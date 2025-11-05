Kannada

ಕಪಲ್ ಗೋಲ್ಸ್:

ಭಾರತೀಯ ಕ್ರಿಕೆಟಿಗ ವಿರಾಟ್ ಕೊಹ್ಲಿ ಅವರ ಹುಟ್ಟುಹಬ್ಬದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ, ಅವರ ಮತ್ತು ಪತ್ನಿ ಅನುಷ್ಕಾ ಶರ್ಮಾ ಅವರೊಂದಿಗಿನ ಕೆಲವು ಸುಂದರ ಮತ್ತು ಪ್ರೀತಿಯ ಕ್ಷಣಗಳನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ನೀಡಲಾಗಿದೆ.
cricket-sports Nov 05 2025
Author: Naveen Kodase Image Credits:Instagram
Kannada

ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಜೋಡಿ ವಿರಾಟ್-ಅನುಷ್ಕಾ

ವಿರಾಟ್ ಕೊಹ್ಲಿ ಮತ್ತು ಅನುಷ್ಕಾ ಶರ್ಮಾ ಒಂದು ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಜೋಡಿ. ಅವರು ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲೂ ಒಬ್ಬರಿಗೊಬ್ಬರು ಬೆಂಬಲವಾಗಿ ನಿಲ್ಲುತ್ತಾರೆ. ಅವರ ಈ ಬಾಂಧವ್ಯ ತುಂಬಾ ಗಟ್ಟಿಯಾಗಿದೆ.

Image credits: Instagram
Kannada

ಅನುಷ್ಕಾರನ್ನು ತನ್ನ ಬೆಸ್ಟ್ ಫ್ರೆಂಡ್ ಎನ್ನುವ ವಿರಾಟ್

ಅನುಷ್ಕಾ ತನ್ನ ಬೆಸ್ಟ್ ಫ್ರೆಂಡ್ ಎಂದು ವಿರಾಟ್ ಹಲವು ಬಾರಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಇಬ್ಬರೂ ಒಬ್ಬರನ್ನೊಬ್ಬರು ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ ಮತ್ತು ಒಂದೇ ರೀತಿಯ ಆಲೋಚನೆಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ.

Image credits: Instagram
Kannada

ವಿರಾಟ್‌ಗೆ ಅನುಷ್ಕಾನೇ ಅತಿದೊಡ್ಡ ಪ್ರೇರಣೆ

ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕಷ್ಟದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಅನುಷ್ಕಾ ಶರ್ಮಾ ವಿರಾಟ್ ಕೊಹ್ಲಿ ಜೊತೆ ನಿಂತಿದ್ದಾರೆ. ಅದು ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಪಂದ್ಯವೇ ಆಗಿರಲಿ ಅಥವಾ ಜೀವನವೇ ಆಗಿರಲಿ, ಅವರು ಯಾವಾಗಲೂ ವಿರಾಟ್‌ಗೆ ಪ್ರೇರಣೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.

Image credits: Instagram
Kannada

ವಿರಾಟ್ ಅನುಷ್ಕಾರ ಮುದ್ದಾದ ವಿಡಿಯೋ

ಈ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ವಿರಾಟ್ ಮತ್ತು ಅನುಷ್ಕಾ ಒಟ್ಟಿಗೆ ತುಂಬಾ ಮುದ್ದಾಗಿ ಕಾಣುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ವಿರಾಟ್, ಅನುಷ್ಕಾರ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಸ್ಟೆಪ್ ಕಾಪಿ ಮಾಡಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿ ವಿಫಲರಾಗುತ್ತಾರೆ.

Credits: Instagram
Kannada

ವಿರಾಟ್ ಅನುಷ್ಕಾರ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ

ವಿರಾಟ್ ಮತ್ತು ಅನುಷ್ಕಾ ಅವರ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಅವರ ದೊಡ್ಡ ಸಂತೋಷವಾದ ಮಗಳು ಬಂದಾಗ ತೆಗೆದ ಫೋಟೋ ಇದು. ಜನವರಿ 11, 2021 ರಂದು ಅವರ ಮಗಳು ವಾಮಿಕಾ ಕೊಹ್ಲಿ ಜನಿಸಿದಳು.

Image credits: Instagram
Kannada

ಗರ್ಭಾವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಸದಾ ಜೊತೆಗಿದ್ದ ವಿರಾಟ್

ಅನುಷ್ಕಾ ಅವರ ಮೊದಲ ಗರ್ಭಾವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ, ವಿರಾಟ್ ಕೊಹ್ಲಿ ವ್ಯಾಯಾಮ ಮಾಡಿಸುವುದರಿಂದ ಹಿಡಿದು ಅವರ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಸಣ್ಣಪುಟ್ಟ ವಿಷಯಗಳ ಬಗ್ಗೆಯೂ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕಾಳಜಿ ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದರು.

Image credits: Instagram
Kannada

ಅನುಷ್ಕಾರನ್ನು ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಅಪ್ಪಿಕೊಂಡ ವಿರಾಟ್

ಈ ಫೋಟೋ 2020ರ ಐಪಿಎಲ್ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ತೆಗೆದದ್ದು. ಆಗ ಅನುಷ್ಕಾ ಗರ್ಭಿಣಿಯಾಗಿದ್ದರು ಮತ್ತು ವಿರಾಟ್ ಜೊತೆ ದುಬೈನಲ್ಲಿದ್ದರು.

Image credits: Instagram
Kannada

ಹೀಗೆ ಪ್ರೆಗ್ನೆನ್ಸಿ ಅನೌನ್ಸ್ ಮಾಡಿದ್ದರು

ವಿರಾಟ್ ಮತ್ತು ಅನುಷ್ಕಾ ತಮ್ಮ ಮೊದಲ ಗರ್ಭಧಾರಣೆಯನ್ನು ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ಹೀಗೆ ಘೋಷಿಸಿದ್ದರು. ಇದರಲ್ಲಿ ಅನುಷ್ಕಾ ಅವರ ಬೇಬಿ ಬಂಪ್ ಕಾಣಿಸುತ್ತಿದೆ. ವಿರಾಟ್ ಹಿಂದಿನಿಂದ ಅವರಿಗೆ ಬೆಂಬಲ ನೀಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

Image credits: Instagram
Kannada

ಕೋವಿಡ್ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ವಿರಾಟ್ ಮತ್ತು ಅನುಷ್ಕಾರ ಮಸ್ತಿ

ಕರೋನಾ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಾ ಕ್ರಿಕೆಟಿಗರು ಮನೆಯಲ್ಲಿದ್ದಾಗ ಅನುಷ್ಕಾ ಈ ತಮಾಷೆಯ ವೀಡಿಯೊವನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದರು. ಇದರಲ್ಲಿ ಅವರು ವಿರಾಟ್‌ಗೆ 'ಏ ಕೊಹ್ಲಿ, ಚೌಕ ಮಾರ್' ಎಂದು ಹೇಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. 

Credits: Instagram

ಮಹಿಳಾ ವಿಶ್ವಕಪ್: 52 ವರ್ಷಗಳ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿ ಯಾರೆಲ್ಲಾ ಯಾವಾಗ ಚಾಂಪಿಯನ್ಸ್ ಗೊತ್ತಾ

ಈಕೆ ಯಾವುದೇ ಹೀರೋಯಿನ್ ಅಲ್ಲ, ಟೀಂ ಇಂಡಿಯಾ ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್ ಮುದ್ದಿನ ತಂಗಿ!

ಶಿಖರ್ ಧವನ್ ಹೊಸ ಗರ್ಲ್‌ಫ್ರೆಂಡ್ ಇಂಡಿಯನ್ ಲುಕ್‌ನಲ್ಲಿ ನಿಜಕ್ಕೂ ಅಪ್ಸರೆ!

ವಿರಾಟ್-ರೋಹಿತ್ ಭಾರತದ ಪರ ಮುಂದಿನ ಪಂದ್ಯ ಯಾವಾಗ ಆಡುತ್ತಾರೆ?