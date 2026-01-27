Kannada

ಡಬ್ಲ್ಯುಪಿಎಲ್‌ನ ಮೊದಲ ಶತಕ ಸಾಧಕಿ, ನ್ಯಾಟ್ ಸೀವರ್-ಬ್ರಂಟ್ ಯಾರು ಗೊತ್ತಾ?

cricket-sports Jan 27 2026
Author: Naveen Kodase Image Credits:Instagram@natsciver.brunt
ಮುಂಬೈ ಇಂಡಿಯನ್ಸ್ vs ರಾಯಲ್ ಚಾಲೆಂಜರ್ಸ್ ಬೆಂಗಳೂರು

ಡಬ್ಲ್ಯುಪಿಎಲ್‌ನಲ್ಲಿ ಮುಂಬೈ ಇಂಡಿಯನ್ಸ್ ಮತ್ತು ಆರ್‌ಸಿಬಿ ನಡುವಿನ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ  ಮುಂಬೈ 200 ರನ್‌ಗಳ ಗುರಿ ನೀಡಿತ್ತು, ಆದರೆ ಆರ್‌ಸಿಬಿ 184 ರನ್ ಗಳಿಸಲಷ್ಟೇ ಶಕ್ತವಾಗಿ, ಮುಂಬೈ 15 ರನ್‌ಗಳಿಂದ ಪಂದ್ಯ ಗೆದ್ದಿತು.

ಪಂದ್ಯಶ್ರೇಷ್ಠ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಪಡೆದ ನ್ಯಾಟ್ ಸೀವರ್-ಬ್ರಂಟ್

ಮುಂಬೈ ಪರ ಮೂರನೇ ಕ್ರಮಾಂಕದಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್‌ಗೆ ಇಳಿದ ನ್ಯಾಟ್ ಸೈವರ್-ಬ್ರಂಟ್ 57 ಎಸೆತಗಳಲ್ಲಿ 16 ಬೌಂಡರಿ ಮತ್ತು 1 ಸಿಕ್ಸರ್ ನೆರವಿನಿಂದ ಅಜೇಯ 100 ರನ್ ಗಳಿಸಿ ತಂಡದ ಗೆಲುವಿನಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರ ವಹಿಸಿದರು.

ವುಮೆನ್ಸ್ ಪ್ರೀಮಿಯರ್ ಲೀಗ್‌ನ ಮೊದಲ ಶತಕ ಸಾಧಕಿ

ವುಮೆನ್ಸ್ ಪ್ರೀಮಿಯರ್ ಲೀಗ್ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿ ಶತಕ ಬಾರಿಸಿದ ಮೊದಲ ಆಟಗಾರ್ತಿ ಎಂಬ ಹೆಗ್ಗಳಿಕೆಗೆ ನ್ಯಾಟ್ ಸೀವರ್-ಬ್ರಂಟ್ ಪಾತ್ರರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಇವರಿಗಿಂತ ಮೊದಲು ಯಾರೂ ಶತಕ ಬಾರಿಸಿರಲಿಲ್ಲ.

ಈ ಋತುವಿನಲ್ಲಿ ಶತಕ ವಂಚಿತರಾದ ಇಬ್ಬರು ಆಟಗಾರ್ತಿಯರು

ಡಬ್ಲ್ಯುಪಿಎಲ್ 2026ರ ಪ್ರಸಕ್ತ ಋತುವಿನಲ್ಲಿ ಸೋಫಿ ಡಿವೈನ್ 95 ಮತ್ತು ಸ್ಮೃತಿ ಮಂಧನಾ 96 ರನ್ ಗಳಿಸಿದ್ದರು, ಆದರೆ ಇಬ್ಬರೂ ತಮ್ಮ ಶತಕದಿಂದ ವಂಚಿತರಾಗಿದ್ದರು.

ಶತಕದ ನಂತರ ಬ್ರಂಟ್ ಹೇಳಿದ್ದೇನು?

ಶತಕದ ನಂತರ ಮಾತನಾಡಿದ ಬ್ರಂಟ್, 'ಆಟಗಾರರು 90ರ ಗಡಿಯಲ್ಲಿ ಔಟಾಗುವುದನ್ನು ನಾನು ಹಲವು ಬಾರಿ ನೋಡಿದ್ದೇನೆ, ಹಾಗಾಗಿ ನಾನು ಆ ತಪ್ಪು ಮಾಡಲು ಬಯಸಲಿಲ್ಲ. ತಂಡಕ್ಕಾಗಿ ಹೆಚ್ಚು ರನ್ ಗಳಿಸುವುದು ಮುಖ್ಯವಾಗಿತ್ತು' ಎಂದರು.

ವುಮೆನ್ಸ್ ಪ್ರೀಮಿಯರ್ ಲೀಗ್‌ನಲ್ಲಿ ಗರಿಷ್ಠ ಸ್ಕೋರರ್‌ಗಳು

ಮೊದಲ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ನ್ಯಾಟ್ ಸೀವರ್-ಬ್ರಂಟ್ ಇದ್ದಾರೆ. ನಂತರ 2025 ರಲ್ಲಿ ಜಾರ್ಜಿಯಾ ವಾಲ್ 99, 2023 ರಲ್ಲಿ ಸೋಫಿ ಡಿವೈನ್ 99, ಮತ್ತು 2023 ರಲ್ಲಿ ಅಲಿಸ್ಸಾ ಹೀಲಿ ಅಜೇಯ 96 ರನ್ ಗಳಿಸಿದ್ದರು.

ನ್ಯಾಟ್ ಸೀವರ್-ಬ್ರಂಟ್ ಅವರ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ವೃತ್ತಿಜೀವನ

33 ವರ್ಷದ ನ್ಯಾಟ್ ಸೀವರ್-ಬ್ರಂಟ್ ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ ಪರ ಮೂರೂ ಮಾದರಿಗಳಲ್ಲಿ 8000ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ರನ್ ಗಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇದಲ್ಲದೆ, ವುಮೆನ್ಸ್ ಪ್ರೀಮಿಯರ್ ಲೀಗ್‌ನ 35 ಪಂದ್ಯಗಳಲ್ಲಿ 1346 ರನ್ ಗಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಸ್ಟೈಲ್ ಐಕಾನ್ ಕೂಡ ಆಗಿರುವ ನ್ಯಾಟ್ ಸೀವರ್-ಬ್ರಂಟ್

ನ್ಯಾಟ್ ಸೀವರ್-ಬ್ರಂಟ್ ತಮ್ಮ ಸ್ಟೈಲಿಶ್ ಲುಕ್‌ಗೆ ಹೆಸರುವಾಸಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು ಮಗುವಿನ ತಾಯಿಯಾಗಿದ್ದರೂ, ಅವರ ಫಿಟ್‌ನೆಸ್ ಅದ್ಭುತವಾಗಿದೆ.

Image credits: Instagram@natsciver.brunt

