ವಿರಾಟ್ ಕೊಹ್ಲಿ ಮತ್ತು ಅನುಷ್ಕಾ ಶರ್ಮಾ ಒಂದು ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಜೋಡಿ. ಅವರು ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲೂ ಒಬ್ಬರಿಗೊಬ್ಬರು ಬೆಂಬಲವಾಗಿ ನಿಲ್ಲುತ್ತಾರೆ. ಅವರ ಈ ಬಾಂಧವ್ಯ ತುಂಬಾ ಗಟ್ಟಿಯಾಗಿದೆ.
ಅನುಷ್ಕಾ ತನ್ನ ಬೆಸ್ಟ್ ಫ್ರೆಂಡ್ ಎಂದು ವಿರಾಟ್ ಹಲವು ಬಾರಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಇಬ್ಬರೂ ಒಬ್ಬರನ್ನೊಬ್ಬರು ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ ಮತ್ತು ಒಂದೇ ರೀತಿಯ ಆಲೋಚನೆಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ.
ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕಷ್ಟದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಅನುಷ್ಕಾ ಶರ್ಮಾ ವಿರಾಟ್ ಕೊಹ್ಲಿ ಜೊತೆ ನಿಂತಿದ್ದಾರೆ. ಅದು ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಪಂದ್ಯವೇ ಆಗಿರಲಿ ಅಥವಾ ಜೀವನವೇ ಆಗಿರಲಿ, ಅವರು ಯಾವಾಗಲೂ ವಿರಾಟ್ಗೆ ಪ್ರೇರಣೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.
ಈ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ವಿರಾಟ್ ಮತ್ತು ಅನುಷ್ಕಾ ಒಟ್ಟಿಗೆ ತುಂಬಾ ಮುದ್ದಾಗಿ ಕಾಣುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ವಿರಾಟ್, ಅನುಷ್ಕಾರ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಸ್ಟೆಪ್ ಕಾಪಿ ಮಾಡಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿ ವಿಫಲರಾಗುತ್ತಾರೆ.
ವಿರಾಟ್ ಮತ್ತು ಅನುಷ್ಕಾ ಅವರ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಅವರ ದೊಡ್ಡ ಸಂತೋಷವಾದ ಮಗಳು ಬಂದಾಗ ತೆಗೆದ ಫೋಟೋ ಇದು. ಜನವರಿ 11, 2021 ರಂದು ಅವರ ಮಗಳು ವಾಮಿಕಾ ಕೊಹ್ಲಿ ಜನಿಸಿದಳು.
ಅನುಷ್ಕಾ ಅವರ ಮೊದಲ ಗರ್ಭಾವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ, ವಿರಾಟ್ ಕೊಹ್ಲಿ ವ್ಯಾಯಾಮ ಮಾಡಿಸುವುದರಿಂದ ಹಿಡಿದು ಅವರ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಸಣ್ಣಪುಟ್ಟ ವಿಷಯಗಳ ಬಗ್ಗೆಯೂ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕಾಳಜಿ ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದರು.
ಈ ಫೋಟೋ 2020ರ ಐಪಿಎಲ್ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ತೆಗೆದದ್ದು. ಆಗ ಅನುಷ್ಕಾ ಗರ್ಭಿಣಿಯಾಗಿದ್ದರು ಮತ್ತು ವಿರಾಟ್ ಜೊತೆ ದುಬೈನಲ್ಲಿದ್ದರು.
ವಿರಾಟ್ ಮತ್ತು ಅನುಷ್ಕಾ ತಮ್ಮ ಮೊದಲ ಗರ್ಭಧಾರಣೆಯನ್ನು ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ಹೀಗೆ ಘೋಷಿಸಿದ್ದರು. ಇದರಲ್ಲಿ ಅನುಷ್ಕಾ ಅವರ ಬೇಬಿ ಬಂಪ್ ಕಾಣಿಸುತ್ತಿದೆ. ವಿರಾಟ್ ಹಿಂದಿನಿಂದ ಅವರಿಗೆ ಬೆಂಬಲ ನೀಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
ಕರೋನಾ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಾ ಕ್ರಿಕೆಟಿಗರು ಮನೆಯಲ್ಲಿದ್ದಾಗ ಅನುಷ್ಕಾ ಈ ತಮಾಷೆಯ ವೀಡಿಯೊವನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದರು. ಇದರಲ್ಲಿ ಅವರು ವಿರಾಟ್ಗೆ 'ಏ ಕೊಹ್ಲಿ, ಚೌಕ ಮಾರ್' ಎಂದು ಹೇಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
