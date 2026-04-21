ತೆಲುಗು ಚಿತ್ರರಂಗದ ನಟಿ ಅನನ್ಯಾ ನಾಗಲ್ಲ ನಟಿಯಾಗುವ ಮುನ್ನ ಇನ್ಫೋಸೀಸ್ ನಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದರು.
ಮಲಯಾಳಂ ಚಿತ್ರರಂಗದ ಮತ್ತೋರ್ವ ನಟ ನಿವಿನ್ ಪೌಲಿ ಕೂಡ ಇನ್ಫೋಸೀಸ್ ನಲ್ಲಿ ಉದ್ಯೋಗದಲ್ಲಿದ್ದರು. ಬಳಿಕವಷ್ಟೇ ಚಿತ್ರರಂಗಕ್ಕೆ ಎಂಟ್ರಿ ಕೊಟ್ಟು ಮಿಂಚಿದರು.
ಮಲಯಾಲಂ, ತಮಿಳಿನಲ್ಲೂ ನಟಿಸಿ ಜನಮನ ಗೆದ್ದಿರುವ ನಟಿ ಟೊವಿನೋ ಥಾಮಸ್ ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಕಾಂಗ್ನಿಸೆಂಟ್ ಉದ್ಯೋಗಿಯಾಗಿದ್ದರು.
ಕನ್ನಡ ಸಿನಿಮಾ ಮುಗಿಲ್ ಪೇಟೆ ಮೂಲಕ ಚಿತ್ರರಂಗಕ್ಕೆ ಕಾಲಿಟ್ಟು ಈಗತಮಿಳು, ತೆಲುಗು, ಮಲಯಾಳಂನಲ್ಲಿ ಮಿಂಚುತ್ತಿರುವ ಕಯಾದು ಲೋಹರ್ ಕಾನ್ಸೆಂಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಉದ್ಯೋಗಿಯಾಗಿದ್ದರು.
ತೆಲುಗು ಹಾಗೂ ಬಾಲಿವುಡ್ ನಲ್ಲಿ ಮೋಡಿ ಮಾಡುತ್ತಿರುವ ತಾಪ್ಸಿ ಪನ್ನು ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಇನ್ಫೋಸೀಸ್ ಉದ್ಯೋಗಿಯಾಗಿದ್ದರು, ಬಳಿಕ ಸಿನಿಮಾಗೆ ಎಂಟ್ರಿ ಕೊಟ್ಟರು.
ಕೆಜಿಎಫ್ ಚೆಲುವೆ ಶ್ರೀನಿಧಿ ಶೆಟ್ಟಿ ಮಿಸ್ ಸುಪ್ರನಾಷನಲ್ ವಿನ್ನರ್ ಕೂಡ ಹೌದು, ಇವರು ಮಾಡೆಲಿಂಗ್ ಮಾಡುವ ಮುನ್ನ ಆಕ್ಸೆಂಚರ್ ಉದ್ಯೋಗಿಯಾಗಿದ್ದರು.
ಕನ್ನಡದ ಸಿಂಪಲ್ ಸ್ಟಾರ್ ರಕ್ಷಿತ್ ಶೆಟ್ಟಿ ನಟ, ನಿರ್ದೇಶಕನಾಗಿ ಕನ್ನಡ ಚಿತ್ರರಂಗದಲ್ಲಿ ಗುರುತಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಮುನ್ನ ಸಿಂಫನಿ ಕಂಪನಿಯಲ್ಲಿ ಉದ್ಯೋಗಿಯಾಗಿದ್ದರು.
ಕಾಂತಾರಾ ಚೆಲುವೆ ಸಪ್ತಮಿ ಗೌಡ ನಟಿಯಾಗಿ ಕನ್ನಡ ಚಿತ್ರರಂಗಕ್ಕೆ ಕಾಲಿಡುವ ಮುನ್ನ, ಆಕ್ಸೆಂಚರ್ ಕಂಪನಿಯಲ್ಲಿ 9-5 ಕೆಲಸ ಮಾಡುವ ಉದ್ಯೋಗಿಯಾಗಿದ್ದರು.
ನಟ ಭಯಂಕರ ಡಾಲಿ ಧನಂಜಯ್ ಕೂಡ ನಟ ಆಗುವ ಮುನ್ನ ಇನ್ಫೋಸೀಸ್ ಕಂಪನಿಯಲ್ಲಿ ಉದ್ಯೋಗದಲ್ಲಿದ್ದರು.
ನಟನೆ, ನಿರ್ದೇಶನದಲ್ಲೂ ಸೈ ಎನಿಸಿಕೊಂಡಿರುವ ಮಲಯಾಲಂ ಚಿತ್ರರಂಗದ ನಟ ಬೇಸಿಲ್ ಜೋಸೆಫ್ ಕೂಡ ನಟನಾಗುವ ಮುನ್ನ ಇನ್ಫೋಸೀಸ್ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಉದ್ಯೋಗಿಯಾಗಿದ್ದರು.
