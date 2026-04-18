ಪತಿ ಸಿದ್ಧಾರ್ಥ್ ಹುಟ್ಟುಹಬ್ಬಕ್ಕೆ ಅದಿತಿ ರಾವ್ ಹೈದರಿ ಪ್ರೀತಿಯ ಪೋಸ್ಟ್ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಸ್ಪೆಷಲ್ ಫೋಟೋಗಳಿಗೆ ವಿಶೇಷ ಶೀರ್ಷಿಕೆ ನೀಡಿದ್ದು, ಇಬ್ಬರ ಕೆಮೆಸ್ಟ್ರಿ ಎದ್ದು ಕಾಣುತ್ತಿದೆ.
ನಟಿ ಅದಿತಿ ರಾವ್ ಹೈದರಿ ತಮ್ಮ ಪತಿ ಸಿದ್ಧಾರ್ಥ್ ಅವರ ಹುಟ್ಟುಹಬ್ಬಕ್ಕೆ ವಿಶೇಷ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಶುಭ ಹಾರೈಸಿದರು. ಅವರು ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ಅನ್ ಸೀನ್ ಚಿತ್ರಗಳನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ,
ಇದು ಅವರ ಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿ ಮತ್ತು ಪ್ರೀತಿಯನ್ನು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ತೋರಿಸುತ್ತದೆ. ಈ ಚಿತ್ರಗಳ ಜೊತೆಗೆ, ಅಭಿಮಾನಿಗಳ ಹೃದಯ ಗೆದ್ದ ಹೃದಯಸ್ಪರ್ಶಿ ಶೀರ್ಷಿಕೆಯನ್ನು ಸಹ ಅದಿತಿ ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ.
ಸೂರ್ಯನನ್ನು ಅಂಗೈಯಲ್ಲಿ ಹಿಡಿದು ಅದರ ಬೆಳಕನ್ನು ನನ್ನ ಮೇಲೆ ಹರಡುವ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ಹುಟ್ಟುಹಬ್ಬದ ಶುಭಾಶಯ! ನೀವು, ನಿಮ್ಮ ಕನಸುಗಳು ಮತ್ತು ನಮ್ಮಿಬ್ಬರಿಗೂ ಶಕ್ತಿ ಮತ್ತು ಸಂತೋಷವನ್ನ ಹಾರೈಸುತ್ತೇನೆ.
ಅದಿತಿ ಈ ಪೋಸ್ಟ್ಗೆ ಜನ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿ. ಸಿದ್ಧಾರ್ಥ್ ಗೆ ವಿಶ್ ಮಾಡಿ, ಯಾವಾಗಲೂ ಸಂತೋಷವಾಗಿರಿ' ಎಂದು ಹಾರಿಸಿದರೆ, ಇನ್ನೂ ಕೆಲವರು 'ಅದಿತಿ ಮತ್ತು ಸಿದ್ಧಾರ್ಥ್ ಜೋಡಿ ಸೂಪರ್ ಹಿಟ್ ಎಂದಿದ್ದಾರೆ.
ಅದಿತಿ ರಾವ್ ಹೈದರಿ ಮತ್ತು ಸಿದ್ಧಾರ್ಥ್ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 16, 2024 ರಂದು ತೆಲಂಗಾಣದ ವನಪರ್ತಿಯಲ್ಲಿರುವ 400 ವರ್ಷ ಹಳೆಯ ದೇವಾಲಯದಲ್ಲಿ ವಿವಾಹವಾದರು.
"ಮಹಾ ಸಮುದ್ರಂ" ಚಿತ್ರದ ಚಿತ್ರೀಕರಣದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಭೇಟಿಯಾದ ನಂತರ, ಇಬ್ಬರೂ ಸುಮಾರು ಮೂರು ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಡೇಟಿಂಗ್ ಮಾಡಿದರು.
ಅವರು ತಮ್ಮ ಮದುವೆಯನ್ನು ರಹಸ್ಯವಾಗಿಟ್ಟಿದ್ದು, ಮದುವೆ ನಂತರ ಫೋಟೊ ಶೇರ್ ಮಾಡಿ ಶಾಕ್ ನೀಡಿದ್ದರು. ಅದಿತಿ ರಾವ್ ಹೈದರಿ ತಮ್ಮ ಅದ್ಭುತ ಸೌಂದರ್ಯಕ್ಕೆ ಹೆಸರುವಾಸಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ.
ಅದಿತಿ ರಾವ್ ಸೋಶಿಯಲ್ ಮೀಡೀಯಾದಲ್ಲಿ ಆಕ್ಟಿವ್ ಆಗಿದ್ದು, ತಮ್ಮ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಫೋಟೊಗಳನ್ನು ನಟಿ ಶೇರ್ ಮಾಡುತ್ತಿರುತ್ತಾರೆ. ಅವರ ಪೋಸ್ಟ್ ಗಳು ಸಿಕ್ಕಾಪಟ್ಟೆ ವೈರಲ್ ಆಗುತ್ತಿರುತ್ತದೆ.
