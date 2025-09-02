Kannada

ಇಶಾಂತ್ ಶರ್ಮಾ ಪತ್ನಿ ಪ್ರತಿಮಾ

ಇಶಾಂತ್ ಶರ್ಮಾ ಪತ್ನಿ ಪ್ರತಿಮಾ ಸಿಂಗ್ ಒಬ್ಬ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಬಾಸ್ಕೆಟ್‌ಬಾಲ್ ಆಟಗಾರ್ತಿ.

cricket-sports Sep 02 2025
Author: Naveen Kodase Image Credits:Instagram
ಇಶಾಂತ್ ಶರ್ಮಾ ಹುಟ್ಟುಹಬ್ಬ

ಭಾರತೀಯ ತಂಡದ ವೇಗದ ಬೌಲರ್ ಇಶಾಂತ್ ಶರ್ಮಾ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2 ರಂದು ತಮ್ಮ 36 ನೇ ಹುಟ್ಟುಹಬ್ಬವನ್ನು ಆಚರಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅವರ ಪತ್ನಿಯ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿಯೋಣ ಬನ್ನಿ.

Image credits: Instagram
ಇಶಾಂತ್ ಶರ್ಮಾ ಪತ್ನಿ ಯಾರು?

ಇಶಾಂತ್ ಶರ್ಮಾ ಅವರ ಪತ್ನಿ ಪ್ರತಿಮಾ ಸಿಂಗ್, ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶದ ವಾರಣಾಸಿಯವರು ಮತ್ತು ಭಾರತೀಯ ಬ್ಯಾಸ್ಕೆಟ್‌ಬಾಲ್ ತಂಡವನ್ನು ಪ್ರತಿನಿಧಿಸಿದ್ದಾರೆ.

Image credits: Instagram
ಪ್ರತಿಮಾ ಸಿಂಗ್ ಬ್ಯಾಸ್ಕೆಟ್‌ಬಾಲ್ ಆಟಗಾರ್ತಿ

ಪ್ರತಿಮಾ ಸಿಂಗ್ 2003 ರಲ್ಲಿ 13 ನೇ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾಸ್ಕೆಟ್‌ಬಾಲ್ ಆಡಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದರು. 2006 ರಲ್ಲಿ ಅವರು ಜೂನಿಯರ್ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಭಾರತೀಯ ತಂಡಕ್ಕೆ ಸೇರಿದರು ಮತ್ತು 2008 ರಲ್ಲಿ ನಾಯಕಿಯಾದರು.

Image credits: Instagram
ಇಶಾಂತ್ ಮತ್ತು ಪ್ರತಿಮಾ ಭೇಟಿ

ವರದಿಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ಇಶಾಂತ್ ಮತ್ತು ಪ್ರತಿಮಾ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಭೇಟಿಯಾದರು, ಅಲ್ಲಿ ಇಶಾಂತ್ ಮುಖ್ಯ ಅತಿಥಿಯಾಗಿ ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದರು. ಇಬ್ಬರ ನಡುವೆ ಸ್ನೇಹ ಬೆಳೆದು ಪ್ರೀತಿಯಾಗಿ ಮಾರ್ಪಟ್ಟಿತು.

Image credits: Instagram
ಇಶಾಂತ್ ಮತ್ತು ಪ್ರತಿಮಾ ವಿವಾಹ

ದೀರ್ಘಕಾಲದವರೆಗೆ ಡೇಟಿಂಗ್ ಮಾಡಿದ ನಂತರ, ಇಶಾಂತ್ ಶರ್ಮಾ ಮತ್ತು ಪ್ರತಿಮಾ ಸಿಂಗ್ 2016 ರಲ್ಲಿ ವಿವಾಹವಾದರು. ಅವರಿಗೆ ನವೆಂಬರ್ 2023 ರಲ್ಲಿ ಜನಿಸಿದ ಮಗಳು ಇದ್ದಾಳೆ.

Image credits: Instagram
ಪ್ರತಿಮಾ ಸಿಂಗ್ ಸಾಮಾಜಿಕ ತಾರೆ

ಪ್ರತಿಮಾ ಸಿಂಗ್ Instagram ನಲ್ಲಿ ಸಕ್ರಿಯರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಅವರಿಗೆ 3.37 ಲಕ್ಷಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಫಾಲೋವರ್ಸ್ ಇದ್ದಾರೆ ಮತ್ತು ಆಗಾಗ್ಗೆ ತಮ್ಮ ಸುಂದರ ಚಿತ್ರಗಳನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ. 

Image credits: Instagram
ಇಶಾಂತ್ ಶರ್ಮಾ ಕುಟುಂಬ

ಈ ಮುದ್ದಾದ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಇಶಾಂತ್ ಶರ್ಮಾ ತಮ್ಮ ಇಡೀ ಕುಟುಂಬದೊಂದಿಗೆ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಅವರ ತಾಯಿ ತಮ್ಮ ಮಗಳನ್ನು ಎತ್ತಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಮತ್ತು ಇಶಾಂತ್ ತಮ್ಮ ಪತ್ನಿಯೊಂದಿಗೆ ಹಿಂದೆ ಪೋಸ್ ನೀಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

Image credits: Instagram
ಪತ್ನಿಯೊಂದಿಗೆ ಇಶಾಂತ್ ಶರ್ಮಾ

ಈ ಫೋಟೋದಲ್ಲಿ, ಇಶಾಂತ್ ಅವರ ಪತ್ನಿ ಜತೆ ಕುಳಿತಿದ್ದಾರೆ. ಪ್ರತಿಮಾ ಯಾವ ನಟಿಯರಿಗೂ ಕಮ್ಮಿಯಿಲ್ಲ.

Image credits: Instagram
ಸುಂದರಿ ಪ್ರತಿಮಾ ಸಿಂಗ್

Instagram ನಲ್ಲಿ ಪೋಸ್ಟ್ ಮಾಡಲಾದ ಪ್ರತಿಮಾ ಅವರ ಚಿತ್ರವು ಅವರು ತುಂಬಾ ಸುಂದರವಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಮಗುವಿನ ತಾಯಿಯಾದ ನಂತರವೂ ಅವರು ತುಂಬಾ ಫಿಟ್ ಮತ್ತು ಸ್ಟೈಲಿಶ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ.

Image credits: Instagram

