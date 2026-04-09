ಥ್ರಿಲ್ಲಿಂಗ್ ಅನುಭವ ನೀಡುವ ಸರ್ವೈವಲ್ ಸಿನಿಮಾಗಳನ್ನು ನೀವು ಇಷ್ಟಪಟ್ಟರೆ, ಈ ಸಿನಿಮಾಗಳು ನಿಮಗಾಗಿ. ಮಿಸ್ ಮಾಡದೆ ನೋಡಿ.
ಪೃಥ್ವಿರಾಜ್ ಸುಕುಮಾರನ್ ನಟಿಸಿರುವ ಈ ಸಿನಿಮಾ ಡಿಸ್ನಿ ಪ್ಲಸ್ ಹಾಟ್ ಸ್ಟಾರ್ ನಲ್ಲಿ ನೀವು ನೋಡಬಹುದು. ಸೌದಿ ಅರೇಬಿಯಾದ ಮರುಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ಏಕಾಂಗಿಯಾಗಿ ಜೀವಿಸುವ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಕಥೆ.
ಈ ಸಿನಿಮಾವನ್ನು ಜಿಯೋ ಹಾಟ್ ಸ್ಟಾರ್ ನಲ್ಲಿ ನೀವು ನೋಡಬಹುದು. ಕೊಡೈಕೆನಲ್ ನ ಗುಣ ಕೇವ್ ಗೆ ತೆರಳುವ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಗ್ಯಾಂಗ್ ಮುಂದೆ ಎದುರಾಗುವ ದುರ್ಘಟನೆಯ ಕಥೆ.
ಜೀ 5 ಮತ್ತು ಅಮೇಜಾನ್ ಪ್ರೈಂ ನಲ್ಲಿ ಈ ಸಿನಿಮಾ ಕಾಣಬಹುದು. ನಿರ್ಮಾಣ ಹಂತದ ಕಟ್ಟದದಲ್ಲಿ ಬಂಧಿಯಾಗಿ ಹೊರಬರಲು ಸಾಹಸ ಪಡುವ ಯುವಕನ ಕಥೆ ಇದು. ಸಖತ್ ಥ್ರಿಲ್ಲಿಂಗ್ ಆಗಿದೆ.
ಕೇರಳದಲ್ಲಿ ಉಂಟಾದ ಪ್ರವಾಹದ ಕುರಿತಾದ ಕಥೆ ಇದೆ. ಯಾವ ರೀತಿ ಊರಿನ ಜನ ತಮ್ಮನ್ನು ತಾವು ಉಳಿಸಲು ಸಾಹಸ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ ಎನ್ನುವ ಕಥೆ. ಇದನ್ನು ಸೋನಿ ಲೈವ್ ನಲ್ಲಿ ಕಾಣಬಹುದು.
ಅನುಷ್ಕಾ ಶರ್ಮಾ ನಟಿಸಿರುವ ಸಿನಿಮಾ. ರೋಡ್ ಟ್ರಿಪ್ ಗೆ ತೆರಳುವ ಪತಿ-ಪತ್ನಿ ಮರ್ಯಾದೆ ಹತ್ಯೆಯನ್ನು ಕಣ್ಣ ಮುಂದೆ ನೋಡುತ್ತಾರೆ. ನಂತರ ಇವರ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ನಡೆಯುತ್ತದೆ ದೊಡ್ಡ ಟ್ರಾಜಿಡಿ.
ಈ ಸಿನಿಮಾವನ್ನು ಅಮೇಜಾನ್ ಪ್ರೈಂ ನಲ್ಲಿ ಕಾಣಬಹುದು. ತಾನು ಕೆಲಸ ಮಾಡುವ ಕೆಫೆಯ ಫ್ರೀಜರ್ ರೂಮಲ್ಲಿ ಅಚಾನಕ್ ಆಗಿ ಬಂಧಿಯಾಗುವ ಹೆಲೆನ್, ಯಾವ ರೀತಿ ತನ್ನ ಉಳಿವಿಗಾಗಿ ಶ್ರಮಿಸುತ್ತಾಳೆ ಎನ್ನುವ ಕಥೆ ಇದೆ.
ಇದನ್ನು ಅಮೇಜಾನ್ ಪ್ರೈಂ ನಲ್ಲಿ ಕಾಣಬಹುದು. ಈ ಸಿನಿಮಾದಲಿ ಭೂಕಂಪದಲ್ಲಿ ಸಿಲುಕಿಕೊಮ್ಡ ವ್ಯಕ್ತಿ ಹೇಗೆ ಅದರಿಂದ ಹೊರ ಬರುತ್ತಾನೆ ಎನ್ನುವ ಕಥೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ.
ಪ್ಯಾನ್ ಇಂಡಿಯಾ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಕನ್ನಡದ ಲೇಡಿ ಸೂಪರ್ ಸ್ಟಾರ್ ಮಾಲಾಶ್ರೀ
ರೊಮ್ಯಾನ್ಸ್ ಸೀನ್ ಕಟ್ ಹೇಳಿದರೂ ನಟ ಬಿಡಲಿಲ್ಲ, ನಟಿ ಮೊನಾಲಿಸಾ ಸ್ಫೋಟಕ ಹೇಳಿಕೆ
ಹಾರರ್ ಪ್ರಿಯರು ನೋಡಲೇಬೇಕಾದ ಟಾಪ್ 5 ಭೂತ ಪ್ರೇತ ಪಿಶಾಚಿ ಸಿನಿಮಾ
ಬಾಕ್ಸಿಂಗ್ ಅಖಾಡಕ್ಕಿಳಿದ ನಭಾ ನಟೇಶ್… ಫಿಟ್ನೆಸ್ ನೋಡಿ ಫ್ಯಾನ್ಸ್ ಫಿದಾ