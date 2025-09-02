ಇಶಾಂತ್ ಶರ್ಮಾ ಪತ್ನಿ ಪ್ರತಿಮಾ ಸಿಂಗ್ ಒಬ್ಬ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಬಾಸ್ಕೆಟ್ಬಾಲ್ ಆಟಗಾರ್ತಿ.
ಭಾರತೀಯ ತಂಡದ ವೇಗದ ಬೌಲರ್ ಇಶಾಂತ್ ಶರ್ಮಾ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2 ರಂದು ತಮ್ಮ 36 ನೇ ಹುಟ್ಟುಹಬ್ಬವನ್ನು ಆಚರಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅವರ ಪತ್ನಿಯ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿಯೋಣ ಬನ್ನಿ.
ಇಶಾಂತ್ ಶರ್ಮಾ ಅವರ ಪತ್ನಿ ಪ್ರತಿಮಾ ಸಿಂಗ್, ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶದ ವಾರಣಾಸಿಯವರು ಮತ್ತು ಭಾರತೀಯ ಬ್ಯಾಸ್ಕೆಟ್ಬಾಲ್ ತಂಡವನ್ನು ಪ್ರತಿನಿಧಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಪ್ರತಿಮಾ ಸಿಂಗ್ 2003 ರಲ್ಲಿ 13 ನೇ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾಸ್ಕೆಟ್ಬಾಲ್ ಆಡಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದರು. 2006 ರಲ್ಲಿ ಅವರು ಜೂನಿಯರ್ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಭಾರತೀಯ ತಂಡಕ್ಕೆ ಸೇರಿದರು ಮತ್ತು 2008 ರಲ್ಲಿ ನಾಯಕಿಯಾದರು.
ವರದಿಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ಇಶಾಂತ್ ಮತ್ತು ಪ್ರತಿಮಾ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಭೇಟಿಯಾದರು, ಅಲ್ಲಿ ಇಶಾಂತ್ ಮುಖ್ಯ ಅತಿಥಿಯಾಗಿ ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದರು. ಇಬ್ಬರ ನಡುವೆ ಸ್ನೇಹ ಬೆಳೆದು ಪ್ರೀತಿಯಾಗಿ ಮಾರ್ಪಟ್ಟಿತು.
ದೀರ್ಘಕಾಲದವರೆಗೆ ಡೇಟಿಂಗ್ ಮಾಡಿದ ನಂತರ, ಇಶಾಂತ್ ಶರ್ಮಾ ಮತ್ತು ಪ್ರತಿಮಾ ಸಿಂಗ್ 2016 ರಲ್ಲಿ ವಿವಾಹವಾದರು. ಅವರಿಗೆ ನವೆಂಬರ್ 2023 ರಲ್ಲಿ ಜನಿಸಿದ ಮಗಳು ಇದ್ದಾಳೆ.
ಪ್ರತಿಮಾ ಸಿಂಗ್ Instagram ನಲ್ಲಿ ಸಕ್ರಿಯರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಅವರಿಗೆ 3.37 ಲಕ್ಷಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಫಾಲೋವರ್ಸ್ ಇದ್ದಾರೆ ಮತ್ತು ಆಗಾಗ್ಗೆ ತಮ್ಮ ಸುಂದರ ಚಿತ್ರಗಳನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ.
ಈ ಮುದ್ದಾದ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಇಶಾಂತ್ ಶರ್ಮಾ ತಮ್ಮ ಇಡೀ ಕುಟುಂಬದೊಂದಿಗೆ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಅವರ ತಾಯಿ ತಮ್ಮ ಮಗಳನ್ನು ಎತ್ತಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಮತ್ತು ಇಶಾಂತ್ ತಮ್ಮ ಪತ್ನಿಯೊಂದಿಗೆ ಹಿಂದೆ ಪೋಸ್ ನೀಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
ಈ ಫೋಟೋದಲ್ಲಿ, ಇಶಾಂತ್ ಅವರ ಪತ್ನಿ ಜತೆ ಕುಳಿತಿದ್ದಾರೆ. ಪ್ರತಿಮಾ ಯಾವ ನಟಿಯರಿಗೂ ಕಮ್ಮಿಯಿಲ್ಲ.
Instagram ನಲ್ಲಿ ಪೋಸ್ಟ್ ಮಾಡಲಾದ ಪ್ರತಿಮಾ ಅವರ ಚಿತ್ರವು ಅವರು ತುಂಬಾ ಸುಂದರವಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಮಗುವಿನ ತಾಯಿಯಾದ ನಂತರವೂ ಅವರು ತುಂಬಾ ಫಿಟ್ ಮತ್ತು ಸ್ಟೈಲಿಶ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ.
