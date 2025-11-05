ವಿರಾಟ್ ಕೊಹ್ಲಿಯಿಂದ ಕಲಿಯಿರಿ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಆಫೀಸ್ ಲುಕ್
ವಿರಾಟ್ ಕೊಹ್ಲಿ ನವೆಂಬರ್ 5 ರಂದು 37 ವರ್ಷ ಪೂರೈಸಿದ್ದಾರೆ. ಟೀಂ ಇಂಡಿಯಾದ ದಿಗ್ಗಜ ಕ್ರಿಕೆಟಿಗನಿಗೆ ಹುಟ್ಟುಹಬ್ಬದ ಹಾರ್ದಿಕ ಶುಭಾಶಯಗಳು.
ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಮೈದಾನದಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಬ್ಯಾಟ್ನಿಂದ ಎಲ್ಲರನ್ನೂ ಬೆರಗುಗೊಳಿಸುವ ವಿರಾಟ್, ಮೈದಾನದ ಹೊರಗೆ ತುಂಬಾ ಸ್ಟೈಲಿಶ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು ತಮ್ಮ ಡ್ರೆಸ್ಸಿಂಗ್ ಸೆನ್ಸ್ಗೆ ಹೆಸರುವಾಸಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ.
ವಿರಾಟ್ ಕೊಹ್ಲಿ ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಬ್ಲೇಜರ್-ಪ್ಯಾಂಟ್ನಲ್ಲಿ, ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಟೀ-ಶರ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ. ಅವರ ಡ್ರೆಸ್ಸಿಂಗ್ ಸ್ಟೈಲ್ ಎಷ್ಟರಮಟ್ಟಿಗೆ ಇರುತ್ತದೆ ಎಂದರೆ, ಅವರ ಫಿಟ್ನೆಸ್ ಅನ್ನು ಅಂದಾಜಿಸಬಹುದು.
ಬಿಳಿ ಪ್ಯಾಂಟ್ ಜೊತೆ ಬೂದು ಬಣ್ಣದ ಟೀ ಶರ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ವಿರಾಟ್ ಯಾವುದೇ ಹೀರೋಗೆ ಕಮ್ಮಿ ಕಾಣುತ್ತಿಲ್ಲ. ಅವರ ಉಡುಪಿನ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ತುಂಬಾ ಅದ್ಭುತವಾಗಿದೆ. ಕಚೇರಿಯಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಶುಯಲ್ ಲುಕ್ಗಾಗಿ ಈ ಸ್ಟೈಲ್ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ.
ವಿರಾಟ್ ಕೊಹ್ಲಿ ಕಪ್ಪು ಟೀ-ಶರ್ಟ್ ಜೊತೆ ನೀಲಿ ಚೆಕ್ ಶರ್ಟ್ ಮತ್ತು ಕೆಳಗೆ ಕಂದು ಬಣ್ಣದ ಪ್ಯಾಂಟ್ ಧರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು ತುಂಬಾ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಲುಕ್ ನೀಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
ಹಬ್ಬ-ಹರಿದಿನಗಳಲ್ಲಿ ನೀವು ವಿರಾಟ್ ಕೊಹ್ಲಿಯವರಂತೆ ಕುರ್ತಾ ಪೈಜಾಮ ಸ್ಟೈಲ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಆಫೀಸ್ ದೀಪಾವಳಿ ಪಾರ್ಟಿಗೆ ಕಪ್ಪು ಕುರ್ತಾ ಜೊತೆ ಪೈಜಾಮ ಟ್ರೈ ಮಾಡಬಹುದು.
ಕಪ್ಪು ಟೀ ಶರ್ಟ್ ಜೊತೆ ನೀಲಿ ಓಪನ್ ಶರ್ಟ್ ಮತ್ತು ಕಂದು ಪ್ಯಾಂಟ್ನಲ್ಲಿ ವಿರಾಟ್ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಲುಕ್ ನೀಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಕಚೇರಿಯಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಶುಯಲ್ ದಿನದಂದು ನೀವು ಇದನ್ನು ಸ್ಟೈಲ್ ಮಾಡಬಹುದು.
