇಂಡಿಯನ್ ಲುಕ್ ವೈರಲ್

cricket-sports Oct 26 2025
Author: Naveen Kodase Image Credits:Instagram
ಶಿಖರ್ ಮತ್ತು ಸೋಫಿಯ ದೀಪಾವಳಿ ಫೋಟೋ

ಸೋಫಿ ಶೈನ್ ತಮ್ಮ ಅಧಿಕೃತ ಇನ್‌ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ ದೀಪಾವಳಿ ಆಚರಣೆಯ ಕೆಲವು ಚಿತ್ರಗಳನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಅವರು ನೀಲಿ ಬಣ್ಣದ ಸೀರೆ ಮತ್ತು ಕಾರ್ಸೆಟ್ ಬ್ಲೌಸ್ ಧರಿಸಿದ್ದಾರೆ.

Image credits: Instagram
ಇಂಡಿಯನ್ ಲುಕ್‌ನಲ್ಲಿ ಅದ್ಭುತವಾಗಿ ಕಾಣುವ ಸೋಫಿ

ಐರಿಶ್ ಮೂಲದವರಾಗಿದ್ದರೂ, ಸೋಫಿ ಶೈನ್ ಭಾರತೀಯ ಉಡುಪುಗಳನ್ನು ಬಹಳ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಧರಿಸುತ್ತಾರೆ. ಈ ಹಳದಿ ಬಣ್ಣದ ಸಿಲ್ಕ್ ಸೂಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಅವರು ಅಪ್ಸರೆಗಿಂತ ಕಡಿಮೆಯೇನಿಲ್ಲ.

Image credits: Instagram
ಹಸಿರು ಸೂಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಮಿಂಚಿದ ಸೋಫಿ ಶೈನ್

ಗೋಲ್ಡನ್ ಕೂದಲು, ಬಿಳಿ ಬಣ್ಣ ಮತ್ತು ಬಾಟಲ್ ಗ್ರೀನ್ ಬಣ್ಣದ ಲಾಂಗ್ ಸೂಟ್ ಧರಿಸಿರುವ ಸೋಫಿ ಶೈನ್ ಅವರ ಈ ಲುಕ್‌ ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ಬಹಳ ಮೆಚ್ಚುಗೆಗೆ ಪಾತ್ರವಾಗಿತ್ತು.

Image credits: Instagram
ಲೆಹೆಂಗಾದಲ್ಲಿ ಅದ್ಭುತವಾಗಿ ಕಾಣುವ ಸೋಫಿ ಶೈನ್

ಸೀ ಬ್ಲೂ ಬಣ್ಣದ ಈ ಹ್ಯಾಂಡ್ ವರ್ಕ್ ಲೆಹೆಂಗಾದಲ್ಲಿ ಸೋಫಿ ಶೈನ್ ಅವರ ಸೌಂದರ್ಯಕ್ಕೆ ಸಾಟಿಯಿಲ್ಲ. ಇದರೊಂದಿಗೆ, ಅವರು ತಮ್ಮ ಕೂದಲನ್ನು ಕರ್ಲ್ ಮಾಡಿ, ಮಿನಿಮಲ್ ಆಭರಣ ಮತ್ತು ಮೇಕಪ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.

Image credits: Instagram
ಸೀರೆಯಲ್ಲಿ ಸೋಫಿಯ ಸ್ಟೈಲಿಶ್ ಲುಕ್

ಸೋಫಿ ಶೈನ್ ಈ ಇಂಡೋ-ವೆಸ್ಟರ್ನ್ ಕ್ರೀಮ್ ಬಣ್ಣದ ಸೀರೆಯಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ಸ್ಟನ್ನಿಂಗ್ ಆಗಿ ಕಾಣುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಇದರೊಂದಿಗೆ, ಅವರು ಕ್ರಿಸ್ಟಲ್ ವರ್ಕ್ ಇರುವ ಹೆವಿ ಬ್ಲೌಸ್ ಧರಿಸಿದ್ದಾರೆ.

Image credits: Instagram
ಕೆಂಪು ಸೀರೆಯಲ್ಲಿ ದೇಸಿ ಹುಡುಗಿಯಂತೆ ಕಂಡ ಸೋಫಿ

ಈ ಕೆಂಪು ಬಣ್ಣದ ಪ್ಲೇನ್ ಸೀರೆಯಲ್ಲಿ ಸೋಫಿ ಶೈನ್ ಸಂಪೂರ್ಣ ದೇಸಿ ಹುಡುಗಿಯಂತೆ ಕಾಣುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಇದರೊಂದಿಗೆ, ಅವರು ಕೆಂಪು ಬಣ್ಣದ ಮೇಲೆ ಬಿಳಿ ಹೆವಿ ಜರ್ದೋಸಿ ವರ್ಕ್ ಇರುವ ಬ್ಲೌಸ್ ಧರಿಸಿದ್ದಾರೆ.

Image credits: Instagram
ಟಿಶ್ಯೂ ಸೀರೆಯಲ್ಲಿ ಸೋಫಿ ಶೈನ್ ಲುಕ್

ಗೋಲ್ಡನ್ ಬಣ್ಣದ ಟಿಶ್ಯೂ ಸಿಲ್ಕ್ ಸೀರೆಯಲ್ಲಿ ಸೋಫಿ ಶೈನ್ ಸಂಪೂರ್ಣ ಭಾರತೀಯ ನಾರಿಯಂತೆ ಕಾಣುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ಅವರ ಈ ಚಿತ್ರವು ಬಹಳಷ್ಟು ಮೆಚ್ಚುಗೆ ಗಳಿಸಿತ್ತು.

Image credits: Instagram

