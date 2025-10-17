ಮಹಿಳಾ ಏಕದಿನ ವಿಶ್ವಕಪ್ 2025ರಲ್ಲಿ ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ ತಂಡ ಅದ್ಭುತ ಪ್ರದರ್ಶನ ನೀಡುತ್ತಿದೆ. ಈ ತಂಡವನ್ನು ಇದುವರೆಗೆ ಯಾರೂ ಸೋಲಿಸಿಲ್ಲ. ಅಂಕಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಸದ್ಯ ಎರಡನೇ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದೆ.
ಈ ನಡುವೆ, ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ನ 5 ಅತ್ಯಂತ ಸುಂದರ ಮಹಿಳಾ ಕ್ರಿಕೆಟಿಗರನ್ನು ಪರಿಚಯಿಸುತ್ತೇವೆ, ಅವರು ತಮ್ಮ ಆಟಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ತಮ್ಮ ಸ್ಟೈಲ್ ಮತ್ತು ಸ್ಮೈಲ್ನಿಂದ ಜನರ ಹೃದಯ ಗೆಲ್ಲುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
ಈ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಮೊದಲ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ನ ವೇಗದ ಬೌಲರ್ ಲಾರೆನ್ ಬೆಲ್ ಅವರ ಹೆಸರಿದೆ. 2001ರಲ್ಲಿ ಜನಿಸಿದ ಈ ಕ್ರಿಕೆಟರ್ ಅದ್ಭುತ ಫ್ಯಾಷನ್ ಸೆನ್ಸ್ಗೆ ಹೆಸರುವಾಸಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ.
ಎರಡನೇ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ನ ಮತ್ತೊಬ್ಬ ಸುಂದರ ಮಹಿಳಾ ಕ್ರಿಕೆಟರ್ ಸಾರಾ ಗ್ಲೆನ್ ಅವರ ಹೆಸರು ಈ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿದೆ. ಇವರ ಸೌಂದರ್ಯ ಮತ್ತು ಫಿಟ್ನೆಸ್ಗೆ ಲಕ್ಷಾಂತರ ಅಭಿಮಾನಿಗಳಿದ್ದಾರೆ.
ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ನ ಸ್ಟಾರ್ ಮಹಿಳಾ ಕ್ರಿಕೆಟರ್ ಎಮ್ಮಾ ಲ್ಯಾಂಬ್ ತಮ್ಮ ಆಕರ್ಷಕ ನೋಟಕ್ಕೆ ಹೆಸರುವಾಸಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಅವರ ಸೌಂದರ್ಯದ ಮುಂದೆ ಹಾಲಿವುಡ್ ನಟಿಯರೂ ಮಂಕಾಗುತ್ತಾರೆ.
ಬಲಗೈ ಬ್ಯಾಟರ್ ಆಮಿ ಜೋನ್ಸ್ ತಮ್ಮ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ಗಾಗಿ ವಿಶ್ವ ಕ್ರಿಕೆಟ್ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಸಿದ್ಧರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ, ಅವರ ಸೌಂದರ್ಯ ಮತ್ತು ಸ್ಟೈಲ್ ಮುಂದೆ ನಟಿಯರೂ ಡಲ್ ಎನಿಸುತ್ತದೆ.
ಬಲಗೈ ಬ್ಯಾಟರ್ ಡೇನಿಯಲ್ ನಿಕೋಲ್ ವ್ಯಾಟ್ ಕೂಡ ತಮ್ಮ ಸೌಂದರ್ಯದಿಂದ ಮೋಡಿ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ಈ ಆಟಗಾರ್ತಿ ತಮ್ಮ ಆಟಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಸೌಂದರ್ಯ ಮತ್ತು ಸ್ಟೈಲ್ನಿಂದಲೇ ಹೆಚ್ಚು ಚರ್ಚೆಯಲ್ಲಿರುತ್ತಾರೆ.
