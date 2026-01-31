Kannada

ನಿವೀನ್ ಪೌಲಿ

ನೀವು ನಿವಿನ್ ಪೌಲಿ ಅಭಿಮಾನಿಯೇ? ಹಾಗಿದ್ರೆ ನೀವು ಮಿಸ್ ಮಾಡದೇ ನೋಡಲೇಬೇಕಾದ ನಿವಿಲ್ ಪೌಲಿ ಒಂದಷ್ಟು ಸಿನಿಮಾಗಳ ವಿವರ ಇಲ್ಲಿದೆ.

Kannada

ತಟ್ಟತ್ತಿನ್ ಮರಯತ್ತು

2012 -ರೊಮ್ಯಾಂಟಿಕ್ ಕಾಮಿಡಿ

ಹಿಂದೂ-ಮುಸ್ಲಿಂ ಪ್ರೇಮ ಕಥೆಯನ್ನು ಹೇಳುವ, ಯಾವುದೇ ಸಂಘರ್ಶ ಇಲ್ಲದೆ ಮುದ್ದಾದ ಪ್ರೇಮ ಕಥೆ

Kannada

ಬೆಂಗಳೂರು ಡೇಸ್

2014- ರೊಮ್ಯಾನ್ಸ್ ಡ್ರಾಮ

ಬೆಂಗಳೂರು ಸೇರುವ ಮೂರು ಜನ ಕಸಿನ್ಸ್ ಕತೆ ಇದೆ. ಎಲ್ಲೂ ಬೋರ್ ಹೊಡೆಸದೆ ಅದ್ಭುತವಾಗಿ ಸಾಗುವ ಕಥೆ.

Kannada

ಪ್ರೇಮಂ

2015-ರೊಮ್ಯಾಂಟಿಕ್ ಕಾಮಿಡಿ

ಜೀವನದ ವಿವಿಧ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಪ್ರೀತಿ ಯಾವೆಲ್ಲಾ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಬದಲಾಗುತ್ತದೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ತೋರಿಸಿದ ಸಿನಿಮಾ.

Kannada

ಮೂತೋನ್

2019-ಆಕ್ಷನ್ ಥ್ರಿಲ್ಲರ್

ಇದು ಕಾಮಾಟಿಪುರ ಎನ್ನುವ ವೈಶ್ಯಾವಾಟಿಕೆ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ನಡೆಯುವಂತಹ ಕಥೆ.

Kannada

ಹೇ ಜೂಡ್

2018- ರೊಮ್ಯಾಂಟಿಕ್ ಕಾಮಿಡಿ

ಸೋಶಿಯಲ್ ಆಗದ ಮ್ಯಾತಮ್ಯಾಟಿಶಿಯನ್ ಗೋವಾದಲ್ಲಿ ಹುಡುಗಿಯನ್ನು ಭೇಟಿಯಾದ ಬಳಿಕ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಏನೆಲ್ಲಾ ಆಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದು ಕಥೆ

Kannada

ಓಂ ಶಾಂತಿ ಓಶಾನ

2014- ರೊಮ್ಯಾಂಟಿಕ್ ಕಾಮಿಡಿ

ಬಾಲ್ಯದ ಪ್ರೀತಿ ಕೊನೆಯವರೆಗೂ ಬದಲಾಗದೇ ಹೇಗೆ ಸಾಗುತ್ತದೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ತೋರಿಸುತ್ತದೆ.

Kannada

ಒರು ವಡಕ್ಕನ್ ಸೆಲ್ಫಿ

2015-ಕಾಮಿಡಿ ಥ್ರಿಲ್ಲರ್

ಸಿನಿಮಾಕ್ಕಾಗಿ ಮನೆಬಿಟ್ಟು ಹೋಗುವ ಯುವಕ ತನ್ನ ಸ್ನೇಹಿತರ ಜೊತೆ ಸೆಲ್ಫಿ ತೆಗೆದು ಪೋಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದ ಮೇಲೆ ಏನೆಲ್ಲಾ ಆಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದು ಇದರ ಸ್ಟೋರಿ.

Kannada

ನೇರಮ್

2013- ಕಾಮಿಡಿ ಥ್ರಿಲ್ಲರ್

ಸಾಲ ತೀರಿಸಲು ಪರದಾಡುತ್ತಿರುವ ಕೆಲಸವಿಲ್ಲದ ಇಂಜಿನಿಯರ್ ತನ್ನ ಗರ್ಲ್ ಫ್ರೆಂಡ್ ಜೊತೆ ಓಡಿ ಹೋದಾಗ ಏನೆಲ್ಲಾ ಆಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದು ಕಥೆ.

Kannada

ಆಕ್ಷನ್ ಹೀರೋ ಬಿಜು

2016- ಆಕ್ಷನ್ ಕಾಮಿಡಿ

ಟೀಚಿಂಗ್ ಕೆಲಸ ಬಿಟ್ಟು ತನ್ನ ಕನಸಿನ ಪೊಲೀಸ್ ಕೆಲಸ ಮಾಡಲು ಹೊರಡ ಬಿಲಿ ಪೌಲೊಸ್ ಗೆ ಕ್ರಿಮಿನಲ್ ಕೇಸ್ ಬಂದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಎನ್ನುವುದನ್ನು ಕಾಮಿಡಿಯಾಗಿ ತೋರಿಸಲಾಗಿದೆ.

Kannada

ಜಾಕುಬಿಂಡೆ ಸ್ವರ್ಗರಾಜ್ಯಂ

2016-ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಡ್ರಾಮಾ

ತನ್ನ ಸ್ನೇಹಿತನಿಂದಲೇ ಇದು ಬ್ಯುಸಿನೆಸ್ ಮ್ಯಾನ್ ಹೇಗೆ ತನ್ನ ತಂದೆಯ ಉದ್ಯಮವನ್ನು ದೊಡ್ಡಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಕೊಂಡೊಯ್ಯುತ್ತಾನೆ ಎನ್ನುವ ಸ್ಟೋರಿ.

Kannada

ಸರ್ವಮ್ ಮಾಯಾ

2025-ಹಾರರ್ ಕಾಮಿಡಿ

ತಾನು ಹೇಗೆ ಸತ್ತೆ ಅನ್ನೋದೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲದ ಪ್ರೇತವೊಂದು ನಾಯಕನ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಬಂದ ನಂತರ ಏನೆಲ್ಲಾ ನಡೆಯುತ್ತದೆ ಎನ್ನುವ ಸುಂದರ ಕಥೆ.

