ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್‌ನ 5 ಅತ್ಯಂತ ಸುಂದರ ಮಹಿಳಾ ಕ್ರಿಕೆಟರ್ಸ್

cricket-sports Oct 17 2025
Author: Naveen Kodase Image Credits:insta/englandcricket
ಮಹಿಳಾ ವಿಶ್ವಕಪ್‌ನಲ್ಲಿ ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್‌ನ ಅಬ್ಬರ

ಮಹಿಳಾ ಏಕದಿನ ವಿಶ್ವಕಪ್ 2025ರಲ್ಲಿ ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ ತಂಡ ಅದ್ಭುತ ಪ್ರದರ್ಶನ ನೀಡುತ್ತಿದೆ. ಈ ತಂಡವನ್ನು ಇದುವರೆಗೆ ಯಾರೂ ಸೋಲಿಸಿಲ್ಲ. ಅಂಕಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಸದ್ಯ ಎರಡನೇ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದೆ.

Image credits: insta/englandcricket
ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್‌ನ 5 ಸುಂದರ ಕ್ರಿಕೆಟಿಗರು

ಈ ನಡುವೆ, ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್‌ನ 5 ಅತ್ಯಂತ ಸುಂದರ ಮಹಿಳಾ ಕ್ರಿಕೆಟಿಗರನ್ನು ಪರಿಚಯಿಸುತ್ತೇವೆ, ಅವರು ತಮ್ಮ ಆಟಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ತಮ್ಮ ಸ್ಟೈಲ್ ಮತ್ತು ಸ್ಮೈಲ್‌ನಿಂದ ಜನರ ಹೃದಯ ಗೆಲ್ಲುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

Image credits: insta/englandcricket
ಲಾರೆನ್ ಬೆಲ್

ಈ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಮೊದಲ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್‌ನ ವೇಗದ ಬೌಲರ್ ಲಾರೆನ್ ಬೆಲ್ ಅವರ ಹೆಸರಿದೆ. 2001ರಲ್ಲಿ ಜನಿಸಿದ ಈ ಕ್ರಿಕೆಟರ್ ಅದ್ಭುತ ಫ್ಯಾಷನ್ ಸೆನ್ಸ್‌ಗೆ ಹೆಸರುವಾಸಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ.

Image credits: insta/l.belll_
ಸಾರಾ ಗ್ಲೆನ್

ಎರಡನೇ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್‌ನ ಮತ್ತೊಬ್ಬ ಸುಂದರ ಮಹಿಳಾ ಕ್ರಿಕೆಟರ್ ಸಾರಾ ಗ್ಲೆನ್ ಅವರ ಹೆಸರು ಈ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿದೆ. ಇವರ ಸೌಂದರ್ಯ ಮತ್ತು ಫಿಟ್‌ನೆಸ್‌ಗೆ ಲಕ್ಷಾಂತರ ಅಭಿಮಾನಿಗಳಿದ್ದಾರೆ.

Image credits: insta/sarahglenn03
ಎಮ್ಮಾ ಲ್ಯಾಂಬ್

ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್‌ನ ಸ್ಟಾರ್ ಮಹಿಳಾ ಕ್ರಿಕೆಟರ್ ಎಮ್ಮಾ ಲ್ಯಾಂಬ್ ತಮ್ಮ ಆಕರ್ಷಕ ನೋಟಕ್ಕೆ ಹೆಸರುವಾಸಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಅವರ ಸೌಂದರ್ಯದ ಮುಂದೆ ಹಾಲಿವುಡ್ ನಟಿಯರೂ ಮಂಕಾಗುತ್ತಾರೆ.

Image credits: insta/emma_lamb
ಆಮಿ ಜೋನ್ಸ್

ಬಲಗೈ ಬ್ಯಾಟರ್ ಆಮಿ ಜೋನ್ಸ್ ತಮ್ಮ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್‌ಗಾಗಿ ವಿಶ್ವ ಕ್ರಿಕೆಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಸಿದ್ಧರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ, ಅವರ ಸೌಂದರ್ಯ ಮತ್ತು ಸ್ಟೈಲ್ ಮುಂದೆ ನಟಿಯರೂ ಡಲ್ ಎನಿಸುತ್ತದೆ.

Image credits: insta/amyjones
ಡೇನಿಯಲ್ ನಿಕೋಲ್ ವ್ಯಾಟ್

ಬಲಗೈ ಬ್ಯಾಟರ್ ಡೇನಿಯಲ್ ನಿಕೋಲ್ ವ್ಯಾಟ್ ಕೂಡ ತಮ್ಮ ಸೌಂದರ್ಯದಿಂದ ಮೋಡಿ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ಈ ಆಟಗಾರ್ತಿ ತಮ್ಮ ಆಟಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಸೌಂದರ್ಯ ಮತ್ತು ಸ್ಟೈಲ್‌ನಿಂದಲೇ ಹೆಚ್ಚು ಚರ್ಚೆಯಲ್ಲಿರುತ್ತಾರೆ.

Image credits: insta/danniwyatt

