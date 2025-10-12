ಜೆಮಿಮಾ ರೋಡ್ರಿಗ್ಸ್ ಒಬ್ಬ ಭಾರತೀಯ ಮಹಿಳಾ ಬ್ಯಾಟರ್. ಅವರು 2018ರಲ್ಲಿ ಅಂತರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಕ್ರಿಕೆಟ್ಗೆ ಪಾದಾರ್ಪಣೆ ಮಾಡಿದರು. ಅವರು WPLನಲ್ಲಿ ಡೆಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ಸ್ ಪರ ಆಡುತ್ತಾರೆ.
ಜೆಮಿಮಾ ರೋಡ್ರಿಗ್ಸ್ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 5, 2000 ರಂದು ಮುಂಬೈನಲ್ಲಿ ಜನಿಸಿದರು. 4ನೇ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಆಡಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದರು. 18ನೇ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ದಕ್ಷಿಣ ಆಫ್ರಿಕಾ ವಿರುದ್ಧ T20Iಗೆ ಪಾದಾರ್ಪಣೆ ಮಾಡಿದರು.
ಜೆಮಿಮಾ 2018ರಲ್ಲಿ ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ ವಿರುದ್ಧ ಏಕದಿನ ಹಾಗೂ 2021ರಲ್ಲಿ ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ ವಿರುದ್ಧ ಟೆಸ್ಟ್ ಪಂದ್ಯಕ್ಕೆ ಪಾದಾರ್ಪಣೆ ಮಾಡಿದರು.
ಜೆಮಿಮಾ ಮೇ 2025ರಲ್ಲಿ ದಕ್ಷಿಣ ಆಫ್ರಿಕಾ ವಿರುದ್ಧದ ಏಕದಿನ ಸರಣಿಯಲ್ಲಿ ಭಾರತದ ಪರ ಶತಕ ಸಿಡಿಸಿದ್ದರು. ಅವರು ಮೂರನೇ ಅತಿ ವೇಗದ ಶತಕ ಬಾರಿಸಿದ ಮಹಿಳಾ ಆಟಗಾರ್ತಿ ಎನಿಸಿಕೊಂಡರು.
ಜೆಮಿಮಾ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಹೊರತುಪಡಿಸಿ, ಮುಂಬೈನ ಅಂಡರ್ 17 ಮತ್ತು ಅಂಡರ್ 19 ಹಾಕಿ ತಂಡದ ಭಾಗವಾಗಿದ್ದರು. ಇದಲ್ಲದೆ, ಅವರು ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಗಾಯಕಿ ಮತ್ತು ಗಿಟಾರ್ ಕೂಡ ನುಡಿಸುತ್ತಾರೆ.
ಜೆಮಿಮಾ ತಮ್ಮ ಆಟದ ಜೊತೆಗೆ ಸೋಶಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲೂ ಸಕ್ರಿಯರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ನಲ್ಲಿ ಅವರಿಗೆ 1.6 ಮಿಲಿಯನ್ಗಿಂತಲೂ ಹೆಚ್ಚು ಫಾಲೋವರ್ಸ್ ಇದ್ದಾರೆ.
ಜೆಮಿಮಾ ರೋಡ್ರಿಗ್ಸ್ ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ನಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಭಾರತೀಯ ಮತ್ತು ಪಾಶ್ಚಿಮಾತ್ಯ ಉಡುಗೆಗಳಲ್ಲಿ ಚಿತ್ರಗಳನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ. ಅವರು ಎರಡೂ ಉಡುಗೆಗಳಲ್ಲೂ ತುಂಬಾ ಸುಂದರವಾಗಿ ಕಾಣುತ್ತಾರೆ.
