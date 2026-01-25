ಭಾರತದ ಖ್ಯಾತ ನಟಿ ಸಮಂತಾ ರುತ್ ಪ್ರಭು ಅವರು ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಮುಂಬೈನಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಪತಿ ರಾಜ್ ನಿಡಿಮೋರು ಅವರೊಂದಿಗೆ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.
ಸ್ಟೇಡಿಯಂ ಒಂದರಲ್ಲಿ 'ಸತ್ಯಭಾಮಾ' ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇರುವ ಟೀ-ಶರ್ಟ್ ಹಾಕಿಕೊಂಡು ಗಂಡ ರಾಜ್ ನಿಡಿಮೋರು ಅವರೊಂದಿಗೆ ಸಮಂತಾ ಅವರು ಫೋಟೋ, ವಿಡಿಯೋಗಳಿಗೆ ಪೋಸ್ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.
ನಟ ನಾಗಚೈತನ್ಯ ಜೊತೆಗಿನ ಡಿವೋರ್ಸ್ ಬಳಿಕ ನಟಿ ಸಮಂತಾ ಅವರು ಚಿತ್ರ ನಿರ್ದೇಶಕ ರಾಜ್ ನಿಡಿಮೋರು ಅವರನ್ನು ವಿವಾಹವಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಸುದ್ದಿ ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಸಖತ್ ವೈರಲ್ ಆಗಿತ್ತು.
ಅತ್ತ ನಾಗಚೈತನ್ಯ ಕೂಡ ನಟಿ ಶೋಭಿತಾ ದುಲಿಪಾಲ ಅವರೊಂದಿಗೆ ಸಪ್ತಪದಿ ತುಳಿದು ಸಂಸಾರ ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಇತ್ತ ಸಮಂತಾ-ರಾಜ್ ನಿಡಿಮೋರು ಕೂಡ ದಾಂಪತ್ಯದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ.
ಮದುವೆ ಬಳಿಕ ಸಮಂತಾ ಹಾಗೂ ರಾಜ್ ಅನೇಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟೊಟ್ಟಿಗೇ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಸಹಜವಾಗಿಯೇ ಈ ಹೊಸ ಜೋಡಿಯನ್ನು ನೋಡಲು ಅವರ ಫ್ಯಾನ್ಸ್ಗಳು ಕಾಯುತ್ತಿದ್ದರು. ಅವರಿಗೆ ಈಗ ಖುಷಿಯಾಗಿದೆ!
