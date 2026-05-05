ಬಾಲಿವುಡ್ ನ ಈ ಸೆಲೆಬ್ರಿಟಿಗಳು ಮದುವೆ ಕುರಿತಾದ ಹಲವು ಸಂಪ್ರದಾಯಗಳಿಗೆ ಗುಡ್ ಬೈ ಹೇಳಿ ಹೊಸ ಸಂಪ್ರದಾಯಗಳಿಗೆ ನಾಂದಿ ಹಾಡಿದರು.
ನಟ ರಾಜಕುಮಾರ್ ರಾವ್ ಸಮಾನತೆಗೆ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆ ನೀಡಿ, ತಮ್ಮ ಮದುವೆ ದಿನ ಪತ್ನಿಯಿಂದಲೂ ತಮ್ಮ ಹಣೆಗೆ ಸಿಂಧೂರವನ್ನು ಹಚ್ಚಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದರು.
ನಟಿ ದಿಯಾ ಮಿರ್ಜಾ ಪುರುಷ ಪುರೋಹಿತರ ಸಂಪ್ರದಾಯವನ್ನು ಮೀರಿ, ತಮ್ಮ ಮದುವೆಯಲ್ಲಿ ಮಹಿಳಾ ಪುರೋಹಿತರನ್ನು ಆಹ್ವಾನಿಸಿ, ಮದುವೆಯಾಗಿದ್ದರು.
ಉತ್ತರ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಮದುವೆ ದಿನ ವಧುವನ್ನು ಆಕೆಯ ಸಹೋದರರು ಹೂವಿನ ತೇರಿನ ಮೂಲಕ ಕರೆತರುತ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ಕತ್ರೀನಾ ಮದುವೆಯಲ್ಲಿ ಸಹೋದರಿಯರು ಅದನ್ನ ಮಾಡಿದ್ದರು.
ಪ್ರಿಯಾಂಕಾ ಚೋಪ್ರಾ ಮತ್ತು ನಿಕ್ ಜೋನಸ್ ಪ್ರೀತಿ ನೋಡಿದ್ರೆ ಮೇಡ್ ಫಾರ್ ಈಚ್ ಅದರ್ ಎನ್ನುಬಹುದು. ಪ್ರಿಯಾಂಕಾ ತಮಗಿಂತಲೂ 10 ವರ್ಷ ಕಿರಿಯ ವಯಸ್ಸಿನವನ ಜೊತೆ ಮದುವೆಯಾಗಿದ್ದಾರೆ.
ಕಬೀರ್ ಬೇಡಿ ಪ್ರೀತಿಗೆ ವಯಸ್ಸಿನ ಅಂತರ ಇಲ್ಲ ಎನ್ನುವುದನ್ನು ತೋರಿಸಿದರು. ಇವರು ಎರಡನೇ ಮದುವೆಯಾಗಿದ್ದು ತಮ್ಮ ಮಗಳಕ್ಕಿಂತಲೂ ಸಣ್ಣ ವಯಸ್ಸಿನ ಹುಡುಗಿಯನ್ನು.
ಮದುವೆಗೆ ವಯಸ್ಸು ಎನ್ನುವುದು ಇಲ್ಲ ಎಂದು ಸಾಬೀತು ಪಡಿಸಿದ ನಟಿ ಸುಹಾಸಿನಿ ಮೂಲಯ್, ತಮ್ಮ 60ನೇ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಮೊದಲನೇ ಬಾರಿ ದಾಂಪತ್ಯ ಜೀವನಕ್ಕೆ ಕಾಲಿಟ್ಟರು.
