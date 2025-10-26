Kannada

ಶುಭಮನ್ ಗಿಲ್ ಸಹೋದರಿಯ ಸ್ಟೈಲ್‌ಗೆ ಸಾಟಿಯಿಲ್ಲ

cricket-sports Oct 26 2025
Author: Naveen Kodase Image Credits:Instagram
ಯಾರು ಈ ಶುಭಮನ್ ಗಿಲ್ ಸಹೋದರಿ?

ಭಾರತದ ಏಕದಿನ ಮತ್ತು ಟೆಸ್ಟ್ ತಂಡದ ನಾಯಕ ಶುಭಮನ್ ಗಿಲ್ ಅವರ ಸಹೋದರಿಯ ಹೆಸರು ಶೆಹನೀಲ್ ಗಿಲ್. ಅವರು ಶುಭಮನ್‌ಗಿಂತ ಹಿರಿಯರು. ಶೆಹನೀಲ್ 1997 ರಲ್ಲಿ ಜನಿಸಿದರು.

ಶಹನೀಲ್ ಮುದ್ದಿನ ಸಹೋದರ ಗಿಲ್

ಭಾರತ ತಂಡ ಪ್ರಸ್ತುತ ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ ಪ್ರವಾಸದಲ್ಲಿದೆ. ಶಹನೀಲ್ ಗಿಲ್ ಅವರ ಮುದ್ದಿನ ಸಹೋದರ ಶುಭ್‌ಮನ್ ಗಿಲ್. ಶಹನೀಲ್ ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಸಕ್ರಿಯವಾಗಿದ್ದಾರೆ.

ಅಣ್ಣ-ತಂಗಿಯ ಬಲವಾದ ಬಾಂಧವ್ಯ

ಶುಭಮನ್ ಗಿಲ್ ಮತ್ತು ಶೆಹನೀಲ್ ಗಿಲ್ ತುಂಬಾ ಬಲವಾದ ಬಾಂಧವ್ಯವನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ. ಇಬ್ಬರ ಚಿತ್ರಗಳು ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣಗಳಲ್ಲಿ ಆಗಾಗ ವೈರಲ್ ಆಗುತ್ತಿರುತ್ತವೆ.

ಶೆಹನೀಲ್ ಗಿಲ್ ಏನು ಮಾಡುತ್ತಾರೆ?

ಶೆಹನೀಲ್ ಗಿಲ್ ಒರ್ವ ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾ ಇನ್‌ಪ್ಲ್ಯೂಯೆನ್ಸರ್. ಇನ್‌ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್‌ನಲ್ಲಿ 4.5 ಲಕ್ಷಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಫಾಲೋವರ್ಸ್ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. ಅವರ ಚಿತ್ರಗಳು ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ಟ್ರೆಂಡ್ ಆಗುತ್ತಿರುತ್ತವೆ.

ಫಿಟ್ನೆಸ್ ಫ್ರೀಕ್ ಶೆಹನೀಲ್ ಗಿಲ್

ತನ್ನ ಸಹೋದರನಂತೆ, ಶೆಹನೀಲ್ ಕೂಡ ಫಿಟ್ನೆಸ್ ಫ್ರೀಕ್. ಅವರು ತಮ್ಮ ಆಹಾರ ಮತ್ತು ವ್ಯಾಯಾಮದಲ್ಲಿ ಎಂದಿಗೂ ರಾಜಿ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವುದಿಲ್ಲ. ಇದಲ್ಲದೆ, ಅವರಿಗೆ ಪ್ರಯಾಣ ಮಾಡುವುದೆಂದರೆ ತುಂಬಾ ಇಷ್ಟ.

ಶೆಹನೀಲ್ ಗಿಲ್ ಅವರ ಸ್ಟೈಲಿಶ್ ಲುಕ್

ಶೆಹನೀಲ್ ಗಿಲ್ ಭಾರತೀಯ ಮತ್ತು ಪಾಶ್ಚಾತ್ಯ ಎರಡೂ ಉಡುಗೆಗಳಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ಸ್ಟೈಲಿಶ್ ಆಗಿ ಕಾಣುತ್ತಾರೆ. ಈ ಗುಲಾಬಿ ಬಣ್ಣದ ಸೂಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಅವರು ಅಪ್ಸರೆಗಿಂತ ಕಡಿಮೆಯಿಲ್ಲದಂತೆ ಕಾಣುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

ಸೂರ್ಯಕಾಂತಿ ಹೂಗಳ ನಡುವೆ ಅರಳಿದ ಶೆಹನೀಲ್

ಸೂರ್ಯಕಾಂತಿ ಗದ್ದೆಗಳ ನಡುವೆ ಬಿಳಿ ಕ್ರಾಪ್ ಟಾಪ್ ಮತ್ತು ನೀಲಿ ಡೆನಿಮ್ ಧರಿಸಿ ಶೆಹನೀಲ್ ಗಿಲ್ ತುಂಬಾ ಸುಂದರವಾಗಿ ಕಾಣುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಹೂವಿನಂತೆ ಅರಳಿದಂತೆ ಕಂಗೊಳಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

Image credits: Instagram

