ಭಾರತ ಏಕದಿನ ತಂಡದ ಅನುಭವಿ ಬ್ಯಾಟ್ಸ್ಮನ್ ವಿರಾಟ್ ಕೊಹ್ಲಿಗೆ 37 ವರ್ಷ. ಸದ್ಯ ಅವರು ಸಾಕಷ್ಟು ಚರ್ಚೆಯಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಮುಖ್ಯ ಕಾರಣ ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ ಎದುರಿನ ಕೊನೆಯ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿನ ಅವರ ಅದ್ಭುತ ಪ್ರದರ್ಶನ.
ವಿರಾಟ್ ಕೊಹ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಕೊನೆಯ ಏಕದಿನ ಪಂದ್ಯವನ್ನು ಸಿಡ್ನಿಯಲ್ಲಿ ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ ವಿರುದ್ಧ ಆಡಿದ್ದರು. ಇದಕ್ಕೂ ಮುನ್ನ ಇದೇ ಮೈದಾನದಲ್ಲಿ ಕೊನೆಯ ಟೆಸ್ಟ್ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಆಡಿದ್ದರು.
ವಿರಾಟ್ ಕೊಹ್ಲಿ ಈಗಾಗಲೇ ಟೆಸ್ಟ್ ಮತ್ತು ಟಿ20 ಕ್ರಿಕೆಟ್ಗೆ ನಿವೃತ್ತಿ ಘೋಷಿಸಿದ್ದು, ಇದೀಗ ಏಕದಿನ ಪಂದ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
ಬಿಸಿಸಿಐನ ಕೇಂದ್ರೀಯ ಒಪ್ಪಂದದಲ್ಲಿ ವಿರಾಟ್ ಕೊಹ್ಲಿ 'ಎ+' ಶ್ರೇಣಿಯಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಟೆಸ್ಟ್ ಹಾಗೂ ಟಿ20 ನಿವೃತ್ತಿಯ ಹೊರತಾಗಿಯೂ ಅವರು ಇದೇ ಶ್ರೇಣಿಯಲ್ಲಿ ಮುಂದುವರಿಯಲಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಹೇಳಿತ್ತು.
ವಿರಾಟ್ ಕೊಹ್ಲಿ 'ಎ+' ಶ್ರೇಣಿಯಲ್ಲಿದ್ದು, ಬಿಸಿಸಿಐನಿಂದ ವಾರ್ಷಿಕ 7 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಸಂಭಾವನೆ ಪಡೆಯಲಿದ್ದಾರೆ.
ಕಿಂಗ್ ವಿರಾಟ್ ಕೊಹ್ಲಿ ವಾರ್ಷಿಕ 7 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಸಂಬಳ ಪಡೆಯಲಿದ್ದಾರೆ. ಇದಲ್ಲದೆ, ಅವರು ಈಗ ಏಕದಿನ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಮಾತ್ರ ಆಡಲಿದ್ದು, ಒಂದು ಪಂದ್ಯಕ್ಕೆ 6 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ಮ್ಯಾಚ್ ಫೀ ಜೇಬಿಗಿಳಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ.
ಟೆಸ್ಟ್ ಮತ್ತು ಟಿ20 ಮಾದರಿಗಳನ್ನು ಆಡದಿದ್ದರೂ, ವಿರಾಟ್ ಕೊಹ್ಲಿಗೆ ಬಿಸಿಸಿಐನಿಂದ 7 ಕೋಟಿ ರೂ. ನೀಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ಕಿಂಗ್ ಆಟಗಾರನ ಗತ್ತು ಎಷ್ಟಿದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಇದರಿಂದಲೇ ಊಹಿಸಬಹುದು.
ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಆಫೀಸ್ ಲುಕ್ಗಾಗಿ ವಿರಾಟ್ ಕೊಹ್ಲಿ ರೀತಿ ಸ್ಟೈಲೀಷ್ ಆಗಿ ರೆಡಿಯಾಗಿ!
ಕಿಂಗ್ ಕೊಹ್ಲಿ ಬರ್ತ್ಡೇ: ವಿರಾಟ್ - ಅನುಷ್ಕಾರ 10 ಅತ್ಯಂತ ಸುಂದರ ಫೋಟೋಗಳಿವು!
ಮಹಿಳಾ ವಿಶ್ವಕಪ್: 52 ವರ್ಷಗಳ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿ ಯಾರೆಲ್ಲಾ ಯಾವಾಗ ಚಾಂಪಿಯನ್ಸ್ ಗೊತ್ತಾ
ಈಕೆ ಯಾವುದೇ ಹೀರೋಯಿನ್ ಅಲ್ಲ, ಟೀಂ ಇಂಡಿಯಾ ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್ ಮುದ್ದಿನ ತಂಗಿ!