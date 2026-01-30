ಬೆಳವಣಿಗೆ ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರೀತಿ ಮತ್ತು ಮಾಡಿದ ತಪ್ಪುಗಳಿಂದ ಕಲಿಯೋದು ಅನ್ನೋದನ್ನು ತೋರಿಸುವ ಸಿನಿಮಾ ಇದು.
ಪ್ರೀತಿ ಯಾವಾಗಲೂ ಒಂದೇ ರೀತಿ ಇರೋದಿಲ್ಲ, ನಾವು ಬದಲಾದ ಹಾಗೆ ಪ್ರೀತಿ ಕೂಡ ಬದಲಾಗುತ್ತದೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿ ತೋರಿಸಿಕೊಟ್ಟ ಸಿನಿಮಾ.
ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಲವ್ , ಬ್ರೇಕಪ್ ಸಾಮಾನ್ಯ. ಅದರಿಂದ ಹೀಲ್ ಆಗಲು ಸಮಯ ಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ಮತ್ತೆ ಲವ್ ಆಗಿಯೇ ಆಗುತ್ತೆ.
ನಿಜವಾದ ಪ್ರೀತಿ ಅದೆಷ್ಟೇ ವರ್ಷ ಕಳೆದರೂ, ಯಾವುದೇ ಜಾತಿ, ಧರ್ಮ ಆಗಿದ್ದರೂ, ಅಂತಸ್ತು ಬೇರೆಯಾಗಿದ್ದರೂ ಉಳಿಯುತ್ತೆ.
ಗೌರವ ಮತ್ತು ನಂಬಿಕೆ ಸೇರಿದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ನಿಜವಾದ ಪ್ರೀತಿ ಹುಟ್ಟುತ್ತೆ ಎಂದು ಈ ಸಿನಿಮಾ ತೋರಿಸಿದೆ.
ಇನ್ನೊಬ್ಬರನ್ನು ಎಷ್ಟು ಪ್ರೀತಿಸುತ್ತೇವೆಯೋ, ಆದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಸೆಲ್ಫ್ ಲವ್ ಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ.
ಪ್ರೀತಿಗೆ ಕಮೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಬೇಕು, ಭಯ ಅಲ್ಲ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಮುದ್ದಾದ ಲವ್ ಸ್ಟೋರಿ ಮೂಲಕ ತೋರಿಸಿದಂತ ಸಿನಿಮಾ.
ಇಬ್ಬರು ಕುಳಿತು ಮಾತನಾಡದೇ ಇದ್ದರೆ, ಅಹಂ ಅನ್ನೋದು ಪ್ರೀತಿಯನ್ನು ಕೊಲ್ಲುತ್ತದೆ.
